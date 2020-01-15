Путин объявил о проекте «Доступный интернет» с бесплатным доступом к «социально значимым» российским сервисам
Материал редакции
Пользователям не придётся платить за трафик при доступе к ним.
Владимир Путин объявил о разработке проекта «Доступный интернет». Он призван обеспечить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным сервисам. Об этом президент объявил во время обращения к Федеральному собранию.
Не уточняется, какие сервисы включат в список «социально значимых».
Авдеев
Пользователь обязан просмотреть выпуск "Время покажет" и "Вечер с Соловьёвым" без возможности скипнуть для доступа к сети чебурнет.
Viktor MandarinАвдеев
Посмотреть, а потом отверить на пять вопросов для проверки. внимательно ли смотрел
АвдеевViktor
Ответить в письменной форме, а заполненный бланк сдать в МФЦ.
Eugen TViktor
Но можно бесплатно подсматривать правильные ответы в российском аналоговнете википедии!
Ипполит ВоробьяниновEugen
Статья. Для начала КоАПП, а там видно будет
Ruslan SviridovАвдеев
Доступ по предъявлению паспорта, снилса и справки 2ндфл. За спиной стоит тащмайор и настойчиво рекомендует куда заходить и что смотреть в чебурнете.
Alex MazАвдеев
В конце ещё будет тест на усвоение контента, в рутубе вот недавно прверяли.
Mad BrainiacАвдеев
Не можешь всех силком заставить сидеть в чебурнете — попробуй заманить халявой.
Gleb Eltsov
Путин объявил о проекте «Доступный интернет» с бесплатным доступом к «социально значимым» российским сервисам - TJ, DTF и VC (и Coub)
Московский
Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик
А кому придётся за это платить?
Александра ХотимченкоМосковский
Проговорился раньше времени
Bremedy
Судя по предыдущему закону о повышении рождаемости в списке значимых сайтов не будет Порнхаба :(
TehDBremedy
Запрет контрацепции
Запрет абортов
Бесплатный доступ на сайты экспорт услуг
.....................
Profit
Моя программа повышения рождаемости
FTOHTehD
эксПорт услуг
Антон ЖучковFTOH
у слуг
Kyler
Вот он чебурнет, вот для чего всё затевалось - всё бля людей
Михаил Октябрьский
Сначала бесплатный доступ с российским сервисам, потом отключение от не российских
Дмитрий КораблёвМихаил
зато инет бесплатный будет
Евгений КругловДмитрий
Интернет будет бесплатным, а вот поддержание оборудования в работоспособности платным.
Дмитрий КораблёвЕвгений
ничего бесплатного нет, просто мы будем платить за это всё с налогов)
Viktor Mandarin
Госуслуги , одноклассники
Артём СухомлиновViktor
Coub и TJ
Ofigenno NewsАртём
А коуб ещё популярный?
Артём СухомлиновOfigenno
Не один ты этим вопросом задаешься, но https://tjournal.ru/team/136203-coub-pereshel-v-polnoe-vladenie-i-upravlenie-k-izdatelyu-tj-kompanii-komitet
Ofigenno NewsАртём
О, спасибо! Пропустил новость
Ofigenno NewsАртём
А коуб ещё популярный?
Григорий Жданов
А как же сетевой нейтралитет?
Алексѣй БобковъГригорий
не наш путь ¯\_(ツ)_/¯
ave ego
а потом ввести отдельный тариф на иностранные сайты, как предлагал директор по распространению технологий яндекса https://youtu.be/YMEh-RI5MUk?t=552
Александра Хотимченкоave
Очень прогрессивненько для Яндекса
badkidАлександра
Я вообще не понимаю, как адекватные люди всё ещё пользуются сервисами Яндекса после всего, что они творят и несут.
Олег Ивахновbadkid
Я вообще не понимаю, как адекватные люди всё ещё пользуются сервисами Яндекса после всего, что они творят и несут.
ну как минимум далеко не все следят за новостями связанными с яндексом.
badkidОлег
Посетители этого сайта явно в курсе их делишек. И в соседних ветках рапортуют о том, что пользуются Яндекс Музыкой. Зачееееем?
Олег Ивахновbadkid
Ээ. Может быть им удобно?
