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Чаще всего банки одобряли ипотеку, её оформили 65,6% желающих.
В 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
НБКИ уточнило, что в 2018 году средний уровень одобрения кредитов составлял 41%. Больше всего отказов было в декабре, тогда число одобренных заявок упало до 32,2%. Чаще всего банки одобряли ипотеку, её оформили 65,6% желающих. А число одобренных заявок на автокредиты — сократилось на 7%: до 43,5%.
Снижение числа одобренных кредитов подтвердили и другие бюро кредитных историй. В Объединённом кредитном бюро рассказали, что в 2019 году уровень одобрения составил 30-31% — это на 17% ниже, чем в 2018 году. БКИ «Эквифакс» добавило, что хоть банки и стали чаще отказывать, минимум, который был в 2015 году, ещё не достигнут.
НБКИ считает, что увеличение числа отказов связано с тем, что банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения. Вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич рассказал, что многие банки «закручивают гайки» для новых клиентов, концентрируясь на действующих. Но по его словам, это связано с ухудшением платёжного поведения заёмщиков, а не с мерами ЦБ.
На самом деле процент взявших ипотеку должен быть выше, по-другому сейчас новую хату не взять.
Но на тж все с мамками живут, оно и понятно.
На самом деле процент взявших ипотеку должен быть выше, по-другому сейчас новую хату не взять.
Я тебя научу: берешь бабки несешь продавуц покупаешь квартирую Профит
Ты че не атлант?
Уроки самолюбования от Олега Ивахнова
Ну честно говоря это была моя большая ошибка. надо было ипотеку брать.
Господи. Наконец-то хотя бы кто-то по средства жить начнет
Кредит это нормальный инструмент, если нормально соблюдать условия ( кредитка, ипотека, автокредит), планировать и быть осторожным
Ты должен был написать "слава богу тупым ебланам, которые не умеют считать свои деньги, не дали кредит, а то влезли бы в долги шо ппц!"
В Объединённом кредитном бюро рассказали, что в 2018 году уровень одобрения составил 30-31% — это на 17% ниже, чем в 2018 году>
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