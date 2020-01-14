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Артём Мазанов
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В красноярских школах официально запретили снюс. Педагогам разрешили изымать смеси у школьников Материал редакции

Если подростков повторно заметят со снюсом, их могут поставить на внутришкольный учёт.

9 комментариев
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Во всех красноярских школах официально запретили снюс. Изменения внесли в локальные акты образовательных учреждений. Об этом пишут NGS24 и «Комсомольская правда».

В главном управлении образования города рассказали журналистам, что теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в школах. Учителей наделили правом изымать никотиновые смеси и проводить профилактические беседы с родителями. Если школьника ещё раз заметят со снюсом, его могут поставить на внутришкольный учёт.

До этого под аналогичный запрет в красноярских школах попали вейпы.

До официального запрета подростки не стеснялись «дымить» прямо в школах. Причём зачастую вейпы детям дарили родители. Об их вреде мамы и папы узнавали от врачей и педагогов.

главное управление образования Красноярска
По всей России проводят рейды против снюса…
Производители научились обходить запрет на снюс, но его аналоги тоже объявили нелегальными.
tjournal.ru

#новости #красноярск

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9 комментариев
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Мощный Каковощи

10
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Лев Люкшин

Мощный
1

Угнетение зумеров

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Роман Белоус

0

Учителя нихуя ничего не имеют права изымать. Они блять чо там о себе возомнили? Совсем охуели. Максимум, могут предкам пожаловаться, либо мусоров вызвать, если что-то совсем запрещенное. Понятно, что снюс нужно дико запрещать, но если дать преподам дохуя свободы, такими темпами школы в концлагеря превратятся. То блять мобылы запрещают, то прически, то одежду, теперь еще и карманы можно шмонать. Не дело это

Ответить

Билл Гейтс

Роман
1

Гипотетическая ситуация. Что будет с учителем, если школотрон успеет откинуться прямо в школе после употребления, пока едут менты или родители?

Ответить

Сергей Ляхов

Билл
2

придет Рома Белоус и расскажет, что во всем виноваты родители, учитель не виноват, и все прислушаются к Роме

Ответить

Григорий Петренко

Билл
0

Будет пиздец. Пока ребенок в школе за него ответственность несёт школа и учитель в частности

Ответить

Stan Majors

0

Спустя много лет походу есть за что благодарить свою школу

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Мама в 16 залетела накидавшись  яшкой, двенадцатилетнему  сыну купила вэйп. 

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Paul Derden

0

А что типа можно было? Был бы у меня ребёнок который занимался бы такой херней в школе - быстро бы пиздюлей получил...

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