Может быть им наплевать на то что тебя так возмущает и бесит?
badkidОлег
Ну тогда пусть не ноют, что Яндекс будет делать и лоббировать то, что им удобно)
Александра Хотимченкоbadkid
Я пользуюсь, ибо удобно🤷♀️ Пока Волож там все более или менее будет хорошо.
badkidАлександра
А вот интереса ради. Это не нападение, если что. В чем принципиальное удобство в сравнение с конкурентами?
Александраbadkid
Если мы говорим про поисковик то отлично находит нужную инфу и удобный интерфейс. Если про сервисы (метро, транспорт и карта) тоже отлично работают, инфа полная и достоверная.
badkidАлексан…
А, я думал, что вы про Я.Музыку, так как я делал референс к ней)
Александраbadkid
Не, для музыки я использую Apple Music
badkidАлексан…
Понял вас.
Антон Жучков
Пытаются из интернета сделать телевизор.
Anton Gostev
Путин и интернет в одном предложении выглядят забавно
Andrey Petrenko
Ну пока звучит как здравая идея
АвдеевAndrey
Ну раз здраво, то предлагаю тебе одному повысить плату за тариф, чтобы десять васьков сидели бесплатно в одноклассниках.
Алексѣй БобковъAndrey
приоритизация трафика это зло, с которым борятся во всем мире и протестуют, действительно пора у нас внедрять
sahk.comAndrey
Звучит как здравая, реализована будет как больная
badkidAndrey
Окстись, окаянный
Олег Ивахнов
Хуй с ним с интернетом. Маткапитал теперь дают за первого. 466к и за втторго 616.
Двоих родил уже лям.
Для большей части населения нашей страны за пределом крупнейших городов это охренеть какая классная тема.
Уже на этот лям даже можно купить жилье.
Да и в целом это очень очень большие вливания в экономику РФ которая люто недокапитализирована при профицитом бюджете и деньгах висящих мертвым грузом во всяких фондах национальногоблагосостояния
Шарль ПерроОлег
Рассказать, как экономика работает?
За повышением маткапитала последует повышение цен на жилье, что логично.
Они пытаются фундаментальные проблемы решить заливанием денег. Это сработает в краткую, но потом инфляция только еще больше раздует проблему.
Им невдомек, что рожать хотят в ситуации уверенности в завтрашнем дне, а не из-за крупных бабок на руки.
Олег ИвахновШарль
Им невдомек, что рожать хотят в ситуации уверенности в завтрашнем дне, а не из-за крупных бабок на руки.
Очень многим людям эти деньги придают уверенности в застрвшем дне
Шарль ПерроОлег
В завтрашнем дне цена на жилье вырастет благодаря этим деньгам.
Yaroslav MaltsevШарль
Какой же пиздец, один экономист ахуительнее другого.
Шарль ПерроYaroslav
Я думаю, это сильный аргумент. Даже сказать нечего.
Yaroslav MaltsevШарль
Как уменьшение процентной ставки по ипотеке повлияло на рынок недвижимости?
Даже введение эскроу счетов не особо повлияло, а тут 400к за детиночку вдруг взорвет рынок.
Шарль ПерроYaroslav
Уменьшение процентной ставки приводит к большему спросу на кредиты, а значит прежние цены на рынке нет смысла держать.
Олег ИвахновШарль
Сейчас маткапитал есть уже много лет.
Цены на недвижимость растут только в Москве )
Шарль ПерроОлег
Вот даже не знаю, чему верить. Выросшим ценам в моем регионе или вашим словам.
Александра ХотимченкоОлег
Которые предполагается что ты потратишь на ребёнка. А они оооочень быстро закончатся, тебе ли не знать
Олег ИвахновАлександра
На квартиру и не на ребенка
АлександраОлег
Чет фигня какая-то. Дети должны появляться уже в доме так сказать. Чтобы было куда этого ребёнка поместить.
Олег ИвахновАлексан…
Ну люди же где то живут на момент рождения ребенка.
И возможно в арнедном жилье
АлександраОлег
Ладно, я поняла. У меня вообще другая картина мира🤷♀️
Олег ИвахновАлексан…
И нет детей.
А у меня моя картина мира и две детей.
