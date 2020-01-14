Чаще всего банки одобряли ипотеку, её оформили 65,6% желающих.

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Снимок Алексея Сухорукова, РИА «Новости»

В 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

НБКИ уточнило, что в 2018 году средний уровень одобрения кредитов составлял 41%. Больше всего отказов было в декабре, тогда число одобренных заявок упало до 32,2%. Чаще всего банки одобряли ипотеку, её оформили 65,6% желающих. А число одобренных заявок на автокредиты — сократилось на 7%: до 43,5%.

Снижение числа одобренных кредитов подтвердили и другие бюро кредитных историй. В Объединённом кредитном бюро рассказали, что в 2019 году уровень одобрения составил 30-31% — это на 17% ниже, чем в 2018 году. БКИ «Эквифакс» добавило, что хоть банки и стали чаще отказывать, минимум, который был в 2015 году, ещё не достигнут.

НБКИ считает, что увеличение числа отказов связано с тем, что банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения. Вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич рассказал, что многие банки «закручивают гайки» для новых клиентов, концентрируясь на действующих. Но по его словам, это связано с ухудшением платёжного поведения заёмщиков, а не с мерами ЦБ.