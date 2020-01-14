Они участвовали в обсуждении новостей только про него.

В закладки

Роман Ротенберг с Владимиром Путиным​ Источник официальный сайт ​Федерации хоккея России

Модераторы Sports.ru обнаружили на сайте 37 человек, которые оставляли положительные комментарии о главе Федерации хоккея России (ФХР) Романе Ротенберге и плюсовали их. Об этом в блоге рассказали модераторы издания.

В Sports.ru Ротенберга назвали «главным человеком русского хоккея». По словам автора, странную активность вокруг комментариев о нём заметил читатель с никнеймом circassian. Он заметил, что в новости о главе ФХР от 7 января очень много плюсов набрали хвалебные отзывы о работе Ротенберга. Аналогичная ситуация произошла и во второй заметке о нём.

Комментарии в новости о Ротенберге​ Источник Sports.ru

После проверки модераторы выяснили, что комментарии писали и плюсовали 37 человек с одних и тех же IP-адресов. По версии Sports.ru, каждый из них имел от двух до восьми аккаунтов для этих целей. Все выявленные учётные записи писали комментарии исключительно под новостями о Ротенберге. Модераторы уже заблокировали их.

Один из фейковых аккаунтов, участвовавших в написании комментариев о Ротенберге Источник Sports.ru​

Администраторы нашли подозрительных пользователей: они находятся в Сызрани, Москве, Красноярске, Саратовской области и Петербурге. Ни один из них не ответил на вопросы редактора Sports.ru. Один из них внёс редактора в чёрный список. Кто организовал «кампанию» по поддержке Ротенберга, выяснить не удалось.

По словам автора, это не первый случай поддержки главы ФХР на Sports.ru. В апреле 2017 года издание запустило опрос «Роман Ротенберг — лучший менеджер КХЛ?». Как утверждает издание, из первых 4-5 тысяч ответов около 80% человек проголосовали за ответ «нет». Через два дня после его запуска пользователи начали массово голосовать за ответ «да». К 11:00 по Москве число положительных отзывов выросло до 40%, а к 16:40 — до 51%.

Голосование за Ротенберга в качестве менеджера КХЛ​ Источник Sports.ru​

Статистика активности в голосовании​ ​Источник Sports.ru