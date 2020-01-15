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Arthur Khamzin
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Путин объявил о выплате материнского капитала при рождении первого ребёнка в размере 466 тысяч рублей Материал редакции

Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

Владимир Путин предложил ввести выплаты материнского капитала семьям за первого ребёнка. Об этом президент России заявил в обращении к Федеральному собранию.

Новые правила по материнскому капиталу должны вступить в силу с 1 января 2020, текущего года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Владимир Путин
президент России

При рождении первого ребёнка выплата составит 466 617 рублей после индексации. При рождении второго ребёнка сумма увеличится на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч 617 рублей.

#новости #путин #дети

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13 комментариев
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Роман Трусов

7

чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Ох, чувствую расплодятся маргиналы...

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Роман Трусов

Роман
1
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Карина Мирзаева

Роман
1

Вот именно.
Это просто ужасно. Ну родят. Капитал пропьют или в лучшем случае купят себе сарай. А что будет дальше. Это просто каким идиотом надо быть. Чтобы ввести такое. И самое странное в этом решении что такие маргиналы итак плодятся за бесплатно больше всего. А нормальная семья со средним доходом гораздо дольше думает насчёт малыша. И им не положен этот капитал. Просто идиоты

Ответить

Митя Простомолотов

3

ввести выплаты материнского капитала семьям за первого ребёнка

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека

для меня это какие-то несвязанные вещи
платят за ребенка или за нищебродство?

Ответить

Universaw

2
Ответить

Словесный Интервент

2

Хотел написать, что малоимущие слои населения начнут рожать детей активние, а потом вспомнил, что они и так первого заделать успевают ещё в школе,так что ничего не изменится. 

Ответить

Артём Сухомлинов

0

Весь TJ пойдет теперь рожать, и появится подсайт для мамочек и папочек. 

Ответить

Митя Простомолотов

Артём
0

вроде мужики так и не научились рожать же

Ответить

Артём Сухомлинов

Митя
0

в фильмах Сарика Андреасяна – научились.

Ответить

Митя Простомолотов

Артём
0

самое хуевое что может случиться с человеком-это родиться в фильме Сарика Андреасяна 

Ответить

Иван Гессе

Артём
0

для них итак уже есть подсайт — ддои

Ответить

/ddoi

Иван
0

Папочка Московский не в счёт

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сироп от щекотки

0

Вот это я поспешил, лохопед

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