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Артём Мазанов
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Счётная палата оценила ежегодный размер воровства из федерального бюджета в 2-3 миллиарда рублей Материал редакции

За 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 миллиарда рублей, из которых большинство не являются уголовными преступлениями.

32 комментария
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Алексей Кудрин Снимок Владимира Астапковича, РИА «Новости»

Счётная палата заявила, что объём воровства из федерального бюджета России составляет 2-3 миллиарда рублей в год. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, 2-3 миллиарда рублей — показатели по уголовным делам, которые «как правило, даже меньше». Он рассказал, что общий объём финансовых нарушений «исчисляется сотнями миллиардов рублей».

Кудрин добавил, «что коррупция в России пока не снижается», по его мнению «этот ущерб может измеряться триллионами рублей».

Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учёта. Их исправляют по ходу проверок. Ещё треть — нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.

Алексей Кудрин
глава Счётной палаты

Кудрин рассказал, что ведомство планирует перейти от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», — пояснил он.

#новости #бюджет

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32 комментария
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Алексѣй Бобковъ

22

на рыло?

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rossoshmap

11

Счётная палата заявила, что объём воровства из федерального бюджета России составляет 2-3 миллиарда рублей в ДЕНЬ

Ответить

Глеб Орлов

rossoshmap
0

в ЧАС

где мои плюсы?

Ответить

fox_rus

8
Ответить

Litnikov Danil

fox_rus
1

Ммм, но счётная палата сама и не может ничего сделать, только публично озвучивать и направлять в правоохранительные органы. Как бы херово, но проблема не в этом ведомстве

Ответить

Weall FAlldown

Litnikov
1

Как там проект Роспил?

Ответить

Давид Гобронидзе

Weall
0

Ничего не изменилось: никак

Ответить

Litnikov Danil

Weall
0

Судя по медийности неплохо. Вон, Димон, грят даже в запой ушел

Ответить

Георгiй Массовъ

6

Ну епт. Что за кликбейт? Сами же пишите по тексту, что финансовые нарушения, а в названии «воровство». Это совсем не равнозначные понятия как бы

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Георгiй
0

но это в любом случае ложь

Ответить

Litnikov Danil

1

больше влиять на ситуацию

Кто ж позволит

Ответить

Krot

1

Счётная палата оценила ежегодный размер воровства из федерального бюджета в 2-3 миллиарда рублей

Спасибо за наводку @navalny

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

*большинство не являются уголовными преступлениями*

Какие ещё бывают преступления, кроме уголовных? Это сё равно как «жирное масло» или «мокрая вода». 🤷🏼‍♂️

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Виталий
0

Иван @Иван Гессе, расскажите, пожалуйста, с чем именно Вы не согласны, любопытно. 🤔

Ответить

Иван Гессе

Виталий
3

я конечно понимаю что можно долго спорить о том, можно ли назвать преступлениями административку, но считаю это пустой демагогией

Ответить

0 Yeblonski

Виталий
0

Административные правонарушения, например. А вообще, здесь речь именно об отсутствии преступлений, а не про то, что они уголовные.

Ответить

Goodsanta

0

ведомство планирует перейти от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.

Мы не будем искать воров, просто закроем дверь на другую цепочку, что б не воровали. Наверное

Ответить

Andrey Petrenko

Goodsanta
1

Место одного вора займет другой. Поставить хорошую дверь эффективнее и дешевле, чем ловить каждого вора до тех пор, пока до всех дойдет, что воровать не стоит.

Странно, что они только сейчас эту мысль озвучили

Ответить

InD1G0X .

0

Интересно, какие реальные цифры всего пиздеца?

Ответить

Litnikov Danil

InD1G0X
2

В Коммерсанте пишут что Кудрин предположил о коррупции на триллионы рублей. То что в этой статье - какая то недоновость.

Ответить

Weall FAlldown

0

Ну да, сейчас так устроен госсектор, что там истратить, исполнить бюджет стало пиздецки сложно, не говоря уже о воровстве.

Ответить

Константин Курасов

–1

смешно, блин

у меня только один корешь-налоговик на большую сумму хищений больше накрыл

Ответить

Олег Ивахнов

Константин
2

Так он каких хищений нарыл если он налоговик?

Ответить

Константин Курасов

Олег
0

Про подробности не распрашивал, но там речь в т.ч. о хищении денег бюджетных. Всё всплывает через налоги. Метрострой вот питерский столько разворовал, что ппц.

Он кучу уголовных дел на них открыл и отобрал у них метропроходческий щит) ХЗ кому он нужен, кроме них, но он их на место поставил.
Другой приятель работал прорабом на одной дочке метростроя - там все деньги спиздили и вывели за границу, нечем было людям ЗП платить. Вполне себе пример хищения (т.е. скрытой кражи имущества).

Ответить

Litnikov Danil

Константин
1

Хочу посмотреть альтернативную реальность, где все это время не воровали

Ответить

Vitaliy Vitaliev

0

2-3 миллиарда рублей это сколько в % от общегодового объема?

Ответить

Олег Ивахнов

Vitaliy
0

0.01-0.015%

Ответить

Мощный Каковощи

0

Это как новости про : "Средний размер взятки в октябре по нашей области составил N'цать тысяч рублей ". Ну чтоб народ ориентироваться мог

Ответить

Влад Киселёв

0

Может речь идет только о деньгах, сворованных прямо наличными в мешках? Тогда даже можно поверить

Ответить

0 Yeblonski

0

Ну, не так и много. В 2016 или 17-ом было хуже, почти 2 триллиона в году, а так 800 лярдов и все 2-3 своровали, пф...

Ответить

Лев Шутов

0

Что? Будут теперь эту сумму закладывать в бюджет?

Ответить

Oleg Rud

0

Не мне нравится "счетная палата оценила" бля похлопали в ладоши приняли как должное и сказали на следующий год надо стащить 4 миллиарда,а что слабо. 

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