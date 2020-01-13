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Артём Мазанов
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Исследование: Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня. Учёные назвали это показателем ухудшения климата Материал редакции

По словам учёных, высокие температуры океанов приводят к наводнениям, засухам и лесным пожарам.

23 комментария
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Изображение The Guardian На графике слева — один зеттаджоуль, который равен секстильону джоулей

Учёные из университета Сент-Томаса в США заявили, что Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня. До этого таковым считался 2018 год. Об этом пишет The Guardian.

По словам учёных, повышение температуры Мирового океана — «неопровержимое доказательство» нагревания планеты. Они назвали это явным показателем ухудшения климата, ведь Мировой океан поглощает более 90 процентов избыточного тепла климатической системы Земли.

The Guardian напомнил, что высокие температуры океанов приводят к более сильным штормам, нарушают круговорот воды, из-за чего становится больше наводнений, засух и лесных пожаров. «Изучая океаны, мы видим непрерывное и ускоряющееся потепление Земли. Это ужасная новость», — заявил профессор и участник исследовательской группы Джон Абрахам.

Учёные также отметили, что более высокая температура океанов приводит к тому, что они все больше топят лёд, из-за чего повышается уровень моря. По их оценкам, уровень Мирового океана начал расти, как минимум, с начала XX века, а к концу столетия поднимется на метр, из-за чего нужно будет переселить 150 миллионов человек.

#новости #климат

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23 комментария
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Игорь

8

Го купаца!

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Эдуард Гладышев

5

Чем больше наводнений, засух и пожаров, тем меньше людей, чем меньше людей, тем меньше влияния на климат.

Единственное, животных жалко, они этого не заслужили.

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Ilya Grigöryev

Эдуард
0

я бы поставил лайк, да только единственный кто выживет в этой катавасии - человек, остальное погибнет

Ответить

Alexander Balan

Ilya
0

Не выживет

Ответить

Ilya Grigöryev

Alexander
2

дизлайк за картинку. это пиздец

ну ладно, я сломал глаза, но не уловил как она доказывает обратное

Ответить

Alexander Balan

Ilya
2

Согласен, есть еще хуже из той же википедии.

Но посыл простой, человечество переоценивает как свои возможности, так и свою значимость на планете

Ответить

Ilya Grigöryev

Alexand…
0

есть другой факт - человек научился выживать в любой среде на планете

Ответить

Alexander Balan

Ilya
–1

Это ошибочное мнение, которое как раз таки и может стоить жизни целому роду

Ответить

Ilya Grigöryev

Alexand…
0

ну не знаю. по мне так технологически, человек уже может жить на лучне, но императив современной экономики стимулирует заниматься ираном, а не освоением космоса.

Ответить

Elian Kavinsky

Alexander
2

Ъуъ сюка 

Ответить

Борис Лепихин

3

Очередная манипуляция графиком. Значения на самом деле относительны, поэтому к такому графику очень легко приложить точку отсчета (0, который, конечно, никакого нуля не обозначает), чтобы показать, что с определенного момента вдруг начался пиздец (конец 90х – класека для подобных "ученых").

 
Ну и красный цвет, конечно же.

Ответить

Alexander Balan

Борис
–1

Ну все, Борис всех успокоил, можно не беспокоится. Спасибо Борис!

Ответить

Ded Pihto

1

Учёные: - Вырубка лесов приведёт к глобальному потеплению и тотальному пиздецу

Экологи: - А давайте запретим пластик и будем рубить леса на бумажные пакетики

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Влад Рищук

Ded
0

пруфов не будет, но мне кажется с появлением компьютеров/смартфонов баланс качнулся в сторону деревьев так, шо бумажные пакетики не повлияют. Кроме того, в моде многоразовые торбы из ткани

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Paster Nak

Ded
0

А есть научные данные о том, сколько СО2 выделяется при производстве 1 кг бумаги и 1 кг скажем полиэтилена?

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Никита Бабич

Paster
0

Еще точнее будет выявить эквивалентные полезные количества бумаги и полиэтилена. Найти сферу, где может использоваться и то, и другое, и посмотреть затрачиваемые кг на одну и ту же цель.

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Арслан Мучкаев

Ded
0

Пихто ты ебушек воробушек

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Никита Бабич

1

У Гвардиана есть отрицательная энергия без указания базирования нуля. Прикольно. В топку график.

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Weall FAlldown

0

Мирового океана начал расти, как минимум, с начала XX века, а к концу столетия поднимется на метр

Надо срочно Ленина уже хоронить.

Ещё недавно прогнозировали ( может уже опровергнуто) повышения температур на ближнем востоке до охуевших пределов. Если ещё и их переселять придётся - вообще огонь.

Ответить

Игорь

Weall
2

Спокойствие, речь не про повышение температуры Ленина

Ответить

Weall FAlldown

Игорь
0

Походу уже раскочегарился этой зимой

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Nikita

0

Жду комментарий деда почему это все пиздежь

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andorus

0

Одному мне ссыкотно становиться уже по-настоящему?

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