Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
Владимир Путин предложил ввести выплаты материнского капитала семьям за первого ребёнка. Об этом президент России заявил в обращении к Федеральному собранию.
При рождении первого ребёнка выплата составит 466 617 рублей после индексации. При рождении второго ребёнка сумма увеличится на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч 617 рублей.
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Роман Трусов
чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Ох, чувствую расплодятся маргиналы...
Роман ТрусовРоман
Карина МирзаеваРоман
Вот именно.
Это просто ужасно. Ну родят. Капитал пропьют или в лучшем случае купят себе сарай. А что будет дальше. Это просто каким идиотом надо быть. Чтобы ввести такое. И самое странное в этом решении что такие маргиналы итак плодятся за бесплатно больше всего. А нормальная семья со средним доходом гораздо дольше думает насчёт малыша. И им не положен этот капитал. Просто идиоты
Митя Простомолотов
ввести выплаты материнского капитала семьям за первого ребёнка
Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека
для меня это какие-то несвязанные вещи
платят за ребенка или за нищебродство?
Universaw
Словесный Интервент
Хотел написать, что малоимущие слои населения начнут рожать детей активние, а потом вспомнил, что они и так первого заделать успевают ещё в школе,так что ничего не изменится.
Артём Сухомлинов
Весь TJ пойдет теперь рожать, и появится подсайт для мамочек и папочек.
Митя ПростомолотовАртём
вроде мужики так и не научились рожать же
Артём СухомлиновМитя
в фильмах Сарика Андреасяна – научились.
Митя ПростомолотовАртём
самое хуевое что может случиться с человеком-это родиться в фильме Сарика Андреасяна
Иван ГессеАртём
для них итак уже есть подсайт — ддои
/ddoiИван
Папочка Московский не в счёт
сироп от щекотки
Вот это я поспешил, лохопед