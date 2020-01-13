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Новости
Сергей Звезда
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Елизавета II подвела итоги семейного совета и заявила о поддержке желания Гарри и Меган Маркл начать «новую жизнь» Материал редакции

Пара «ясно дала понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.

17 комментариев
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Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри Фото Shutterstock

Елизавета II поддержала желание принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл начать «новую жизнь» после отказа от королевских полномочий. Об этом говорится в заявлении королевы, которое выпустил Букингемский дворец.

Наша семья полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь в статусе молодой семьи. Хотя мы предпочли бы, чтобы они остались выполнять обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь частью моей семьи.

Елизавета II

Гарри и Меган «дали ясно понять», что хотят быть независимыми от государственных средств. В 2020 году произойдёт переходный период, в который герцог и герцогиня будут проводить время в Канаде и Великобритании.

Заявление Елизаветы II стало итогом «экстренной встречи» членов королевской семьи, которую провели 13 января. Гарри и Меган там также присутствовали.

8 января Гарри и Меган объявили, что отказываются от королевских полномочий и намерении обрести финансовую независимость. Они собрались жить попеременно в Северной Америке и Великобритании.

#новости #королевскаясемья

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17 комментариев
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Дмитрий Орлов

8

Обойдутся без аварий, жаль

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Дмитрий Орлов

Дмитрий
2

Кстати, в 1936 году король Эдвард VIII отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведённой американкой. Забавное совпадение.

Ответить

Мошиндейр Омаев

Дмитрий
2

Хуя ты лютый.

Ответить

the.nightmarez

3

 оставаясь частью моей семьи

Ответить

Дмитрий Мезинов

1

Бабка что-то замышляет

Ответить

Православие. Патриотизм.

Дмитрий
3

Трость забыла зарядить, а так бы уебала обоих в переговорной.

Ответить

Pavel Osadchuk

Православие.
0
Ответить

Jiminy Jillickers

2

Хорошо что все обошлось...

Ответить

Nikita

0

Красивая... А в черном платье кто?

Ответить

Дмитрий Орлов

Nikita
0

Наложница

Ответить

Nikita

Дмитрий
1

Избавься от нее

Ответить

Weall FAlldown

0

Пара «ясно дала понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.

Свекровь со снохой сцепились на кухне..

Ответить

Михаил Фоменков

0

Ну Таргариевна, ну смилостивилась.

Ответить

Александра Хотимченко

Михаил
0

Таргариевна?

Ответить

Сергей Панченко

0

Вот эт "экстренная встреча". 8го узнали, только 13го собрались, пока тапки найдешь, еще и в другой конец замка идти, тяжело конечно бабке

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Александр Александров

0

эту старую мразь пора на дурку сдать, заявляет оно что то там, нахуй иди

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Dennis Naidyuk

0

"- Твоя мама всё равно не считает меня членом вашей семьи!
- Дорогая, всё не так, зачем ты заостряешь углы?
- А фаны мои говорят, что я к принцу примазалась, чтобы на бюджетные деньги жить!
- О, Боже. Но это ведь глупость - ты успешная актриса.
- Гарри. Давай выйдем из семьи формально - у нас не убудет, но всем от этого будет легче. Включая твою любимую Англию.
- ...А главное мне - не буду больше слушать ваши бесконечные распри с двух сторон, в оба уха. Ладно, уговорила."
Короче вертит она рыжим, как хочет.)

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