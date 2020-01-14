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Новости
Arthur Khamzin
10 454

Пользователи «ВКонтакте» массово пожаловались на сбои — многие страницы стали указываться как удалённые Материал редакции

Также возникли проблемы с отображением новостной ленты.

122 комментария
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В соцсети «ВКонтакте» случился сбой. Часть пользователей в диалогах и списках друзей начали отображаться как «DELETED». Причина пока неизвестна.

По данным Downdetector, наибольшие проблемы испытывают жители Казани, Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Данных о проблем использования соцсети в других странах СНГ нет.

​Карта сбоя «ВКонтакте» Источник Downdetector

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила TJ, что компания уже занимается решением проблемы.

У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу.

пресс-служба «ВКонтакте»

В соцсетях появилось множество жалоб от пользователей «ВКонтакте».

крiп @killiaian
#вкживи
как же я люблю бтс! вот они справа налево: https://t.co/7KJgf8D6Bx
одóевскiй. @ododecembriste
можешь так же удалить мои проблемы?

#вкживи https://t.co/Y3RJtnXYKT
Саня Мамбл @r0LTmHKUcs0pz3T
Вконтакте сломался(((

Кто знает, что происходит!?! https://t.co/GIp3hPxjQL
Проблемы с загрузкой ленты новостей во «ВКонтакте»

Обновлено в 17:38:

Отображение друзей и диалогов во «ВКонтакте» восстановлено. Проблемы с отображением ленты новостей сохраняются.

#новости #сбои

Спасибо за наводку Валерий Жмышенко
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122 комментария
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govna kousoque

24

господи да кто пользуется этой помойкой

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Кирилл Сосновский

govna
44

вся страна

Ответить

Илья ИзТартар

Кирилл
5

Ребята, лайфхак. Самое сложное, что нужно сделать, дабы бросить эту бесполезную социальную сеть, это необходимость запомнить даты ДР твоих друзей. Перенесите в Google календарь и вы свободны.

Ответить

Кирилл Сосновский

Илья
8

Поди объясни им всем, что вк - ебучее говнище и нужно чатиться в телеге.

Ответить

govna kousoque

Кирилл
–3

У вас не очень умный круг общения

Ответить

govna kousoque

govna
7

Хотя на ТЖ эта фраза звучит иронично, конечно 

Ответить

Кирилл

govna
5

Ты наш комнатный интеллектуал. Мамин нонконформист.

Ответить

govna kousoque

Кирилл
3

Попробуй яндекс.дзен. И друзьям посоветуй 

Ответить

Андрей Коршев

Кирилл
2

Да он говна кусок

Ответить

Вадим Бережной

Кирилл
0

Телега же говно из жопы и по функционалу ей далеко до вк. Лучше уже в дискорде чатиться

Ответить

Грэм Грэмский

Кирилл
–3

Шило на мыло

Ответить

George Weiller

Илья
1

ДРУЗЕЙ

Here we go again

Ответить

Мёртвый

govna
27

Ого, ты не пользуешься вк?! Мы просто все сидим в нём
Крутой ты

Ответить

Илья ИзТартар

Мёртвый
2

Ты кому как не мёртвым сидеть в мёртвой социальной сети.

Ответить

Мёртвый

Илья
1

Я туда захожу раз в неделю, когда от какого-то чела прилетает пуш "давно не выкладывал, и вот опять".

Ответить

Илья Гераськин

Мёртвый
6

И вот опять не выложил

Ответить

Мёртвый

Мёртвый
0

Подготовил вам табличку, кто не успел. Пользуйтесь обязательно, ребята!

Ответить

govna kousoque

Мёртвый
–1

подсос мейл сру порвался

сегодня ты защищаешь вк
завтра рамблер 

Ответить

Мёртвый

govna
1

Долбоеб, я не сижу на вк
Просто это мусолится каждый раз
И абсолютно одинаковые ветки комментов каждый раз

Ответить

govna kousoque

Мёртвый
0

ты на тж в 16 году пришел, ньюфажина

все ясно, мда

Ответить

Мёртвый

govna
0

Лол блять
Ты каким куском говна вылепил эту хуйню
К чему это вообще

Ответить

govna kousoque

Мёртвый
0

потому что блять иди почитай треды 2014-15 годов на тж, дятел, чтобы вникнуть во всю атмосферу и не писать хуйню про заебали называть вк помойкой 

Ответить

Roman Shaplen

govna
0

Кто этот ваш ТЖ?

