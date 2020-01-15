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Новости
Arthur Khamzin
4899

Путин объявил о проекте «Доступный интернет» с бесплатным доступом к «социально значимым» российским сервисам Материал редакции

Пользователям не придётся платить за трафик при доступе к ним.

Владимир Путин объявил о разработке проекта «Доступный интернет». Он призван обеспечить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным сервисам. Об этом президент объявил во время обращения к Федеральному собранию.

Россия - одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Предлагаю проект «Доступный интернет». Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик.

Владимир Путин

Не уточняется, какие сервисы включат в список «социально значимых».

#новости #путин

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Путин объявил о выплате материнского капитала при рождении первого ребёнка в размере 466 тысяч рублей
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135 комментариев
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Авдеев

43

Пользователь обязан просмотреть выпуск "Время покажет" и "Вечер с Соловьёвым" без возможности скипнуть для доступа к сети чебурнет.

Ответить

Viktor Mandarin

Авдеев
40

Посмотреть, а потом отверить на пять вопросов для проверки. внимательно ли смотрел

Ответить

Авдеев

Viktor
11

Ответить в письменной форме, а заполненный бланк сдать в МФЦ.

Ответить

Eugen T

Viktor
2

Но можно бесплатно подсматривать правильные ответы в российском аналоговнете википедии!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Eugen
1

Статья. Для начала КоАПП, а там видно будет

Ответить

Ruslan Sviridov

Авдеев
5

Доступ по предъявлению паспорта, снилса и справки 2ндфл. За спиной стоит тащмайор и настойчиво рекомендует куда заходить и что смотреть в чебурнете. 

Ответить

Alex Maz

Авдеев
1

В конце ещё будет тест на усвоение контента, в рутубе вот недавно прверяли.

Ответить

Mad Brainiac

Авдеев
0

Не можешь всех силком заставить сидеть в чебурнете — попробуй заманить халявой.

Ответить

Gleb Eltsov

30

Путин объявил о проекте «Доступный интернет» с бесплатным доступом к «социально значимым» российским сервисам  - TJ, DTF и VC  (и Coub)

Ответить

Московский

20

Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик

А кому придётся за это платить?

Ответить

Александра Хотимченко

Московский
7

Проговорился раньше времени

Ответить

Bremedy

8

Судя по предыдущему закону о повышении рождаемости в списке значимых сайтов не будет Порнхаба :(

Ответить

TehD

Bremedy
0

Запрет контрацепции
Запрет абортов
Бесплатный доступ на сайты экспорт услуг
.....................
Profit

Моя программа повышения рождаемости

Ответить

FTOH

TehD
1

 эксПорт услуг

Ответить

Антон Жучков

FTOH
6

у слуг

Ответить

Kyler

8

Вот он чебурнет, вот для чего всё затевалось - всё бля людей

Ответить

Михаил Октябрьский

7

Сначала  бесплатный доступ с российским сервисам, потом отключение от не российских

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Михаил
2

зато инет бесплатный будет

Ответить

Евгений Круглов

Дмитрий
0

Интернет будет бесплатным, а вот поддержание оборудования в работоспособности платным.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Евгений
0

ничего бесплатного нет, просто мы будем платить за это всё с налогов)

Ответить

Viktor Mandarin

6

Госуслуги , одноклассники 

Ответить

Артём Сухомлинов

Viktor
5

Coub и TJ

Ответить

Ofigenno News

Артём
0

А коуб ещё популярный?

Ответить

Артём Сухомлинов

Ofigenno
1

Не один ты этим вопросом задаешься, но https://tjournal.ru/team/136203-coub-pereshel-v-polnoe-vladenie-i-upravlenie-k-izdatelyu-tj-kompanii-komitet

Ответить

Ofigenno News

Артём
0

О, спасибо! Пропустил новость

Ответить

Ofigenno News

Артём
0

А коуб ещё популярный?

