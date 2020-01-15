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Arthur Khamzin
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Суд приговорил к четырём годам тюрьмы сотрудника ярославской колонии, который признался в пытках заключённого Материал редакции

Осуждённый заявил, что раскаивается в содеянном.

13 комментариев
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​Бывший сотрудник ИК №1 Сергей Ефремов Фото: Светлана Виданова, «Новая газета»

Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, признавшегося в пытках заключённого, к четырём годам тюрьмы. Об этом сообщил «Телеканал 360». Обвинение требовало пяти лет заключения.

Ефремова осудили по статье о превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). Его лишили звания капитана, а также запретили занимать руководящие должности в правоохранительных органах. Осуждённый заявил, что раскаивается в сделанном и готов извиниться перед пострадавшим заключённым Евгением Макаровым.

Как пишет Telegram-канал «Ярославское дело», адвокат Ефремова на суде заявил, что тот выполнял указания начальства и «у него не было возможности остановить преступление».

Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения заключённых в ИК №1. Ефремов стал одним из первых арестованных по делу. Он пошёл на сделку со следствием. Всего в деле фигурирует 17 сотрудников исправительных учреждений.

#новости #пыткивколонии

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13 комментариев
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Кенчанский

5

«Колония №1» звучит как место для прекрасного времяпровождения с друзьями в пятничный вечер за бокальчиком пивчанского после недели работы на каторге.

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George Weiller

Кенчанский
0

а там только хинкали чай и кальяны подают

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Кенчанский

George
0

И чифирдос на десерт.

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Роман Трусов

4

А если бы тот видос не слили, если бы об этом никто не узнал? Он бы сейчас продолжал бы избивать заключённых. А сколько ещё тех, кто не спалился...

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barsik

0

"выполнял указания начальства"..а своей головы и моральных принципов нет....

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George Weiller

0

Извинится лично и вероятно не раз или для силовых структур отдельные тюрьмы?

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George Weiller

George
1

Не удивлюсь если его же друзья его и там пытать будут

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Грэм Грэмский

George
0

Полицейские, силовики - для них же всегда отдельные тюрьмы
Во всех странах, по-моему, так

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Dmitry Kurtsev

Грэм
1

А зря

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Georgi Yudin

Грэм
0

В США нет)

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Алексѣй Бобковъ

0

вот лох, нахуя сознался, так бы наградили иначе

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Stan Majors

0

Признался под п или как?

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Артём Ободзинский

0

5 лет за твит Синице – 4 года за пытки Ефремову. 

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