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Женя Кузьмин
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Житель Канзаса попросил суд уладить юридические споры с бывшей женой с помощью боя на мечах Материал редакции

В 2020 году мы наконец-то дошли до судов поединком.

6 комментариев
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40-летний житель Канзаса по имени Дэвид Остром (David Ostrom) судится со своей бывшей женой, Бриджет Остром, по вопросам опеки и посещения общих детей, а также уплаты налога на имущество. И во время одного из заседаний он предложил необычный способ решения всех разногласий — суд поединком.

Официальное ходатайство Остром подал в окружной суд округа Шелби. Судья имеет право позволить сторонам «решить все споры законным путём на поле боя», утверждает мужчина. Он добавил, что суд поединком «никогда не был явно запрещён или ограничен на территории США».

Остром отдельно попросил судью дать ему 12 недель на то, чтобы он мог приобрести самурайский меч для битвы.

К такому решению Дэвид пришёл из-за разногласий с адвокатом бывшей жены Мэттью Хадсоном. Поэтому Остром подчеркнул, что Бриджет может выбрать адвоката в качестве своего защитника в бою. Хадсон на том же судебном заседании возразил, отметив, что поединок может закончиться смертью, что «перевешивает последствия в сравнении с вопросами опеки».

Судья Крейг Драйсмаер выслушал аргументы сторон и заявил, что не будет выносить решение в ближайшее время, так как обе стороны нарушали правила суда о ходатайствах и ответах.

#новости #суды

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6 комментариев
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Goodsanta

8

Суды в 2030:

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DESAAD LXI

Goodsanta
0

В латинской Америке на улице суды как раз, как заключение третьего эпизода, только костюма Дарта Вейдера не дают. 

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Алексей Позитивный

2

И не такое будет доступно в судах при анкапе

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DESAAD LXI

1

Это просто очень круто, особенно то, что адвокат будет сражаться за его жену. Явно не об этом он думал, когда заканчивал вуз отгрузив тонну бабла и погрязнув в долгах за студ. займ. 

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Stan Majors

0

Испытание поединком я за него готов, но он мне гражданство пусть сделает

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Mykola Glushchenko

0

чтобы он мог приобрести самурайский меч для битвы

Насмотрются своих онеме

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