Ответить

Григорий Жданов

6

А как же сетевой нейтралитет?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Григорий
0

не наш путь ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

ave ego

4

а потом ввести отдельный тариф на иностранные сайты, как предлагал директор по распространению технологий яндекса  https://youtu.be/YMEh-RI5MUk?t=552

Ответить

Александра Хотимченко

ave
3

Очень прогрессивненько для Яндекса 

Ответить

badkid

Александра
2

Я вообще не понимаю, как адекватные люди всё ещё пользуются сервисами Яндекса после всего, что они творят и несут. 

Ответить

Олег Ивахнов

badkid
5

 Я вообще не понимаю, как адекватные люди всё ещё пользуются сервисами Яндекса после всего, что они творят и несут.

ну как минимум далеко не все следят за новостями связанными с яндексом.

Ответить

badkid

Олег
1

Посетители этого сайта явно в курсе их делишек. И в соседних ветках рапортуют о том, что пользуются Яндекс Музыкой. Зачееееем? 

Ответить

Олег Ивахнов

badkid
1

Ээ. Может быть им удобно?

Может быть им наплевать на то что тебя так возмущает и бесит?

Ответить

badkid

Олег
0

Ну тогда пусть не ноют, что Яндекс будет делать и лоббировать то, что им удобно) 

Ответить

Александра Хотимченко

badkid
0

Я пользуюсь, ибо удобно🤷‍♀️ Пока Волож там все более или менее будет хорошо. 

Ответить

badkid

Александра
0

А вот интереса ради. Это не нападение, если что. В чем принципиальное удобство в сравнение с конкурентами?

Ответить

Александра

badkid
0

Если мы говорим про поисковик то отлично находит нужную инфу и удобный интерфейс. Если про сервисы (метро, транспорт и карта) тоже отлично работают, инфа полная и достоверная.

Ответить

badkid

Алексан…
0

А, я думал, что вы про Я.Музыку, так как я делал референс к ней)

Ответить

Александра

badkid
0

Не, для музыки я использую Apple Music 

Ответить

badkid

Алексан…
0

Понял вас.

Ответить

Антон Жучков

4

Пытаются из интернета сделать телевизор.

Ответить

Anton Gostev

4

Путин и интернет в одном предложении выглядят забавно

Ответить

Andrey Petrenko

–10

Ну пока звучит как здравая идея

Ответить

Авдеев

Andrey
10

Ну раз здраво, то предлагаю тебе одному повысить плату за тариф, чтобы десять васьков сидели бесплатно в одноклассниках. 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Andrey
4

приоритизация трафика это зло, с которым борятся во всем мире и протестуют, действительно пора у нас внедрять

Ответить

sahk.com

Andrey
2

Звучит как здравая, реализована будет как больная

Ответить

badkid

Andrey
0

Окстись, окаянный 

Ответить

Олег Ивахнов

–3

Хуй с ним с интернетом. Маткапитал теперь дают за первого. 466к и за втторго 616.

Двоих родил уже лям.
Для большей части населения нашей страны за пределом крупнейших городов это охренеть какая классная тема.
Уже на этот лям даже можно купить жилье.

Да и в целом это очень очень большие вливания в экономику РФ которая люто недокапитализирована при профицитом бюджете и деньгах висящих мертвым грузом во всяких фондах национальногоблагосостояния

Ответить

Шарль Перро

Олег
9

Рассказать, как экономика работает?

За повышением маткапитала последует повышение цен на жилье, что логично.
Они пытаются фундаментальные проблемы решить заливанием денег. Это сработает в краткую, но потом инфляция только еще больше раздует проблему.
Им невдомек, что рожать хотят в ситуации уверенности в завтрашнем дне, а не из-за крупных бабок на руки.

Ответить

Олег Ивахнов

Шарль
1

 Им невдомек, что рожать хотят в ситуации уверенности в завтрашнем дне, а не из-за крупных бабок на руки.

