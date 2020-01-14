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Если подростков повторно заметят со снюсом, их могут поставить на внутришкольный учёт.
Во всех красноярских школах официально запретили снюс. Изменения внесли в локальные акты образовательных учреждений. Об этом пишут NGS24 и «Комсомольская правда».
В главном управлении образования города рассказали журналистам, что теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в школах. Учителей наделили правом изымать никотиновые смеси и проводить профилактические беседы с родителями. Если школьника ещё раз заметят со снюсом, его могут поставить на внутришкольный учёт.
До этого под аналогичный запрет в красноярских школах попали вейпы.
Учителя нихуя ничего не имеют права изымать. Они блять чо там о себе возомнили? Совсем охуели. Максимум, могут предкам пожаловаться, либо мусоров вызвать, если что-то совсем запрещенное. Понятно, что снюс нужно дико запрещать, но если дать преподам дохуя свободы, такими темпами школы в концлагеря превратятся. То блять мобылы запрещают, то прически, то одежду, теперь еще и карманы можно шмонать. Не дело это
Гипотетическая ситуация. Что будет с учителем, если школотрон успеет откинуться прямо в школе после употребления, пока едут менты или родители?
придет Рома Белоус и расскажет, что во всем виноваты родители, учитель не виноват, и все прислушаются к Роме
Будет пиздец. Пока ребенок в школе за него ответственность несёт школа и учитель в частности
Мама в 16 залетела накидавшись яшкой, двенадцатилетнему сыну купила вэйп.
А что типа можно было? Был бы у меня ребёнок который занимался бы такой херней в школе - быстро бы пиздюлей получил...