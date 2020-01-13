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Пара «ясно дала понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.
Елизавета II поддержала желание принца Гарри и его супруги, герцогини Сассекской Меган Маркл начать «новую жизнь» после отказа от королевских полномочий. Об этом говорится в заявлении королевы, которое выпустил Букингемский дворец.
Гарри и Меган «дали ясно понять», что хотят быть независимыми от государственных средств. В 2020 году произойдёт переходный период, в который герцог и герцогиня будут проводить время в Канаде и Великобритании.
Заявление Елизаветы II стало итогом «экстренной встречи» членов королевской семьи, которую провели 13 января. Гарри и Меган там также присутствовали.
8 января Гарри и Меган объявили, что отказываются от королевских полномочий и намерении обрести финансовую независимость. Они собрались жить попеременно в Северной Америке и Великобритании.
Обойдутся без аварий, жаль
Кстати, в 1936 году король Эдвард VIII отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведённой американкой. Забавное совпадение.
Бабка что-то замышляет
Трость забыла зарядить, а так бы уебала обоих в переговорной.
Красивая... А в черном платье кто?
Пара «ясно дала понять», что хотят быть независимыми от государственных средств.
Свекровь со снохой сцепились на кухне..
Ну Таргариевна, ну смилостивилась.
Вот эт "экстренная встреча". 8го узнали, только 13го собрались, пока тапки найдешь, еще и в другой конец замка идти, тяжело конечно бабке
эту старую мразь пора на дурку сдать, заявляет оно что то там, нахуй иди
"- Твоя мама всё равно не считает меня членом вашей семьи!
- Дорогая, всё не так, зачем ты заостряешь углы?
- А фаны мои говорят, что я к принцу примазалась, чтобы на бюджетные деньги жить!
- О, Боже. Но это ведь глупость - ты успешная актриса.
- Гарри. Давай выйдем из семьи формально - у нас не убудет, но всем от этого будет легче. Включая твою любимую Англию.
- ...А главное мне - не буду больше слушать ваши бесконечные распри с двух сторон, в оба уха. Ладно, уговорила."
Короче вертит она рыжим, как хочет.)