Очень многим людям эти деньги придают уверенности в застрвшем дне

Ответить

Шарль Перро

Олег
0

В завтрашнем дне цена на жилье вырастет благодаря этим деньгам.

Ответить

Yaroslav Maltsev

Шарль
0

Какой же пиздец, один экономист ахуительнее другого.

Ответить

Шарль Перро

Yaroslav
1

Я думаю, это сильный аргумент. Даже сказать нечего.

Ответить

Yaroslav Maltsev

Шарль
1

Как уменьшение процентной ставки по ипотеке повлияло на рынок недвижимости?

Даже введение эскроу счетов не особо повлияло, а тут 400к за детиночку вдруг взорвет рынок.

Ответить

Шарль Перро

Yaroslav
0

Уменьшение процентной ставки приводит к большему спросу на кредиты, а значит прежние цены на рынке нет смысла держать.

Ответить

Олег Ивахнов

Шарль
0

Сейчас маткапитал есть уже много лет.

Цены на недвижимость растут только в Москве )

Ответить

Шарль Перро

Олег
1

Вот даже не знаю, чему верить. Выросшим ценам в моем регионе или вашим словам.

Ответить

Александра Хотимченко

Олег
0

Которые предполагается что ты потратишь на ребёнка. А они оооочень быстро закончатся, тебе ли не знать

Ответить

Олег Ивахнов

Александра
0

На квартиру и не на ребенка

Ответить

Александра

Олег
0

Чет фигня какая-то. Дети должны появляться уже в доме так сказать. Чтобы было куда этого ребёнка поместить.

Ответить

Олег Ивахнов

Алексан…
0

Ну люди же где то живут на момент рождения ребенка.

И возможно в арнедном жилье

Ответить

Александра

Олег
0

Ладно, я поняла. У меня вообще другая картина мира🤷‍♀️

Ответить

Олег Ивахнов

Алексан…
0

И нет детей.

А у меня моя картина мира и две детей.
Так вот ответственно заявляю: детям вообще похуй в собственности ваше жилье или нет ))))

Ответить

Александра

Олег
0

Ну я как то думала что когда двое взрослых людей создают семью, они покупают совместное жильё и потом уже детей рожают🤷‍♀️ Ну лан.

Ответить

Олег Ивахнов

Алексан…
0

Ну я как то думала что когда двое взрослых людей создают семью, они покупают совместное жильё и потом уже детей рожают

ну как бы у людей на момент создания семьи может не быть возможности купить собственное жилье, или не быть желания обзаводиться собственным жильем.

Ответить

Александра

Олег
0

Ну в действительности это может и так.

Ответить

N/a

Шарль
0

За повышением маткапитала последует повышение цен на жилье, что логично.

Ну расскажи, как она работает

Ответить

Шарль Перро

N/a
1

Очень просто. По законам рынка. Вы заметили, что в декабре произошел рост цен на жилье? Как думаете, понижение ставки ипотечных кредитов тут ни при чем?

Ответить

Илья Гераськин

N/a
0

Шутки шутками а во Владивостоке с их "иотекой под 2%" цены на жильё как минимум Питерские, а местами и вполне себе Московские, при том что регион такой себе депрессивненький

Ответить

Шарль Перро

Илья
2

Они экономику не учили, походу.

Снижение ставок всегда приводит к росту цен. Это логично. У людей больше денег - давайте повысим наши цены.

Ответить

Yaroslav Maltsev

N/a
–1

Ну он же сказал "логично" , че ты

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Шарль
0

никто ничего не пытается

Ответить

Эдуард Гладышев

Олег
1

 этот лям даже можно купить жилье

Лол

Ответить

Олег Ивахнов

Эдуард
2

Добро пожаловать в Россию. Она не ограничена Москвой и областными центрами

Ответить

Эдуард Гладышев

Олег
1

Я пару лет назад в 30 тысячном городе Ростовской области продал 40 метровую квартиру в полуаварийном доме требующую капитального ремонта за 650к. 

