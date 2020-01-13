Пара «ясно дала понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.

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Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри Фото Shutterstock

Елизавета II поддержала желание принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл начать «новую жизнь» после отказа от королевских полномочий. Об этом говорится в заявлении королевы, которое выпустил Букингемский дворец.

Наша семья полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь в статусе молодой семьи. Хотя мы предпочли бы, чтобы они остались выполнять обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь частью моей семьи. Елизавета II

Гарри и Меган «дали ясно понять», что хотят быть независимыми от государственных средств. В 2020 году произойдёт переходный период, в который герцог и герцогиня будут проводить время в Канаде и Великобритании.

Заявление Елизаветы II стало итогом «экстренной встречи» членов королевской семьи, которую провели 13 января. Гарри и Меган там также присутствовали.