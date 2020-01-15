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Осуждённый заявил, что раскаивается в содеянном.
Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова, признавшегося в пытках заключённого, к четырём годам тюрьмы. Об этом сообщил «Телеканал 360». Обвинение требовало пяти лет заключения.
Ефремова осудили по статье о превышении должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). Его лишили звания капитана, а также запретили занимать руководящие должности в правоохранительных органах. Осуждённый заявил, что раскаивается в сделанном и готов извиниться перед пострадавшим заключённым Евгением Макаровым.
Как пишет Telegram-канал «Ярославское дело», адвокат Ефремова на суде заявил, что тот выполнял указания начальства и «у него не было возможности остановить преступление».
Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео избиения заключённых в ИК №1. Ефремов стал одним из первых арестованных по делу. Он пошёл на сделку со следствием. Всего в деле фигурирует 17 сотрудников исправительных учреждений.
«Колония №1» звучит как место для прекрасного времяпровождения с друзьями в пятничный вечер за бокальчиком пивчанского после недели работы на каторге.
а там только хинкали чай и кальяны подают
А если бы тот видос не слили, если бы об этом никто не узнал? Он бы сейчас продолжал бы избивать заключённых. А сколько ещё тех, кто не спалился...
Извинится лично и вероятно не раз или для силовых структур отдельные тюрьмы?
Полицейские, силовики - для них же всегда отдельные тюрьмы
Во всех странах, по-моему, так