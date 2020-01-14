Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
109

В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак Материал редакции

Стаи бродячих животных стали причиной сокращения популяции косуль в регионе.

9 комментариев
В закладки
Снимок TJ

В Самарской области ради сохранения косуль разрешили охоту на диких собак. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на региональный департамент охоты и рыболовства.

Чиновники рассказали, что стаи бродячих животных стали причиной сокращения популяции косуль в регионе: в 2019 году дикие собаки растерзали в регионе около 40 косуль.

Дикие собаки входят в перечень охотничьих ресурсов. На них можно охотиться в те же даты, что и на пушных животных: с 20 марта по 20 мая и с 1 июня по 28 февраля.

Самарский департамент охоты и рыболовства.

Разрешения на отстрел диких собак получили егери охотничьих хозяйств региона. Власти считают, что такая мера позволит сохранить популяцию не только косуль, но и других ценных животных.

#новости #регионы #животные

Новости
Подписан
Отписаться
Суд Финляндии отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за санкций
Банки опасались попасть под санкции США.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"], "comments": 9, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 135999, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Jan 2020 12:10:39 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 135999, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135999\/get","add":"\/comments\/135999\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135999"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Хан Теодор V

0

Лучше бы безвиз корейцам сделали в этот регион. Туризм нужно развивать. 

Ответить

Орзэмэс Мирзов

0

А что, звучит хайпово!

Ответить

Хан Теодор V

Орзэмэс
0

Ну что бы перекупы знали у кого права на этот шедевр. 

Ответить

govna kousoque

0

Лучше бы отстреляли людей, которые выкинули собак на улицу

Ответить

Weall FAlldown

govna
0
Ответить

Роман Трусов

0

Странно как-то. Косули же вроде в лесах обитают, а бродячие собаки как правило поближе к людям. Неужели собаки так голодают, что вынуждены на косуль нападать.

Ответить

Авдеев

0

@Олег Ивахнов будешь отстреливать собак? 

Ответить

Олег Ивахнов

Авдеев
0

Я похож на егеря?

Ответить

Антон Самохин

Олег
0

dog hunter блэээд 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — пользователям перестанут присылать обновления системы
Корпоративные пользователи смогут доплатить за расширенную поддержку на три года.
159
Наука
Популяризаторы науки отвечают на аргументы из Твиттер-треда со «ста тезисами» в пользу плоской Земли
Ироничный тред или нет, определить сложно, но разобрать основные доводы «плоскоземельщиков» несколько проще.
101
Интернет и мемы
В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты. Жители ответили креативными альтернативами
«Вам пакет большой или маленький? А, у вас есть дорожный конус с собой».
179
Популярное за три дня
Разборы
«ثاخ غول را شكسته» - обломали рога демону: Иран вчера и завтра
Привет, это диванный аналитик Антон с новой экспертной запиской по ситуации на Ближнем Востоке. В предыдущем выпуске я оценивал расстановку сил и с точностью предсказаний вокзальной гадалки исключал возможность начала большой войны, не давая, однако, прогнозов, за что меня ругал благодарный читатель. Штош, исправляюсь. Сегодня мы посмотрим на…
85
Новости
17-летний школьник помог открыть новую планету на третий день стажировки в NASA
Планета TOI 1338b в семь раз больше Земли, вращается вокруг двух звёзд... ах да, и её обнаружил десятиклассник.
87
Интернет и мемы
Экологично
9

Прямой эфир

Олег Ивахнов

Galaxy S20 с четырьмя камерами…

Антон Самохин

В Самарской области ради…

Олег Ивахнов

Microsoft прекратит поддержку…

Kir Kirsky

Суд Финляндии отклонил иск…

Viktor Kushnarov

В Иране арестовали несколько…

Олег Ивахнов

В Самарской области ради…

Олег Ивахнов

Galaxy S20 с четырьмя камерами…

Viktor Kushnarov

В Иране арестовали несколько…

Илья Гераськин

Galaxy S20 с четырьмя камерами…

Kir Kirsky

Суд Финляндии отклонил иск…

Weall FAlldown

В Самарской области ради…

Пьяный Олег

Елизавета II подвела итоги…

Kir Kirsky

Суд Финляндии отклонил иск…

Kir Kirsky

Суд Финляндии отклонил иск…

Олег Ивахнов

Galaxy S20 с четырьмя камерами…

Авдеев

В Самарской области ради…

Хан Теодор V

В Самарской области ради…

Роман Трусов

В Самарской области ради…

Артём Вальц

2 САМЫХ БОЛЬШИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О…

govna kousoque

В Самарской области ради…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]