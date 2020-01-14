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Для дипломатов уже закупили всё нужное оборудование, но техническим специалистам не дают американские визы.
Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, в том числе системы безопасности. В МИД РФ причиной назвали санкции, из-за которых нужный персонал не пускают в Америку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на выступление замминистра иностранных дел Евгения Иванова в Госдуме.
По словам Иванова, компьютеры для посольства уже оплатили и доставили, но технические специалисты, нужные для наладки системы, не могут попасть в США. Для решения проблемы МИД внёс в Госдуму законопроект, который позволит выдать сотрудникам служебные паспорта.
Поправки направлены на специалистов, которые управляют, содержат и используют недвижимость правительства России за пределами страны. Изменения также коснутся подрядчиков дипломатов, которые выезжают в командировки для работ по контрактам в посольствах и консульствах. Иванов отметил, что подобные специалисты больше всего нужны департаментам безопасности, связи и капитального строительства.
В случае принятия закона все специалисты получат специальный служебный паспорт. Его планируют выдавать «исключительно на срок государственного контракта», но не более чем на пять лет.
По словам замминистра иностранных дел, в последние 20 лет подобный персонал ездил за границу по обычным паспортам и проблем не возникало. Однако на фоне санкций США, Канада, Великобритания и Евросоюз якобы усложнили процедуру по выдаче виз техническому персоналу посольств по обычным загранпаспортам.
Чем они в этом ахуевше огромном здании тогда занимаются всё это время
Известно чем
Ну конечно здание похоже...
У тебя тоже в голове играет музыка. Этот малиновый звон.
в твоем доме будет играть музыка
тебе нужон деревянный макинтош
Пусть наши знаменитые хакеры настроя удалённо. После выборов в США это плевое дело.
Нанять эникейщика на месте вера не позволяет.
то-то вы над украинским безвизом ржали как кони и кукарекали что в визах ничего страшного нет
Включил уведомления на посты дамира камалетдинова и всем советую
А что за компьютерная сеть? Интернет что-ли? Или локалку нужно настроить? Что за специалисты им нужны такие, которых нужно из России в США привезти? И чем там занимались другие сотрудники, если у них не подключены компьютеры?
И что вообще за технические специалисты которые попали под санкции США? Почему мой друг, который работает системным администратором в России не попал под санкции в США, а эти люди попали?
Расскажите им что есть скайп, тимвьювер, не обязательно ножками топать к объекту...
плюсую, заебали не работать
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