Счётная палата оценила ежегодный размер воровства из федерального бюджета в 2-3 миллиарда рублей

За 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 миллиарда рублей, из которых большинство не являются уголовными преступлениями.

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Алексей Кудрин Снимок Владимира Астапковича, РИА «Новости»

Счётная палата заявила, что объём воровства из федерального бюджета России составляет 2-3 миллиарда рублей в год. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, 2-3 миллиарда рублей — показатели по уголовным делам, которые «как правило, даже меньше». Он рассказал, что общий объём финансовых нарушений «исчисляется сотнями миллиардов рублей».

Кудрин добавил, «что коррупция в России пока не снижается», по его мнению «этот ущерб может измеряться триллионами рублей».

Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учёта. Их исправляют по ходу проверок. Ещё треть — нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями. Алексей Кудрин глава Счётной палаты