Расскажите мне, как можно купить квартиру для 4 человек на 1млн.

Ответить

Олег Ивахнов

Эдуард
0

Слушай ну значит в неаварийном доме она стоила бы как раз около ляма.

Прикинь люди могут вчетвером жить в однушке.
А могут купить за лям дом например в сельской местности или небольшом городке. Могут построить дом на эти деньги.

Ответить

Эдуард Гладышев

Олег
1

Вы много уже домов построили на миллион? Я тут ремонт в двушке закончил, почти в лям влетело, а тут целый дом с нуля выстроить. 
 
А землю под этот дом купить? А коммуникации завести на участок? Один газ завести влетит тысяч в 200. А тут целый дом на миллион, фантазеры мамкины.

Ответить

badkid

Эдуард
0

Ну может он его из коробок от холодильников построить собирается? 

Ответить

Олег Ивахнов

Эдуард
0

Могу тебя отправить на авито в раздел недвижимость. 

Ответить

Эдуард Гладышев

Олег
0

Это как нужно не любить своих детей, чтобы жить с двумя в 20кв метрах

Ответить

Олег Ивахнов

Эдуард
0

Ростов на Дону это город милионник и областной центр

Ответить

Эдуард Гладышев

Олег
0

Спасибо кэп

Ответить

Илья Гераськин

Олег
0

В Челябинске за 1.5 уже двушку можно купить

Ответить

Олег Ивахнов

Илья
1

За миллион можно дом без изыссков построить

Ответить

Илья Гераськин

Олег
0

Ипотеку под постройку я хз можно ли вообще провернуть

Ответить

Олег Ивахнов

Илья
1

да.

Ответить

bro mi

Олег
0

И жить в ебенях без машины, заработка (см. условия капитала) и растить брюкву для барина.

Ответить

badkid

Илья
0

Жилье в Челябинске. Жилье. В. Челябинске. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ!
Кто в своем уме будет покупать жилье в Челябинске?!?!? 
Одно дело, когда "где родился, там и с годился" и совершенно другая история – осознанно покупать там недвижимость. 

Ответить

Рог Кирилл

Олег
1

А там еще что-то осталось?

Ответить

Иван Гессе

Рог
0

ну последнее время он растёт. там же планку на $40 за баррель поставили

вот последние циферки (в млрд. долл.). так много там вроде не было ещё никогда.

Ответить

Рог Кирилл

Иван
0

Посмотрел. Там внезапно, оказывается, в прошлом году в два раза вырос объем средств.

Ответить

Иван Гессе

Рог
0

ну так нефть же как раз скакнула сильно выше планки в $40

Ответить

Константин Дараган

Олег
0

че то перепутал..

за первого 466 за второго +150  )))

Ответить

Олег Ивахнов

Константин
0

За первого 466 за второго 466+150=616

Ответить

Константин Дараган

Олег
0

за двоих всего 616

Ответить

Олег Ивахнов

Константин
0

Бля чувак иди догугли плизики.

Сейчас маткапитал выдаваемый на второго ребенка доиндексирован до 466 и его увеличивают на 150к до 616.

и ВВОДЯТ ЕЩЕ ОДИН маткапитал на уже первого ребенка. в размере 466

Ответить

Константин

Олег
0

не, Олег.

ты не прав
 "Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка" ВВ Путин.

Ответить

Олег Ивахнов

Констан…
0

Я сейчас это в прямом эфире смотрел. Твоя новость неполная он после этого продолжает говорить

Ответить

Константин

Олег
0

на ТЖ

Ответить

Олег Ивахнов

Констан…
1

Ну и? Там написано то о чем я говорю.

Ответить

Олег Ивахнов

Констан…
1

Я БЫЛ НЕ ПРАВ, ТЫ ПРАВ,

Ответить

Иван Гессе

Констан…
0

https://www.kommersant.ru/doc/4220529
В целом, семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн.

