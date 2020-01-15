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Глава Twitter снова заявил, что, возможно, она не появится никогда.
Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что до конца 2020 года в сервисе не появится кнопка редактирования твитов. Об этом он сообщил в серии ответов на вопросы издания Wired.
Дорси отметил, что отсутствие кнопки является традицией. Он пояснил, что когда создавался Twitter, то разработчики руководствовались политикой отправки SMS — что после отправки сообщения его нельзя отредактировать. В компании хотели сохранить этот дух в сервисе.
Также основатель Twitter подчеркнул, что одной из причин является использование кнопки ретвита. Если создатель оригинальной публикации отредактировал её по своему усмотрению, то окажется, что на странице остальных окажется другой материал, а не тот, который они ретвитнули изначально.
О добавлении функции редактирования твитов в сервис говорят с 2013 года. Тема повторно обсуждалась в 2015 и 2016 году. В конце 2018 года глава Twitter заявил, что компания размышляет над этим и думает, как правильно реализовать эту функцию.
В феврале 2019 года Дорси рассказал, как может работать функция редактирования твитов. Он заявил, что сервис может добавить небольшое промежуточное окно (от 5 до 30 секунд) между отправкой публикации и её размещением в учётной записи. За это время пользователи смогут внести необходимые исправления.
Думаю Комитету пора присматриваться к новой цели для покупки.
Ширяев: в 2020 году на Tj не исправятся старые баги, а только добавятся новые.
Страдайте пидорасы (это я от себя уже)
Глава Twitter снова заявил, что, возможно, она не появится никогда.
она не появится никогда.
Очень смешно
Джек Дорси о причинах отсутствия функции редактирования сказал следующее:
"Дык а нахуй вам редактировать, написали с ошибкой - удалите твит и напишите заново. Нам блять заняться больше нечем, по-вашему???"
Дорси отметил, что отсутствие кнопки является традицией. Он пояснил, что когда создавался Twitter, то разработчики руководствовались политикой отправки SMS — что после отправки сообщения его нельзя отредактировать. В компании хотели сохранить этот дух в сервисе.
Так sms нельзя удалить у другмх людей, а твитт можно. Че?