Так вот ответственно заявляю: детям вообще похуй в собственности ваше жилье или нет ))))
АлександраОлег
Ну я как то думала что когда двое взрослых людей создают семью, они покупают совместное жильё и потом уже детей рожают🤷♀️ Ну лан.
Олег ИвахновАлексан…
Ну я как то думала что когда двое взрослых людей создают семью, они покупают совместное жильё и потом уже детей рожают
ну как бы у людей на момент создания семьи может не быть возможности купить собственное жилье, или не быть желания обзаводиться собственным жильем.
АлександраОлег
Ну в действительности это может и так.
N/aШарль
За повышением маткапитала последует повышение цен на жилье, что логично.
Ну расскажи, как она работает
Шарль ПерроN/a
Очень просто. По законам рынка. Вы заметили, что в декабре произошел рост цен на жилье? Как думаете, понижение ставки ипотечных кредитов тут ни при чем?
Илья ГераськинN/a
Шутки шутками а во Владивостоке с их "иотекой под 2%" цены на жильё как минимум Питерские, а местами и вполне себе Московские, при том что регион такой себе депрессивненький
Шарль ПерроИлья
Они экономику не учили, походу.
Снижение ставок всегда приводит к росту цен. Это логично. У людей больше денег - давайте повысим наши цены.
Yaroslav MaltsevN/a
Ну он же сказал "логично" , че ты
Алексѣй БобковъШарль
никто ничего не пытается
Эдуард ГладышевОлег
этот лям даже можно купить жилье
Лол
Олег ИвахновЭдуард
Добро пожаловать в Россию. Она не ограничена Москвой и областными центрами
Эдуард ГладышевОлег
Я пару лет назад в 30 тысячном городе Ростовской области продал 40 метровую квартиру в полуаварийном доме требующую капитального ремонта за 650к.
Расскажите мне, как можно купить квартиру для 4 человек на 1млн.
Олег ИвахновЭдуард
Слушай ну значит в неаварийном доме она стоила бы как раз около ляма.
Прикинь люди могут вчетвером жить в однушке.
А могут купить за лям дом например в сельской местности или небольшом городке. Могут построить дом на эти деньги.
Эдуард ГладышевОлег
Вы много уже домов построили на миллион? Я тут ремонт в двушке закончил, почти в лям влетело, а тут целый дом с нуля выстроить.
А землю под этот дом купить? А коммуникации завести на участок? Один газ завести влетит тысяч в 200. А тут целый дом на миллион, фантазеры мамкины.
badkidЭдуард
Ну может он его из коробок от холодильников построить собирается?
Олег ИвахновЭдуард
Могу тебя отправить на авито в раздел недвижимость.
Эдуард ГладышевОлег
Это как нужно не любить своих детей, чтобы жить с двумя в 20кв метрах
Олег ИвахновЭдуард
Ростов на Дону это город милионник и областной центр
Эдуард ГладышевОлег
Спасибо кэп
Илья ГераськинОлег
В Челябинске за 1.5 уже двушку можно купить
Олег ИвахновИлья
За миллион можно дом без изыссков построить
Илья ГераськинОлег
Ипотеку под постройку я хз можно ли вообще провернуть
Олег ИвахновИлья
да.
bro miОлег
И жить в ебенях без машины, заработка (см. условия капитала) и растить брюкву для барина.
badkidИлья
Жилье в Челябинске. Жилье. В. Челябинске.
В ЧЕЛЯБИНСКЕ!
Кто в своем уме будет покупать жилье в Челябинске?!?!?
Одно дело, когда "где родился, там и с годился" и совершенно другая история – осознанно покупать там недвижимость.
Рог КириллОлег
А там еще что-то осталось?
Иван ГессеРог
ну последнее время он растёт. там же планку на $40 за баррель поставили
вот последние циферки (в млрд. долл.). так много там вроде не было ещё никогда.
Рог КириллИван
Посмотрел. Там внезапно, оказывается, в прошлом году в два раза вырос объем средств.
Иван ГессеРог
ну так нефть же как раз скакнула сильно выше планки в $40
Константин ДараганОлег
че то перепутал..
за первого 466 за второго +150 )))
Олег ИвахновКонстантин
За первого 466 за второго 466+150=616
Константин ДараганОлег
за двоих всего 616
Олег ИвахновКонстантин
Бля чувак иди догугли плизики.
