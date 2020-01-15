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Президента всё же показали, но не в видео-формате.
На зданиях Нового Арбата, Красного Октября и гостиницы «Космос» появились выдержки из послания Владимира Путина Федеральному собранию. Скриншоты с камер видеонаблюдения в своём Telegram-канале опубликовал журналист Илья Шепелин.
15 января Общественный народный фронт, организовавший показ, сообщил, что трансляцию послания покажут на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза».
Позже представитель рекламной компании LBL, которая владеет экранами, заявил, что заказчик отменил показ, а о трансляции «речи не велось».
Выглядит так, будто он ТЦ приглашает посетить.
Надо было написать: "Если ты не голубой, приходи в ТЦ Ханой"
Эй, мы 4 года назад просто шутили и смеялись, это не было предложением!!
нахуя показывают на улицах, там же не федеральное собрание
Было уже.
Сначала удивилась, херли там MVP написано....
так вот что готовит Габен - Халва 3 вышла, она происходит у нас прямо за окном
Это чтоб больше аварий было?
Добро пожаловать в Сити 17! Сами вы его выбрали или его выбрали за вас — это лучший город из оставшихся.
Здравствуйте! Не совсем так: выдержки из послания показывались на медиафасадах компании MAER GROUP. В частности, на скриншотах московские экраны на ТРЦ «Ривьера» (ТТК), БЦ «Ханой-Москва» (Ярославское шоссе), БЦ «Варшавка Sky» (Варшавское шоссе) и гостинице «Салют» (Ленинский проспект).
Мы любим точность;) И с удовольствием последим здесь за мемами!
Теперь мем это вы
До чего техника дошла..ууу
за чей свет банкет и какое обоснование целесообразности трат (не инвестиций)?
"В России могут принять поправки в Конституцию России без референдума. Такую возможность допустила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
Она выразила сомнения по поводу того, что дело дойдет до референдума. По ее мнению, для этой цели лучше подойдут другие формы всенародного голосова"
Действительно, зачем этот цирк лишний раз