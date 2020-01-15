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За 12 месяцев в Великобритании случилось 44 тысячи случаев нападений с использованием ножей и других колющих предметов.
Британская компания по производству столовых приборов Viners выпустила комплект ножей с тупыми концами. Как сообщается на сайте производителя, причиной такого дизайна стал рост числа преступлений с использованием холодного оружия.
Из-за числа нападений с использованием холодного оружия, британские власти изменили классификацию кухонных ножей на наступательное оружие. Из-за этого часть ритейлеров прекратила продажу ножей в рознице. В связи с этим фирма разработала набор ножей, который сохранит функционал для поваров и станет безопаснее в использовании.
Комплект приборов получил название Assure collection. В процессе его разработки фирма провела консультации с 1700 потребителями. Ножи изготовлены из классической нержавеющей стали. Набор из четырёх приборов можно приобрести за 15,99 фунтов стерлингов. По отдельности они обойдутся в 3,99 или 5,99 фунтов.
В октябре 2019 года британская полиция сообщила о 44 тысячах случаев нападений с использованием ножей и другого холодного оружия за 12 месяцев. Это на 7 процентов больше, чем за аналогичный период в 2018 году и максимальный показатель с 2011 года.
Я вот так на керамическом ноже кончик обломил, батек отчитал. А я же для безопасности..
У нас так скоро ножи запретят. Но водку оставят, как без нее то.
Ужасти! А ведь ножиком не только тыкать, но еще и резать можно. Думаю, стоит вообще необработанные "чушки" продавать. Клиент сам напильником доработает. :)
При чем резать как-то сподручнее - меньше опасности порезаться так то
Нет, ну а справедливости ради, ты часто пользуешься острием ножа в готовке? По-моему, вполне разумная доработка.
Ножницы тоже затупят? И вилки?
По-моему вместо ножей в ход пойдут какие-нибудь другие подручные предметы, отвёртки какие-нибудь -__-
За 12 месяцев в Великобритании случилось 44 тысячи случаев нападений с использованием ножей и других колющих предметов.
Блин, опять белые бегают и всех режут.
Да так можно запретить все что угодно. Даже банальным утюгом убить можно.
А кто-то убивает взглядом
В октябре 2019 года The Independent сообщило о 44 тысячах
Судя по фоткам из новости, действует маньяк-расист
Это у них же полиции запрещено носить оружие?
Ну это примерно как сделать молоток из пенопласта
Не проще запретить тупую религию?
А причем тут религия? Это британские гопники ножами всех чикают, а не какие-то верующие. У них давно эта проблема.