Сейчас маткапитал выдаваемый на второго ребенка доиндексирован до 466 и его увеличивают на 150к до 616.
и ВВОДЯТ ЕЩЕ ОДИН маткапитал на уже первого ребенка. в размере 466
КонстантинОлег
не, Олег.
ты не прав
"Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка" ВВ Путин.
Олег ИвахновКонстан…
Я сейчас это в прямом эфире смотрел. Твоя новость неполная он после этого продолжает говорить
КонстантинОлег
на ТЖ
Олег ИвахновКонстан…
Ну и? Там написано то о чем я говорю.
Олег ИвахновКонстан…
Я БЫЛ НЕ ПРАВ, ТЫ ПРАВ,
Иван ГессеКонстан…
https://www.kommersant.ru/doc/4220529
В целом, семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн.
Олег ИвахновИван
Бля я че обосрался?
Иван ГессеОлег
походу да, хотя тоже сначала думал как ты
Олег ИвахновИван
Нет времени трусы проверить посижу пока
КонстантинИван
ну да за ТРЕТЬЕГО гасит ипотеку на 450
Илья ГераськинОлег
Чё-то не однозначно пока про два маткапитала
Олег ИвахновИлья
Да всеоднозначно
Илья ГераськинОлег
Нужна официальная новость со всеми деталями. А то щас мат капитал же "за второго и последующих" а по факту - за последующих только если за второго не получал.
Victor MalovОлег
Он ещё одну и конференцию устроил? Недавно же уже была
bro miОлег
Кому его дают за первого, лол.
Фонды твои уже все проедены, проспал пенсионную реформу видать.
Konstantin Koremin
Доступный интернет прекрасной России будущего!
Pavel GrishuninKonstantin
Александр Антонов
Бесплатный сыр только в мышеловке. Надеюсь большинство понимает в чем подвох
Алексѣй БобковъАлександр
увы
Олег Ивахнов
Локалка на максималках ))))
TehD
Reddit и 9GAG
Yaroslav Maltsev
А вот и социально значимые сервисы подоспели
Victor Malov
Путин живёт в своём мире, где нет понятия конкуренции и прибыли и, не бай Бог, целесообразности.
Дмитрий КораблёвVictor
что ты несёшь? Сайт гос. услуги или сайт президента РФ, к которому будет бесплатный трафик, ни с кем не конкурирует. Отличная инициатива.
Victor MalovДмитрий
А сейчас есть люди, которые оплачивают интернет ТОЛЬКО для сайта президента РФ и Госуслуг?
Или посещение этих сайтов столько стоит, что нужно делать их бесплатными?
Дмитрий КораблёвVictor
есть люди, что вообще не оплачивают интернет, а поэтому и не имеют доступа к таким сайтам. Также, не все оплачивают интернте день в день, а когда нужно. Гос. услугами иногда требуется воспользоваться, а возможности нет.
Алексѣй Бобковъ
Victor Malov
Дайте угадаю эти "значимые интернет-ресурсы"?
"Первый канал" и "Вечер с Владимиром Соловьёвым"?
Алексѣй БобковъVictor
а также все ашкинское с mitm яндекс мыло телега и т. д.
Кисель Имбиревич
Очень круто, а потом поднимутся тарифы на интернет в связи с тем что убытки от халявщиков-одноклассников надо компенсировать, smart move так сказать
Pavel Tarazevich
Любопытно, каким образом это всё будет реализовано..
Владимир ДыркинPavel
а в чём проблема? Уже сейчас у разных операторов есть бесплатные ресурсы при отрицательном балансе, например.
Атлант поправил плечи
Да сынок, можно без шапки, только с моих глаз не уходи.
FTOH
Нам срочно нужен национальный VPN!!! Я сказал срочно!
Sergei Stenin
Золотой ты наш человек, Юрий Венедиктович...
Georgiy Batalov
Он призван обеспечить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным сервисам.
Тоесть к Выдре будет бесплатный доступ?
pongo
А кто будет платить за этот бесплатный доступ?
Вячеслав Балабанов
Вот подняли панику.
Бесплатным доступ будет к государственным сайтам.
Вы же не думаете, что халява пришла и теперь можно выключать вай-фай в офисе, потому что Путин закон подписал.))