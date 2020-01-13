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По словам учёных, высокие температуры океанов приводят к наводнениям, засухам и лесным пожарам.
Учёные из университета Сент-Томаса в США заявили, что Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня. До этого таковым считался 2018 год. Об этом пишет The Guardian.
По словам учёных, повышение температуры Мирового океана — «неопровержимое доказательство» нагревания планеты. Они назвали это явным показателем ухудшения климата, ведь Мировой океан поглощает более 90 процентов избыточного тепла климатической системы Земли.
The Guardian напомнил, что высокие температуры океанов приводят к более сильным штормам, нарушают круговорот воды, из-за чего становится больше наводнений, засух и лесных пожаров. «Изучая океаны, мы видим непрерывное и ускоряющееся потепление Земли. Это ужасная новость», — заявил профессор и участник исследовательской группы Джон Абрахам.
Учёные также отметили, что более высокая температура океанов приводит к тому, что они все больше топят лёд, из-за чего повышается уровень моря. По их оценкам, уровень Мирового океана начал расти, как минимум, с начала XX века, а к концу столетия поднимется на метр, из-за чего нужно будет переселить 150 миллионов человек.
Чем больше наводнений, засух и пожаров, тем меньше людей, чем меньше людей, тем меньше влияния на климат.
Единственное, животных жалко, они этого не заслужили.
я бы поставил лайк, да только единственный кто выживет в этой катавасии - человек, остальное погибнет
Не выживет
дизлайк за картинку. это пиздец
ну ладно, я сломал глаза, но не уловил как она доказывает обратное
Согласен, есть еще хуже из той же википедии.
Но посыл простой, человечество переоценивает как свои возможности, так и свою значимость на планете
есть другой факт - человек научился выживать в любой среде на планете
Это ошибочное мнение, которое как раз таки и может стоить жизни целому роду
ну не знаю. по мне так технологически, человек уже может жить на лучне, но императив современной экономики стимулирует заниматься ираном, а не освоением космоса.
Очередная манипуляция графиком. Значения на самом деле относительны, поэтому к такому графику очень легко приложить точку отсчета (0, который, конечно, никакого нуля не обозначает), чтобы показать, что с определенного момента вдруг начался пиздец (конец 90х – класека для подобных "ученых").
Ну и красный цвет, конечно же.
Учёные: - Вырубка лесов приведёт к глобальному потеплению и тотальному пиздецу
Экологи: - А давайте запретим пластик и будем рубить леса на бумажные пакетики
пруфов не будет, но мне кажется с появлением компьютеров/смартфонов баланс качнулся в сторону деревьев так, шо бумажные пакетики не повлияют. Кроме того, в моде многоразовые торбы из ткани
А есть научные данные о том, сколько СО2 выделяется при производстве 1 кг бумаги и 1 кг скажем полиэтилена?
Еще точнее будет выявить эквивалентные полезные количества бумаги и полиэтилена. Найти сферу, где может использоваться и то, и другое, и посмотреть затрачиваемые кг на одну и ту же цель.
У Гвардиана есть отрицательная энергия без указания базирования нуля. Прикольно. В топку график.
Мирового океана начал расти, как минимум, с начала XX века, а к концу столетия поднимется на метр
Надо срочно Ленина уже хоронить.
Ещё недавно прогнозировали ( может уже опровергнуто) повышения температур на ближнем востоке до охуевших пределов. Если ещё и их переселять придётся - вообще огонь.