Глава Twitter снова заявил, что, возможно, она не появится никогда.

В закладки

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что до конца 2020 года в сервисе не появится кнопка редактирования твитов. Об этом он сообщил в серии ответов на вопросы издания Wired.

Дорси отметил, что отсутствие кнопки является традицией. Он пояснил, что когда создавался Twitter, то разработчики руководствовались политикой отправки SMS — что после отправки сообщения его нельзя отредактировать. В компании хотели сохранить этот дух в сервисе.

Также основатель Twitter подчеркнул, что одной из причин является использование кнопки ретвита. Если создатель оригинальной публикации отредактировал её по своему усмотрению, то окажется, что на странице остальных окажется другой материал, а не тот, который они ретвитнули изначально.

Это всё размышления, но, вероятно, мы никогда не сделаем этого. Джек Дорси основатель Twitter

О добавлении функции редактирования твитов в сервис говорят с 2013 года. Тема повторно обсуждалась в 2015 и 2016 году. В конце 2018 года глава Twitter заявил, что компания размышляет над этим и думает, как правильно реализовать эту функцию.