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Новости
Дарья Лейзаренко
4469

На фасадах московских зданий появились выдержки из послания Путина. Хотя до этого хотели транслировать обращение Материал редакции

Президента всё же показали, но не в видео-формате.

33 комментария
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На зданиях Нового Арбата, Красного Октября и гостиницы «Космос» появились выдержки из послания Владимира Путина Федеральному собранию. Скриншоты с камер видеонаблюдения в своём Telegram-канале опубликовал журналист Илья Шепелин.

15 января Общественный народный фронт, организовавший показ, сообщил, что трансляцию послания покажут на фасадах гостиницы «Космос», одного из домов на Новом Арбате, Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра «Октябрь» и торгового центра «Ереван-плаза».

Позже представитель рекламной компании LBL, которая владеет экранами, заявил, что заказчик отменил показ, а о трансляции «речи не велось».

Послание Путина покажут на МКС и фасадах зданий…
Президента сравнили с Уоллесом Брином и Большим Братом.
tjournal.ru

#новости #путин

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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33 комментария
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Никита Сухов

27
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Ruslan Sviridov

25
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Nuke Iron

Ruslan
5

Слыш, работать

Ответить

Курбангалы Алибердыев

23

Выглядит так, будто он ТЦ приглашает посетить. 

Надо было написать: "Если ты не голубой, приходи в ТЦ Ханой"

Ответить

Антон Самохин

Курбангалы
0

Хорошо слоган 

Ответить

DESAAD LXI

15

Эй, мы 4 года назад просто шутили и смеялись, это не было предложением!!

https://youtu.be/mzO_dPMn6H8

Ответить

пепси

14

rise and shine, rossiyanin, rise and shine

Ответить

Алексѣй Бобковъ

8

нахуя показывают на улицах, там же не федеральное собрание

Ответить

пепси

Алексѣй
5

вся россия это фед собрание

Ответить

Алексѣй Бобковъ

пепси
4

россия не место для дискуссий

Ответить

Eugen T

Алексѣй
1

Неосовок

Ответить

Антон Виноградов

6

Было уже.

Ответить

Polina Vorovskaya

Антон
6

Сначала удивилась, херли там MVP написано....

Ответить

Igor Antarov

Polina
0

MVP потому-что стадию проверки бизнес-модели еще не прошло. 

Ответить

Алихан Бексеитов

6

так вот что готовит Габен - Халва 3 вышла, она происходит у нас прямо за окном

Ответить

Andre Macareno

Алихан
0

Габен 2024

Ответить

dimap

5

Жутковато

Ответить

Александра Хотимченко

2

Это чтоб больше аварий было?

Ответить

пепси

Александра
5

Это чтоб голосовали и нологи не забывали плотить

Ответить

Ламарчик

2

Добро пожаловать в Сити 17! Сами вы его выбрали или его выбрали за вас — это лучший город из оставшихся.

Ответить

Andre Macareno

1

Welcome to City 17, it's safer here

Ответить

Джордж Харви

1
Ответить

Джордж Харви

Джордж
0

Half-Life 2 был пророческим

Ответить

Александр Маер

0

Здравствуйте! Не совсем так: выдержки из послания показывались на медиафасадах компании MAER GROUP. В частности, на скриншотах московские экраны на ТРЦ «Ривьера» (ТТК), БЦ «Ханой-Москва» (Ярославское шоссе), БЦ «Варшавка Sky» (Варшавское шоссе) и гостинице «Салют» (Ленинский проспект).

Ответить

Авдеев

Александр
2

Зачем вы сами себя сейчас закапываете ?
На TJ так никто не заходит.

Ответить

Александр Маер

Авдеев
0

Мы любим точность;) И с удовольствием последим здесь за мемами!

Ответить

Nikita Dolotov

Александр
0

Теперь мем это вы

Ответить

Александр Маер

Nikita
0

Ну вот, значит правильно ворвались на TJ!

Ответить

Алина Федотова

0

До чего техника дошла..ууу

Ответить

Eugen T

Алина
0

Голография, родной. 

Узнают, что не присел - пожизненный эцих с гвоздями

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

за чей свет банкет и какое обоснование целесообразности трат (не инвестиций)?

Ответить

Нижний интернет

0

Сити 17 ебать

Ответить

Eugen T

0

"В России могут принять поправки в Конституцию России без референдума. Такую возможность допустила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

Она выразила сомнения по поводу того, что дело дойдет до референдума. По ее мнению, для этой цели лучше подойдут другие формы всенародного голосова"

Действительно, зачем этот цирк лишний раз

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