Ответить

Мёртвый

govna
0

Всё, побежал
Это теперь всё решит
Теперь очередные комменты о ебучем вк, что он помойка и то, что это и так, блять, каждому известно, для меня станут эликсиром на душу

Ответить

Мёртвый

Мёртвый
0

Вот он, кусок говна, которого все замлужили

Ответить

Андрей Миронов

govna
14

Бляяяяяя как вы заебали с вашим "вк помойка"

Ответить

govna kousoque

Андрей
0

ты ж вообще сдох вроде, что воняешь-то?

Ответить

Андрей Миронов

govna
2

Если я сдох как тогда сейчас тебе пишу? 😂

Ответить

govna kousoque

Андрей
0

да хуй знает

но "бриллиантовая рука" меня пиздец заебала в детстве 

Ответить

dimap

Андрей
1

Бляяяяяя как вы заебали с вашим "Бляяяяяя как вы заебали с вашим "вк помойка""

Ответить

deniska

govna
3

примерно 100 миллионов любителей помоев в месяц

Ответить

Прекрасен, как Иисус

deniska
3

Думаю, что у тж аудитория поменьше.

Ответить

Антон Самохин

deniska
1

Отлов помоев

Ответить

Иван Касаткин

govna
3

Простите меня, сейчас перейду в Твиттер, там-то явно всё получше.

Ответить

the.nightmarez

Иван
0

{мем:жаба:гадюка}

Ответить

Мемопроходил

the.nightmarez
0

Мне нужно отдохнуть

Ответить

the.nightmarez

Мемопроходил
0

{мем:на том свете:отдохнёшь}

Ответить

Мемопроходил

the.nig…
–2
Ответить

Ярослав

govna
3

LiveInternet в общемировом топе говорит, что никто, почти

Ответить

Илья ИзТартар

Ярослав
–1

50% видимо залогиненные аккаунты маркетологов для крауда.

Ответить

Ярослав

Илья
0

{мем:Боты:мем:Они повсюду}

Ответить

Мемопроходил

Ярослав
3

Не покажу

Ответить

the.nightmarez

Мемопро…
0

{мем:Ярослав:котик}

Ответить

Котик Ботик

the.nig…
4
Ответить

Мемопроходил

the.nig…
2
Ответить

Дмитрий Евсеев

govna
1

Те же, кто и этой, btw.

Ответить

Давид Кува

govna
1

Обосрался, если бы не написал это?

Ответить

Pavel Melikhov

govna
0

Я сам в шоке что в 2020, да бля даже в 2015 ещё этой хуйней пользуются люди 😂

Ответить

Roman Shaplen

govna
0

Какие-то жалкие 100 миллионов человек. 

Ответить

govna kousoque

Roman
1

Спасибо, что зарегестрировался, чтобы высрать это 

Ответить

Roman Shaplen

govna
0

Честь имею, моншер. 

Ответить

Авдеев

29

DELETED

Локальный мем TJ зашёл слишком далеко

Ответить

Nikita

Авдеев
11

Ширяев опять не на ту кнопку нажал...

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Nikita
1

на простату?

Ответить

Кирилл Сосновский

Авдеев
3

Человек-человек в травле олдов зашел слишком далеко.

Ответить

Alexandr Sorokin

25

Пользуясь случаем покажу вам своего кота

Ответить

po_leen0m

Alexandr
3

кнопку выключения нажал? :D

Ответить

Наденька

Alexandr
0

Кросевый

Ответить

Alexandr Sorokin

Наденька
2

И мне нравится

Ответить

Наденька

Alexandr
0

А что за порода?

Ответить

Alexandr Sorokin

Наденька
0

Шотландец прямоухий, наверное

Ответить

Антон Самохин

20

Срочно! Пуш

Ответить

Артём Мазанов

Антон
8

Минуточку....

Ответить

Spid3r

Антон
8

Так вот из-за кого разослали.

Ответить

George Weiller

Антон
0

Прямо в зэдницу

Ответить

Roman Pustovoit

13

Щелчок Таноса по вконтактовски

Ответить

Drakosha

11

Погибшие живы?

