Прямой эфир
Также возникли проблемы с отображением новостной ленты.
В соцсети «ВКонтакте» случился сбой. Часть пользователей в диалогах и списках друзей начали отображаться как «DELETED». Причина пока неизвестна.
По данным Downdetector, наибольшие проблемы испытывают жители Казани, Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Данных о проблем использования соцсети в других странах СНГ нет.
Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила TJ, что компания уже занимается решением проблемы.
В соцсетях появилось множество жалоб от пользователей «ВКонтакте».
Обновлено в 17:38:
Отображение друзей и диалогов во «ВКонтакте» восстановлено. Проблемы с отображением ленты новостей сохраняются.
господи да кто пользуется этой помойкой
вся страна
Ребята, лайфхак. Самое сложное, что нужно сделать, дабы бросить эту бесполезную социальную сеть, это необходимость запомнить даты ДР твоих друзей. Перенесите в Google календарь и вы свободны.
Поди объясни им всем, что вк - ебучее говнище и нужно чатиться в телеге.
У вас не очень умный круг общения
Телега же говно из жопы и по функционалу ей далеко до вк. Лучше уже в дискорде чатиться
Ты кому как не мёртвым сидеть в мёртвой социальной сети.
подсос мейл сру порвался
сегодня ты защищаешь вк
завтра рамблер
ты на тж в 16 году пришел, ньюфажина
все ясно, мда
потому что блять иди почитай треды 2014-15 годов на тж, дятел, чтобы вникнуть во всю атмосферу и не писать хуйню про заебали называть вк помойкой
Бляяяяяя как вы заебали с вашим "вк помойка"
ты ж вообще сдох вроде, что воняешь-то?
Если я сдох как тогда сейчас тебе пишу? 😂
Простите меня, сейчас перейду в Твиттер, там-то явно всё получше.
{мем:жаба:гадюка}
Мне нужно отдохнуть
{мем:на том свете:отдохнёшь}
50% видимо залогиненные аккаунты маркетологов для крауда.
Не покажу
{мем:Ярослав:котик}
Я сам в шоке что в 2020, да бля даже в 2015 ещё этой хуйней пользуются люди 😂
Какие-то жалкие 100 миллионов человек.
Спасибо, что зарегестрировался, чтобы высрать это
DELETED
Локальный мем TJ зашёл слишком далеко
Пользуясь случаем покажу вам своего кота
И мне нравится
Срочно! Пуш
Они уже всё починили, но спасибо за пуш. Очень было важно знать.
Нет, не починили на данный момент
Ещё одни испытания "устойчивости рунета"?
красиво
Выебнулся Вэрлэмовым?
порадовался что все нахуй удалились
Не пизди, я тебя насквозь вижу!
во что я сейчас одет?
{мем:заткнись:баги:вк}
{мем:бетмен:баги:вк}
Зачем тебе это?
Было бы заебись, если бы они пропали на самом деле, со всеми бекапами и безвозвратно. А это чего, пользовательский интерфейс отвалился.
Массовое DELETEDство 😀
Да... Жалко кончено, но вк закрыли
Ребята, очень важное сообщение! Обратите внимание, что я не сижу ВКонтакте! Вы должны это знать. Мне пофиг на ВК повторяю, я особенный!