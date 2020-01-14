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Новости
Дамир Камалетдинов
2006

МИД: посольство России в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций Материал редакции

Для дипломатов уже закупили всё нужное оборудование, но техническим специалистам не дают американские визы.

31 комментарий
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​Посольство России в Вашингтоне Фото пользователя dbking на Flickr

Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, в том числе системы безопасности. В МИД РФ причиной назвали санкции, из-за которых нужный персонал не пускают в Америку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на выступление замминистра иностранных дел Евгения Иванова в Госдуме.

По словам Иванова, компьютеры для посольства уже оплатили и доставили, но технические специалисты, нужные для наладки системы, не могут попасть в США. Для решения проблемы МИД внёс в Госдуму законопроект, который позволит выдать сотрудникам служебные паспорта.

Поправки направлены на специалистов, которые управляют, содержат и используют недвижимость правительства России за пределами страны. Изменения также коснутся подрядчиков дипломатов, которые выезжают в командировки для работ по контрактам в посольствах и консульствах. Иванов отметил, что подобные специалисты больше всего нужны департаментам безопасности, связи и капитального строительства.

В случае принятия закона все специалисты получат специальный служебный паспорт. Его планируют выдавать «исключительно на срок государственного контракта», но не более чем на пять лет.

По словам замминистра иностранных дел, в последние 20 лет подобный персонал ездил за границу по обычным паспортам и проблем не возникало. Однако на фоне санкций США, Канада, Великобритания и Евросоюз якобы усложнили процедуру по выдаче виз техническому персоналу посольств по обычным загранпаспортам.

#новости #политика #санкции

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31 комментарий
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Olga Kalashinkova

16

Чем они в этом ахуевше огромном здании тогда занимаются всё это время 

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Taktischer Corgi

Olga
15

Известно чем

Ответить

Илья ИзТартар

Taktischer
2

Ну конечно здание похоже...

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Илья
7
Ответить

Михаил Фоменков

Алексѣй
1

У тебя тоже в голове играет музыка. Этот малиновый звон.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Михаил
0

в твоем доме будет играть музыка

Ответить

Михаил Фоменков

Алексѣй
1
Ответить

Алексѣй Бобковъ

Михаил
1

тебе нужон деревянный макинтош

Ответить

Михаил Фоменков

Алексѣй
1

В домах оне ставют инторнет!

Ответить

rossoshmap

Olga
2

Ну видно тут самолёт не спалился как в Аргентине

Ответить

Мощный Каковощи

20

Технические специалисты, которым не дают визы

Ответить

rossoshmap

14

Пусть наши знаменитые хакеры настроя удалённо. После выборов в США это плевое дело. 

Ответить

George Weiller

6

За два года могли бы сами по туториалам сделать, ленивые жопы

Ответить

exwaifu

1

Нанять эникейщика на месте вера не позволяет. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

exwaifu
6

Не, просто это небезопасно. Но менее абсурдной ситуация не становится конечно 

Ответить

exwaifu

Дамир
1

Пихто прав. Визы рабство

Ответить

Антон Иванов

exwaifu
0

то-то вы над украинским безвизом ржали как кони и кукарекали что в визах ничего страшного нет

Ответить

Аркадий Иванов

exwaifu
0

Кого, американца? Какая российская спецслужба такое допустит?

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Включил уведомления на посты дамира камалетдинова и всем советую

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дмитрий
0

давно пора!

Ответить

Михаил Фоменков

Дмитрий
0

Да, он чоткий.

Ответить

Михаил Фоменков

2

Забавно, как два дерева легли сверху слева в кадре.

Ответить

Rafael

0

А что за компьютерная сеть? Интернет что-ли? Или локалку нужно настроить? Что за специалисты им нужны такие, которых нужно из России в США привезти? И чем там занимались другие сотрудники, если у них не подключены компьютеры?
И что вообще за технические специалисты которые попали под санкции США? Почему мой друг, который работает системным администратором в России не попал под санкции в США, а эти люди попали?

Ответить

Tim Moore

Rafael
2

Написал, чтобы рассказать, что у тебя есть друг?

Ответить

Илья Гераськин

0

Есть знакомые сетевики с открытой визой, может порекомендовать им?

Ответить

Леонид Федотов

0

Расскажите им что есть скайп, тимвьювер, не обязательно ножками топать к объекту...

Ответить

Tim Moore

0

https://www.youtube.com/watch?v=flY5nEphdSs

Ответить

Rustam Gilmutdinov

0

Абсурдистан

Ответить

Aleksander Klyuchnikov

0

Служебный паспорт. Ебануться. ЙФЯУ9

Ответить

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

0

плюсую, заебали не работать 

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Александр Корнеев

hhhhhhhhhhhhhhh…
0

Едь в Польшу.

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