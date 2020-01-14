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Артём Мазанов
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В Иране арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолёте Материал редакции

Иранские власти пока находятся «на начальном этапе расследования».

8 комментариев
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В Иране арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолёте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.

Власти не сообщили никаких подробностей, включая количество задержанных. Исмаили лишь отметил, что расследование находится на ранней стадии. По словам президента Ирана Хасана Рухани, один человек не может нести полную ответственность за авиакатастрофу.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту. 11 января Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки».

#новости #иран #ps752

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8 комментариев
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Александр Воскресенский

5

Просто осудят и казнят 176 суннитов, а потом скажут что в расчете.

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Kyler

1

Пожурят да и отпустят

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Mircurt

Kyler
2

*повесят да и снимут

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Илья Тимофеев

Kyler
1

Расчленят да и отпустят

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Viktor Kushnarov

0

Думаю это будет как в армии: " найдем виноватых, и накажем кого попало"

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Weall FAlldown

Viktor
–1

Скорее всего оператор ПВО действовал согласно протоколу. Очевидно, что в данном режиме работы ПВО никаких гражданских самолетов не должно летать вообще..

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Viktor Kushnarov

Weall
0

товарищ майор, перелогиньтесь;)

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Viktor Kushnarov

0

товарищ майор, перелогиньтесь

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