Ответить

Roman Golovin

8

Стравлены

Ответить

Озорной Лис

6
Ответить

Дима Савин

5

Они уже всё починили, но спасибо за пуш. Очень было важно знать.

Ответить

Антон Сциталов

Дима
3

Нет, не починили на данный момент

Ответить

Антон Сциталов

Антон
0

Кто-то сказал вк Кскскс и он заработал?

Ответить

1 2

Дима
–1

Ничего не починили

Ответить

Данила Обухов

5

Суверенизируемся?

Ответить

Игорь Туманов

5

Ещё одни испытания "устойчивости рунета"?

Ответить

Максим Флейман

Игорь
0

Похоже на то

Ответить

Владимир Дыркин

0

красиво 

Ответить

Мошиндейр Омаев

Владимир
9

Выебнулся Вэрлэмовым?

Ответить

Владимир Дыркин

Мошиндейр
0

порадовался что все нахуй удалились

Ответить

Мошиндейр Омаев

Владимир
4

Не пизди, я тебя насквозь вижу!

Ответить

Владимир Дыркин

Мошиндейр
–1

во что я сейчас одет? 

Ответить

Мошиндейр Омаев

Владимир
1

В одежду 😉

Ответить

exwaifu

Владимир
0

Сказал же видит насквозь. Значит одежду не видит!

Ответить

Tyler Durden

Мошиндейр
1

По-моему наоборот

Ответить

Роман Беликин

4

надеюсь никто не пострадал

Ответить

Курбангалы Алибердыев

4

От ТЖ заразились

Ответить

Oleg Matveenko

4

да просто все свалили оттуда) 

Ответить

Игорь Зуев

4

Тем временем в офисе ВК: 

Ответить

Хан Теодор V

0

{мем:заткнись:баги:вк} 

Ответить

Мемопроходил

Хан
10
Ответить

Хан Теодор V

Мемопроходил
–1

{мем:бетмен:баги:вк} 

Ответить

Мемопроходил

Хан
19

Зачем тебе это?

Ответить

Андрей Коршев

Мемопроходил
0

{мем:делай давай}

Ответить

Мемопроходил

Андрей
0
Ответить

Ярослав

3

Ну умер и умер.

Ответить

Justified Stallion

3

Было бы заебись, если бы они пропали на самом деле, со всеми бекапами и безвозвратно. А это чего, пользовательский интерфейс отвалился.

Ответить

Александр Шибков

3

FFF

Ответить

Антон Сциталов

3

Меня радует, что я только написал по работе вк и он сразу рухнул. 

Ответить

Valentin Oblasov

2

да кто такой этот ваш вк !

Ответить

Andrew

1

Мы все умрем!

Ответить

Artur Ibragimov

1
Ответить

Катерина Ордынцева

1

Начался естественный отбор

Ответить

Максим Курносенко

0

Молния!

Ответить

Александр

0

Подтверждаю. Народ в панике😂

Ответить

Влад Марченко

0

Паника

Ответить

Кирилл Благодаров

0

Танос опять разбушевался

Ответить

Никита Дегтярь

0

ВК шатается

Ответить

Parfianov Boris

0

Это что за сайт такой?

Ответить

Mike Glukhov

0

Отдохните денек, не умрет никто.

Ответить

Настя Шамрина

0

Массовое DELETEDство 😀

Ответить

Александр Шибков

Настя
0

Массовое самоDELETство kappa

Ответить

Саша Иоспа

0

🤷🏻‍♂️

Ответить

Nikita Grigoryev

0

🤯

Ответить

Александр Шибков

0

Всё, закругляемся, уже всё работает.

ОТМЕНА-ОТМЕНА

Ответить

Андрей Миронов

0

Да... Жалко кончено, но вк закрыли

Ответить

Ярослав

Андрей
0

(дел
)

Ответить

Алексей Крупень

0

починили

Ответить

Sage Pointer

0
Ответить

Илья Тимофеев

0

Тот момент, когда @Человек-человек добрался до ВК и всех стравил.

Ответить

Максим Флейман

0

Спецслужбы уже экспериментируют

Ответить

Макс Бардеев

0

Ребята, очень важное сообщение! Обратите внимание, что я не сижу ВКонтакте! Вы должны это знать. Мне пофиг на ВК повторяю, я особенный!

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No Name

0

Когда непонятно, кто есть кто в чате.

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