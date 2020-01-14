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Артём Мазанов
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РБК: в 2019 году более 60% желающих взять кредит получили отказ. Перед Новым годом банки одобрили только 32% заявок Материал редакции

Чаще всего банки одобряли ипотеку, её оформили 65,6% желающих.

15 комментариев
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Снимок Алексея Сухорукова, РИА «Новости»

В 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

НБКИ уточнило, что в 2018 году средний уровень одобрения кредитов составлял 41%. Больше всего отказов было в декабре, тогда число одобренных заявок упало до 32,2%. Чаще всего банки одобряли ипотеку, её оформили 65,6% желающих. А число одобренных заявок на автокредиты — сократилось на 7%: до 43,5%.

Снижение числа одобренных кредитов подтвердили и другие бюро кредитных историй. В Объединённом кредитном бюро рассказали, что в 2019 году уровень одобрения составил 30-31% — это на 17% ниже, чем в 2018 году. БКИ «Эквифакс» добавило, что хоть банки и стали чаще отказывать, минимум, который был в 2015 году, ещё не достигнут.

НБКИ считает, что увеличение числа отказов связано с тем, что банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения. Вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич рассказал, что многие банки «закручивают гайки» для новых клиентов, концентрируясь на действующих. Но по его словам, это связано с ухудшением платёжного поведения заёмщиков, а не с мерами ЦБ.

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#новости #банки #кредиты

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15 комментариев
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Maksim Derkach

7

На самом деле процент взявших ипотеку должен быть выше, по-другому сейчас  новую хату не взять.

Но на тж  все с мамками живут, оно и понятно. 

Ответить

Олег Ивахнов

Maksim
1

 На самом деле процент взявших ипотеку должен быть выше, по-другому сейчас новую хату не взять.

Я тебя научу: берешь бабки несешь продавуц покупаешь квартирую Профит

Ответить

Kyler

Олег
2

Гениально, дай деняк - так и сделаю

Ответить

Олег Ивахнов

Kyler
1

Ты че не атлант?

Ответить

InD1G0X .

Олег
0

Не успел еще плечи расправить 

Ответить

Олег Ивахнов

InD1G0X
1

Рекомендую подтягивания на перекладине и отжимания от пола

Ответить

Сергей Рязанцев

Олег
0

Уроки самолюбования от Олега Ивахнова

Ответить

Олег Ивахнов

Сергей
0

Сиди записывай!

Ответить

Олег Ивахнов

Сергей
0

Ну честно говоря это была моя большая ошибка. надо было ипотеку брать.

Ответить

Евгений Абрамовских

–3

Господи. Наконец-то хотя бы кто-то по средства жить начнет 

Ответить

Stan Majors

Евгений
10

Кредит это нормальный инструмент, если нормально соблюдать условия ( кредитка, ипотека, автокредит), планировать и быть осторожным

Ответить

vvtwittep

Евгений
0

Более идиотской мысли и представить невозможно. 

Ответить

Лев Люкшин

Евгений
0

Ты должен был написать "слава богу тупым ебланам, которые не умеют считать свои деньги, не дали кредит, а то влезли бы в долги шо ппц!"

Ответить

Алексей Полевщиков

0

 В Объединённом кредитном бюро рассказали, что в 2018 году уровень одобрения составил 30-31% — это на 17% ниже, чем в 2018 году>

🙃

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Kyler

0

И это хорошо

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