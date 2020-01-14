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Новости
Arthur Khamzin
2565

В США мужчину по ошибке заперли в «круглосуточном» спортзале. Он вызвал полицию, чтобы выйти из него Материал редакции

Посетитель переживал, что его обвинят в проникновении со взломом.

12 комментариев
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Американец Дэн Хилл оказался запертым в круглосуточном спортзале в городе Сэнди штата Юта (США). Ему пришлось вызвать полицию, чтобы выйти наружу. Об этом пишет ABC News.

По данным издания, посетителя случайно запер один из тренеров клуба. В это время Хилл плавал в бассейне и вероятно сотрудник спортзала не заметил его.

Сначала посетителю это показалось забавным и он опубликовал в фейсбуке три фотографии, где он гуляет по пустому фитнес-клубу. Через 19 минут он заскучал и позвонил в полицию, чтобы выйти наружу. Он пояснил, что переживал из-за того, что помещение оборудовано сигнализацией и его могут обвинить в проникновении со взломом.

Оказалось, что спортзал перестал быть круглосуточным. Представители фитнес-клуба пояснили, что владельцы решили закрывать заведение на время с 00:00 до 04:00 из-за низкой посещаемости в эти часы. Они показали табличку на входе, на которой опубликовано необходимое объявление. Несмотря на это они принесли извинения посетителю из-за того, что не проверили помещение должным образом.

#новости #сша

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12 комментариев
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Александр Билозир

14

Пиздец новости..

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Максим Шпилёв

6

заперли в круглосуточном спортзале

владельцы решили закрывать заведение на время с 00:00 до 04:00 из-за низкой посещаемости в эти часы

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Максим
3

никаких больше вечеринок

Ответить

rossoshmap

0

решили закрывать заведение на время с 00:00 до 04:00 из-за низкой посещаемости в эти часы

Когда в США тоже запретили продавать алкоголь после 11

Ответить

Шарль Перро

0

Он попал в рай для интроверта и сразу же покинул его.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

ich glaube nicht! Мне в аппе моего спортзала после выхода позже на 4 минуты прислали угрозу что аннулируют абонемент, если еще раз позволю себе такую наглость (sportlife первый же день посещения)

Ответить

Ivan Serov

Алексѣй
0

Это в России? 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Ivan
0

ja

Ответить

Коля Капелькин

0

Как с минимальными затратами попасть в мировые новости.

Ответить

Slycore

0

Заперли снаружи

Проникновение со взломом

В принципе логично

Ответить

Roman Golovin

Slycore
0

Если бы он сам попытался вылезти, сработала бы сигнализация

Ответить

Slycore

Roman
0

Ну не сработала же ))

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