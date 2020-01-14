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Стаи бродячих животных стали причиной сокращения популяции косуль в регионе.
В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на региональный департамент охоты и рыболовства.
Чиновники рассказали, что стаи бродячих животных стали причиной сокращения популяции косуль в регионе: в 2019 году дикие собаки растерзали в регионе около 40 косуль.
Разрешения на отстрел диких собак получили егери охотничьих хозяйств региона. Власти считают, что такая мера позволит сохранить популяцию не только косуль, но и других ценных животных.
А что, звучит хайпово!
Лучше бы отстреляли людей, которые выкинули собак на улицу
Странно как-то. Косули же вроде в лесах обитают, а бродячие собаки как правило поближе к людям. Неужели собаки так голодают, что вынуждены на косуль нападать.
@Олег Ивахнов будешь отстреливать собак?