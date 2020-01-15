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Среди пострадавших один ребёнок.
В одной из квартир двухэтажного жилого дома в Уфе из-за взрыва бытового газа обрушился потолок. Об этом сообщает МЧС республики Башкортостан. Травмы получили три человек.
Как указало ведомство, взрыв произошёл около пяти утра по московскому времени. Причины случившегося не называются. Из-за случившегося пострадали двое взрослых и один ребёнок. Степень травм не уточняется. В доме работают сотрудники газовой службы и МЧС.
Всего было эвакуировано более 30 человек. Ufa1.ru уточнило, что их отправили в гимназию №65, но жильцы не хотят уходить от дома из-за того, что оставили квартиры открытыми. Сейчас им разрешили зайти в дом и взять личные вещи.
Одна из жительниц заявила изданию, что сосед из квартиры, в которой произошёл взрыв, был наркоманом. Она отметила, что из квартиры постоянно пахло ацетоном. По её мнению взрыв случился во время того, как в квартире варили наркотик.