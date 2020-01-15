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Arthur Khamzin
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Британская компания выпустила ножи с тупыми концами из-за роста числа преступлений с использованием холодного оружия Материал редакции

За 12 месяцев в Великобритании случилось 44 тысячи случаев нападений с использованием ножей и других колющих предметов.

22 комментария
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Источник сайт производителя ножей Viners

Британская компания по производству столовых приборов Viners выпустила комплект ножей с тупыми концами. Как сообщается на сайте производителя, причиной такого дизайна стал рост числа преступлений с использованием холодного оружия.

Из-за числа нападений с использованием холодного оружия, британские власти изменили классификацию кухонных ножей на наступательное оружие. Из-за этого часть ритейлеров прекратила продажу ножей в рознице. В связи с этим фирма разработала набор ножей, который сохранит функционал для поваров и станет безопаснее в использовании.

Комплект ножей Assure collection Источник сайт производителя ножей Viners

Комплект приборов получил название Assure collection. В процессе его разработки фирма провела консультации с 1700 потребителями. Ножи изготовлены из классической нержавеющей стали. Набор из четырёх приборов можно приобрести за 15,99 фунтов стерлингов. По отдельности они обойдутся в 3,99 или 5,99 фунтов.

В октябре 2019 года британская полиция сообщила о 44 тысячах случаев нападений с использованием ножей и другого холодного оружия за 12 месяцев. Это на 7 процентов больше, чем за аналогичный период в 2018 году и максимальный показатель с 2011 года.

#преступления #великобритания

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22 комментария
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сироп от щекотки

13

Я вот так на керамическом ноже кончик обломил, батек отчитал. А я же для безопасности..

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Ilya B.

–4

У нас так скоро ножи запретят. Но водку оставят, как без нее то.

Ответить

Анус Роскомнадзора

Ilya
20

О, вы из англии? Или долбоеб просто?

Ответить

Авдеев

Ilya
4
Ответить

Eugen T

5

План надёжный, как швейцарские часы®

Ответить

Бдительный Бородавочник

3
Ответить

Руслан Турченко

2

Ужасти! А ведь ножиком не только тыкать, но еще и резать можно. Думаю, стоит вообще необработанные "чушки" продавать. Клиент сам напильником доработает. :) 

Ответить

Игорь Талько

Руслан
0

При чем резать как-то сподручнее - меньше опасности порезаться так то

Ответить

Сергей Рязанцев

Руслан
0

Нет, ну а справедливости ради, ты часто пользуешься острием ножа в готовке? По-моему, вполне разумная доработка.

Ответить

Александр Неви

2

Ножницы тоже затупят? И вилки?
По-моему вместо ножей в ход пойдут какие-нибудь другие подручные предметы, отвёртки какие-нибудь -__-

Ответить

Сергей Васильев

2



За 12 месяцев в Великобритании случилось 44 тысячи случаев нападений с использованием ножей и других колющих предметов.

Блин, опять белые бегают и всех режут.

Ответить

Александра Хотимченко

2

Да так можно запретить все что угодно. Даже банальным утюгом убить можно.

Ответить

Roman Golovin

Александра
0

А кто-то убивает взглядом

Ответить

Атлант поправил плечи

Roman
0

Взглядом на жизнь

Ответить

rossoshmap

1

 В октябре 2019 года The Independent сообщило о 44 тысячах

Судя по фоткам из новости, действует маньяк-расист

Ответить

Jiminy Jillickers

1

Теперь расчлененки больше будет

Ответить

Myemptyblog

0

Это у них же полиции запрещено носить оружие?

Ответить

сироп от щекотки

Myemptyblog
0

Кто-то Лютера не смотрел..

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Ну это примерно как сделать молоток из пенопласта

Ответить

Сергей Рязанцев

Argumenta
0

Почему? Ты лезвием продукты режешь или острием?

Ответить

Bremedy

0

Не проще запретить тупую религию?

Ответить

Унылый Лось

Bremedy
0

А причем тут религия? Это британские гопники ножами всех чикают, а не какие-то верующие. У них давно эта проблема.

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