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Фирма надеется, что благодаря этому сократится количество картонных отходов.
Компания Samsung начнёт продавать телевизоры серии The Serif в новой экологичной упаковке Eco-Package. Об этом сообщается на сайте фирмы. Покупатели смогут самостоятельно сделать из неё домашнюю мебель или аксессуары.
Фирма заявила, что разработала проект для сокращения количества картонных отходов. Из картона можно будет собрать подставку для журналов, прикроватную тумбочку, домик для кошки и другие предметы.
Для их изготовления пользователю потребуется отсканировать специальный QR-код на боковой стороне коробки и соединить специальные точки, напечатанные на картоне. После этого нужно вырезать необходимые элементы и собрать предмет. По словам создателей упаковки, на проект уйдёт не более 30-40 минут.
И главное — сразу домик для котика в рекламе. Беспроигрышный маркетинг. :)
Ну домик для котика ещё норм. Но остальное вообще мрак.