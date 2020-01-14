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Arthur Khamzin
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На Sports.ru выявили накрутки хвалебных комментариев о «главном человеке российского хоккея» Романе Ротенберге Материал редакции

Они участвовали в обсуждении новостей только про него.

20 комментариев
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Роман Ротенберг с Владимиром Путиным​ Источник официальный сайт ​Федерации хоккея России

Модераторы Sports.ru обнаружили на сайте 37 человек, которые оставляли положительные комментарии о главе Федерации хоккея России (ФХР) Романе Ротенберге и плюсовали их. Об этом в блоге рассказали модераторы издания.

В Sports.ru Ротенберга назвали «главным человеком русского хоккея». По словам автора, странную активность вокруг комментариев о нём заметил читатель с никнеймом circassian. Он заметил, что в новости о главе ФХР от 7 января очень много плюсов набрали хвалебные отзывы о работе Ротенберга. Аналогичная ситуация произошла и во второй заметке о нём.

Комментарии в новости о Ротенберге​ Источник Sports.ru

После проверки модераторы выяснили, что комментарии писали и плюсовали 37 человек с одних и тех же IP-адресов. По версии Sports.ru, каждый из них имел от двух до восьми аккаунтов для этих целей. Все выявленные учётные записи писали комментарии исключительно под новостями о Ротенберге. Модераторы уже заблокировали их.

Один из фейковых аккаунтов, участвовавших в написании комментариев о Ротенберге Источник Sports.ru​

Администраторы нашли подозрительных пользователей: они находятся в Сызрани, Москве, Красноярске, Саратовской области и Петербурге. Ни один из них не ответил на вопросы редактора Sports.ru. Один из них внёс редактора в чёрный список. Кто организовал «кампанию» по поддержке Ротенберга, выяснить не удалось.

По словам автора, это не первый случай поддержки главы ФХР на Sports.ru. В апреле 2017 года издание запустило опрос «Роман Ротенберг — лучший менеджер КХЛ?». Как утверждает издание, из первых 4-5 тысяч ответов около 80% человек проголосовали за ответ «нет». Через два дня после его запуска пользователи начали массово голосовать за ответ «да». К 11:00 по Москве число положительных отзывов выросло до 40%, а к 16:40 — до 51%.

Голосование за Ротенберга в качестве менеджера КХЛ​ Источник Sports.ru​
Статистика активности в голосовании​ ​Источник Sports.ru

Роман Ротенберг является одним из двух сыновей российского бизнесмена и миллиардера Аркадия Ротенберга. Роман является вице-президентом Газпромбанка и вице-президентом ФХР. Его отец занимает 41 место в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes с состоянием в 2,6 миллиарда долларов.

#новости #спорт #хоккей #боты

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20 комментариев
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Авдеев

9

 плюсовали 37 человек с одних и тех же IP-адресов

Дайте людям спокойно заработать свой пакет гречки и 500 рябчиков.

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Дмитрий Евсеев

Авдеев
0

Они спокойно и заработали. Это ток либералы невротики.

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Bremedy

7

Такой богатый, а пиджак за кем-то донашивает

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Заур Зауров

Bremedy
0

За папой а может и дядей

Ответить

Заур Зауров

Bremedy
0

Через лет 15 нас будет донашивать

Ответить

Дмитрий Григорьев

Bremedy
0

Я думаю он просто жиреет, но стесняется себе в этом признаться. А остальные боятся сказать. То ли дело чайки.

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Ангелина Зыкова

3

Когда SERM уровня Сызрани

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Илья Тимофеев

Ангелина
3

Один IP - одна страна!

Ответить

Stas Kartuzov

0

Представляю, как они могут популяризировать Бориса Ротенберга: "В 2017 году он отыграл на поле в общей сложности 17 минут. Зато какие 17 минут!" 

Ответить

Bremedy

Stas
10

Легенда номер 17, не меньше

Ответить

Денис Денисов

1

Роман сын Бориса, а не Аркадия Ротенберга.  Разоблачители блин)

Ответить

Василий Лебедев

Денис
1

Баньте бота!

Ответить

Диана Толмачева

Денис
0

Денис, это TJ и рубрика не спорт, уходите.

Ответить

Авдеев

Денис
0

Денис, а у вас отчество не Денисович? 

Ответить

Василий Лебедев

Авдеев
0

Борисович, он же написал.

Ответить

Kyler

1

Модераторы уже заблокировали их.

По охуенно тонкому льду ходят

Ответить

сироп от щекотки

0

Бле. Я подумал это тот канадский носочный пижон.

Ответить

Диана Толмачева

0

Это тебе не новости позитивные о ситуации в больницах изо дня в день фигачить, конечно 

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Дмитрий Евсеев

0

*еще одна шутка про богатых и успешных господ*

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Дмитрий Евсеев

Дмитрий
0

Да, ха-ха-ха

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