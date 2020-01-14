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Посетитель переживал, что его обвинят в проникновении со взломом.
Американец Дэн Хилл оказался запертым в круглосуточном спортзале в городе Сэнди штата Юта (США). Ему пришлось вызвать полицию, чтобы выйти наружу. Об этом пишет ABC News.
По данным издания, посетителя случайно запер один из тренеров клуба. В это время Хилл плавал в бассейне и вероятно сотрудник спортзала не заметил его.
Сначала посетителю это показалось забавным и он опубликовал в фейсбуке три фотографии, где он гуляет по пустому фитнес-клубу. Через 19 минут он заскучал и позвонил в полицию, чтобы выйти наружу. Он пояснил, что переживал из-за того, что помещение оборудовано сигнализацией и его могут обвинить в проникновении со взломом.
Оказалось, что спортзал перестал быть круглосуточным. Представители фитнес-клуба пояснили, что владельцы решили закрывать заведение на время с 00:00 до 04:00 из-за низкой посещаемости в эти часы. Они показали табличку на входе, на которой опубликовано необходимое объявление. Несмотря на это они принесли извинения посетителю из-за того, что не проверили помещение должным образом.
заперли в круглосуточном спортзале
владельцы решили закрывать заведение на время с 00:00 до 04:00 из-за низкой посещаемости в эти часы
решили закрывать заведение на время с 00:00 до 04:00 из-за низкой посещаемости в эти часы
Когда в США тоже запретили продавать алкоголь после 11
ich glaube nicht! Мне в аппе моего спортзала после выхода позже на 4 минуты прислали угрозу что аннулируют абонемент, если еще раз позволю себе такую наглость (sportlife первый же день посещения)
Заперли снаружи
Проникновение со взломом
В принципе логично
Если бы он сам попытался вылезти, сработала бы сигнализация