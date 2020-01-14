Прямой эфир
За 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 миллиарда рублей, из которых большинство не являются уголовными преступлениями.
Счётная палата заявила, что объём воровства из федерального бюджета России составляет 2-3 миллиарда рублей в год. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кудрин.
По словам Кудрина, 2-3 миллиарда рублей — показатели по уголовным делам, которые «как правило, даже меньше». Он рассказал, что общий объём финансовых нарушений «исчисляется сотнями миллиардов рублей».
Кудрин добавил, «что коррупция в России пока не снижается», по его мнению «этот ущерб может измеряться триллионами рублей».
Кудрин рассказал, что ведомство планирует перейти от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», — пояснил он.
Счётная палата заявила, что объём воровства из федерального бюджета России составляет 2-3 миллиарда рублей в ДЕНЬ
Ммм, но счётная палата сама и не может ничего сделать, только публично озвучивать и направлять в правоохранительные органы. Как бы херово, но проблема не в этом ведомстве
Как там проект Роспил?
Ну епт. Что за кликбейт? Сами же пишите по тексту, что финансовые нарушения, а в названии «воровство». Это совсем не равнозначные понятия как бы
Счётная палата оценила ежегодный размер воровства из федерального бюджета в 2-3 миллиарда рублей
Спасибо за наводку @navalny
*большинство не являются уголовными преступлениями*
Какие ещё бывают преступления, кроме уголовных? Это сё равно как «жирное масло» или «мокрая вода». 🤷🏼♂️
—
Иван @Иван Гессе, расскажите, пожалуйста, с чем именно Вы не согласны, любопытно. 🤔
я конечно понимаю что можно долго спорить о том, можно ли назвать преступлениями административку, но считаю это пустой демагогией
Административные правонарушения, например. А вообще, здесь речь именно об отсутствии преступлений, а не про то, что они уголовные.
ведомство планирует перейти от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.
Мы не будем искать воров, просто закроем дверь на другую цепочку, что б не воровали. Наверное
Место одного вора займет другой. Поставить хорошую дверь эффективнее и дешевле, чем ловить каждого вора до тех пор, пока до всех дойдет, что воровать не стоит.
Странно, что они только сейчас эту мысль озвучили
Интересно, какие реальные цифры всего пиздеца?
В Коммерсанте пишут что Кудрин предположил о коррупции на триллионы рублей. То что в этой статье - какая то недоновость.
Ну да, сейчас так устроен госсектор, что там истратить, исполнить бюджет стало пиздецки сложно, не говоря уже о воровстве.
смешно, блин
у меня только один корешь-налоговик на большую сумму хищений больше накрыл
Так он каких хищений нарыл если он налоговик?
Про подробности не распрашивал, но там речь в т.ч. о хищении денег бюджетных. Всё всплывает через налоги. Метрострой вот питерский столько разворовал, что ппц.
Он кучу уголовных дел на них открыл и отобрал у них метропроходческий щит) ХЗ кому он нужен, кроме них, но он их на место поставил.
Другой приятель работал прорабом на одной дочке метростроя - там все деньги спиздили и вывели за границу, нечем было людям ЗП платить. Вполне себе пример хищения (т.е. скрытой кражи имущества).
Хочу посмотреть альтернативную реальность, где все это время не воровали
2-3 миллиарда рублей это сколько в % от общегодового объема?
Это как новости про : "Средний размер взятки в октябре по нашей области составил N'цать тысяч рублей ". Ну чтоб народ ориентироваться мог
Может речь идет только о деньгах, сворованных прямо наличными в мешках? Тогда даже можно поверить
Ну, не так и много. В 2016 или 17-ом было хуже, почти 2 триллиона в году, а так 800 лярдов и все 2-3 своровали, пф...
Не мне нравится "счетная палата оценила" бля похлопали в ладоши приняли как должное и сказали на следующий год надо стащить 4 миллиарда,а что слабо.