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Arthur Khamzin
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СК признал Ивана Голунова потерпевшим в деле о превышении полномочий при задержании сотрудниками МВД Материал редакции

Журналиста уже вызвали на допрос.

15 комментариев
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Следственный комитет присвоил Ивану Голунову статус потерпевшего в деле о превышении должностных полномочий при задержании сотрудниками МВД. Как пишет «Медуза», об этом журналисту сообщил следователь, который занимается делом.

Голунова уже пригласили на допрос. Он состоится 20 января.

7 июня Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ, которые у него якобы обнаружили при обыске. Через несколько дней после общественного резонанса расследование закрыли, а корреспондента «Медузы» отпустили. После этого уволили четверых полицейких. Журналист предположил, что случившееся связано с расследованием о похоронном бизнесе. Он также считает, что наркотики ему подбросили.

13 января Голунов рассказал о получении уведомления о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, которые его задержали. Согласно письму, дело было возбуждено 18 декабря, за день до пресс-конференции Владимира Путина.

#делоголунова #новости

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15 комментариев
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Илья Тимофеев

14

А после допроса, он снова посидит в СИЗО, в качестве потерпевшего.

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George Weiller

Илья
2

Круг замкнулся

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Владимир Опушко

Илья
2

Сейчас он заберет заявление, будет обвинен в клевете, обыскан, а там...

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Lera Valera

5

Это, конечно, хорошо что за Голунова все вступились и «отбили», если можно так сказать. Ну а сколько вообще людей сидят за подкинутые наркотики и никому до них нет дела.

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Сергей Васильев

Lera
0

И?

Ответить

Lera Valera

Сергей
4

И никому до них нет дела.

Ответить

Сергей Васильев

Lera
0

Ужас какой!

Ответить

Ded Pihto

Сергей
0

Даже васильев это понимает

Ответить

govna kousoque

Lera
0

Лера, ты в курсе что вода мокрая? 

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Андрей Балконский

Lera
0

Сидят в основном бизнесмены. Огромное количество таких в Краснодарском крае. Там чурки таким образом отжимают бизнес.

Ответить

Ekkie

Lera
0

Под каждой новостью про Голунова обязательно найдётся кто-то, кто напишет "Это, конечно, хорошо что за Голунова все вступились, но..." Не будет никогда такого, чтобы большие массы людей постоянно за кого-то "вступались", волновались и следили нон-стоп, людям жить нужно ещё, жрать, срать, спать там, вот это всё. К тому же тут не только заслуга "заступников", менты сами обосрались по-крупному ещё на стадии подготовки, на самом старте (фоточки из квартиры очевидно фейковые), да и в целом к край охуели от своей безнаказанности. Только вот это тебе не в ебенях где-нибудь ноунэймов закрывать, это Москва и журналист относительно именитый. Это "дело" - банальный заказ от конкретных людей - Медоева и Дорофеева. В результате получилось: дебики с погонами попытались прижать чувака > обосрались > шумиха > выходит царь-Вова, даёт всем виновным пизды показательно > Голунов свободен, Вова герой, мир спасён. Были бы супостаты рангом повыше, ещё неизвестно чем бы всё закончилось, хоть заступайся, хоть не заступайся, примеров масса.

Ответить

Andre

3

СК признал Ивана Голунова потерпевшим в деле о превышении полномочий при задержании сотрудниками МВД. Журналиста уже вызвали на допрос. Решается вопрос об изоляции журналиста для повышения эффективности расследования.

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Кисель Имбиревич

2

Пожалуйста соориентируйте, почему не фигурирует статья о хранении наркотических веществ сотрудниками ведомства? 

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Nick Rosenberg

Кисель
0

Ладно хранение, там сбыт был так-то.

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Максим Гольдмарк

0

"Он также считает, что наркотики ему подбросили" в контексте случившегося звучит как-то глупо

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