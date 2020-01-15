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Новости
Arthur Khamzin
342

Samsung показала новую упаковку для телевизоров Eco-Package. Из неё можно сделать домашнюю мебель и аксессуары Материал редакции

Фирма надеется, что благодаря этому сократится количество картонных отходов.

9 комментариев
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Источник официальный сайт Samsung

Компания Samsung начнёт продавать телевизоры серии The Serif в новой экологичной упаковке Eco-Package. Об этом сообщается на сайте фирмы. Покупатели смогут самостоятельно сделать из неё домашнюю мебель или аксессуары.

Фирма заявила, что разработала проект для сокращения количества картонных отходов. Из картона можно будет собрать подставку для журналов, прикроватную тумбочку, домик для кошки и другие предметы.

Источник официальный сайт Samsung

Для их изготовления пользователю потребуется отсканировать специальный QR-код на боковой стороне коробки и соединить специальные точки, напечатанные на картоне. После этого нужно вырезать необходимые элементы и собрать предмет. По словам создателей упаковки, на проект уйдёт не более 30-40 минут.

#новости

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9 комментариев
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Артём Сухомлинов

4
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Антон Жучков

1

И главное — сразу домик для котика в рекламе. Беспроигрышный маркетинг. :)

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Котик Ботик

Антон
1
https://cataas.com/cat?92613
https://cataas.com/cat?92613
cataas.com
Ответить

Ruslan Sviridov

1

Ну домик для котика ещё норм. Но остальное вообще мрак. 

Ответить

Котик Ботик

Ruslan
1
Ответить

Дитковский

1

Жить в коробках больше не зашквар ура

Ответить

Marko

0

Переосмыслить картонный коробок? Хайпово.

Ответить

Авдеев

0

Им нужно сделать коллаборацию с Nintendo Labo.

Ответить

Илья Ильин

0

Самсунг придумал картонные коробки для хранения барахла??

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