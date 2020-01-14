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Они участвовали в обсуждении новостей только про него.
Модераторы Sports.ru обнаружили на сайте 37 человек, которые оставляли положительные комментарии о главе Федерации хоккея России (ФХР) Романе Ротенберге и плюсовали их. Об этом в блоге рассказали модераторы издания.
В Sports.ru Ротенберга назвали «главным человеком русского хоккея». По словам автора, странную активность вокруг комментариев о нём заметил читатель с никнеймом circassian. Он заметил, что в новости о главе ФХР от 7 января очень много плюсов набрали хвалебные отзывы о работе Ротенберга. Аналогичная ситуация произошла и во второй заметке о нём.
После проверки модераторы выяснили, что комментарии писали и плюсовали 37 человек с одних и тех же IP-адресов. По версии Sports.ru, каждый из них имел от двух до восьми аккаунтов для этих целей. Все выявленные учётные записи писали комментарии исключительно под новостями о Ротенберге. Модераторы уже заблокировали их.
Администраторы нашли подозрительных пользователей: они находятся в Сызрани, Москве, Красноярске, Саратовской области и Петербурге. Ни один из них не ответил на вопросы редактора Sports.ru. Один из них внёс редактора в чёрный список. Кто организовал «кампанию» по поддержке Ротенберга, выяснить не удалось.
По словам автора, это не первый случай поддержки главы ФХР на Sports.ru. В апреле 2017 года издание запустило опрос «Роман Ротенберг — лучший менеджер КХЛ?». Как утверждает издание, из первых 4-5 тысяч ответов около 80% человек проголосовали за ответ «нет». Через два дня после его запуска пользователи начали массово голосовать за ответ «да». К 11:00 по Москве число положительных отзывов выросло до 40%, а к 16:40 — до 51%.
Роман Ротенберг является одним из двух сыновей российского бизнесмена и миллиардера Аркадия Ротенберга. Роман является вице-президентом Газпромбанка и вице-президентом ФХР. Его отец занимает 41 место в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes с состоянием в 2,6 миллиарда долларов.
плюсовали 37 человек с одних и тех же IP-адресов
Дайте людям спокойно заработать свой пакет гречки и 500 рябчиков.
Такой богатый, а пиджак за кем-то донашивает
Я думаю он просто жиреет, но стесняется себе в этом признаться. А остальные боятся сказать. То ли дело чайки.
Когда SERM уровня Сызрани
Представляю, как они могут популяризировать Бориса Ротенберга: "В 2017 году он отыграл на поле в общей сложности 17 минут. Зато какие 17 минут!"
Роман сын Бориса, а не Аркадия Ротенберга. Разоблачители блин)
Это тебе не новости позитивные о ситуации в больницах изо дня в день фигачить, конечно
*еще одна шутка про богатых и успешных господ*