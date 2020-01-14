Журналиста уже вызвали на допрос.

В закладки

Следственный комитет присвоил Ивану Голунову статус потерпевшего в деле о превышении должностных полномочий при задержании сотрудниками МВД. Как пишет «Медуза», об этом журналисту сообщил следователь, который занимается делом.

Голунова уже пригласили на допрос. Он состоится 20 января.

7 июня Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ, которые у него якобы обнаружили при обыске. Через несколько дней после общественного резонанса расследование закрыли, а корреспондента «Медузы» отпустили. После этого уволили четверых полицейких. Журналист предположил, что случившееся связано с расследованием о похоронном бизнесе. Он также считает, что наркотики ему подбросили.