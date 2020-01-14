Для дипломатов уже закупили всё нужное оборудование, но техническим специалистам не дают американские визы.

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​Посольство России в Вашингтоне Фото пользователя dbking на Flickr

Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, в том числе системы безопасности. В МИД РФ причиной назвали санкции, из-за которых нужный персонал не пускают в Америку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на выступление замминистра иностранных дел Евгения Иванова в Госдуме.

По словам Иванова, компьютеры для посольства уже оплатили и доставили, но технические специалисты, нужные для наладки системы, не могут попасть в США. Для решения проблемы МИД внёс в Госдуму законопроект, который позволит выдать сотрудникам служебные паспорта.

Поправки направлены на специалистов, которые управляют, содержат и используют недвижимость правительства России за пределами страны. Изменения также коснутся подрядчиков дипломатов, которые выезжают в командировки для работ по контрактам в посольствах и консульствах. Иванов отметил, что подобные специалисты больше всего нужны департаментам безопасности, связи и капитального строительства.

В случае принятия закона все специалисты получат специальный служебный паспорт. Его планируют выдавать «исключительно на срок государственного контракта», но не более чем на пять лет.