Ответить

Олег Ивахнов

Иван
0

Бля я че обосрался?

Ответить

Иван Гессе

Олег
0

походу да, хотя тоже сначала думал как ты

Ответить

Олег Ивахнов

Иван
0

Нет времени трусы проверить посижу пока

Ответить

Константин

Иван
0

ну да за ТРЕТЬЕГО гасит ипотеку на 450

Ответить

Илья Гераськин

Олег
0

Чё-то не однозначно пока про два маткапитала

Ответить

Олег Ивахнов

Илья
0

Да всеоднозначно

Ответить

Илья Гераськин

Олег
0

Нужна официальная новость со всеми деталями. А то щас мат капитал же "за второго и последующих" а по факту - за последующих только если за второго не получал.

Ответить

Victor Malov

Олег
0

Он ещё одну и конференцию устроил? Недавно же уже была

Ответить

bro mi

Олег
0

Кому его дают за первого, лол.

Фонды твои уже все проедены, проспал пенсионную реформу видать.

Ответить

Konstantin Koremin

2

Доступный интернет прекрасной России будущего!

Ответить

Pavel Grishunin

Konstantin
1
Ответить

Александр Антонов

2

Бесплатный сыр только в мышеловке. Надеюсь большинство понимает в чем подвох 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александр
1

увы

Ответить

Олег Ивахнов

2

Локалка на максималках ))))

Ответить

TehD

1

Reddit и 9GAG

Ответить

Yaroslav Maltsev

1

А вот и социально значимые сервисы подоспели

Ответить

Victor Malov

1

Путин живёт в своём мире, где нет понятия конкуренции и прибыли и, не бай Бог, целесообразности.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Victor
0

что ты несёшь? Сайт гос. услуги или сайт президента РФ, к которому будет бесплатный трафик, ни с кем не конкурирует. Отличная инициатива. 

Ответить

Victor Malov

Дмитрий
0

А сейчас есть люди, которые оплачивают интернет ТОЛЬКО для сайта президента РФ и Госуслуг?

Или посещение этих сайтов столько стоит, что нужно делать их бесплатными?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Victor
0

есть люди, что вообще не оплачивают интернет, а поэтому и не имеют доступа к таким сайтам. Также, не все оплачивают интернте день в день, а когда нужно. Гос. услугами иногда требуется воспользоваться, а возможности нет.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

1
Ответить

Victor Malov

1

Дайте угадаю эти "значимые интернет-ресурсы"?

"Первый канал" и "Вечер с Владимиром Соловьёвым"?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Victor
0

а также все ашкинское с mitm яндекс мыло телега и т. д.

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Очень круто, а потом поднимутся тарифы на интернет в связи с тем что убытки от халявщиков-одноклассников надо компенсировать, smart move так сказать 

Ответить

Pavel Tarazevich

0

Любопытно, каким образом это всё будет реализовано..

Ответить

Владимир Дыркин

Pavel
1

а в чём проблема? Уже сейчас у разных операторов есть бесплатные ресурсы  при отрицательном балансе, например.

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Да сынок, можно без шапки, только с моих глаз не уходи.

Ответить

FTOH

0

Нам срочно нужен национальный VPN!!! Я сказал срочно!

Ответить

Sergei Stenin

0

Золотой ты наш человек, Юрий Венедиктович...

Ответить

Georgiy Batalov

0

Он призван обеспечить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным сервисам.

Тоесть к Выдре будет бесплатный доступ?

Ответить

pongo

0

А кто будет платить за этот бесплатный доступ?

Ответить

Вячеслав Балабанов

0

Вот подняли панику.

 
Бесплатным доступ будет к государственным сайтам.

Вы же не думаете, что халява пришла и теперь можно выключать вай-фай в офисе, потому что Путин закон подписал.))

Ответить
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Илья Ильин

Либертарианство
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