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Новости
Артём Мазанов
31 451

Правительство России подало в отставку Материал редакции

Путин предложил Медведеву пока не существующую должность зампредседателя Совета безопасности.

223 комментария
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​Владимир Путин и Дмитрий Медведев Снимок Дмитрия Астахова, РИА «Новости»

Правительство России после послания Владимира Путина Федеральному собранию подало в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Медведев принял это решение «на фоне оглашённых президентом предложений об изменении конституции». Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не всё получилось».

В этом контексте [предложений Путина] очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку.

Дмитрий Медведев
премьер-министр России

После заявления Медведева Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложить эту должность Медведеву. Президент заявил, что если для ввода новой должности для Медведева нужны изменения в закон, то он будет просить депутатов о поддержке.

Дмитрий Медведев объявляет об отставке правительства 

Путин также поручил уходящему правительству Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Президент пообещал в ближайшее время встретиться с каждым министром.

Источники в правительстве The Bell и «Открытых медиа» рассказали, что новость об отставке правительства стала неожиданностью для всех. «Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что», — сообщил неназванный исполняющий обязанности федерального министра. «Как гром среди ясного неба. Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека», — добавил другой.

#новости #медведев #политика #правительство

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На фасадах московских зданий появились выдержки из послания Путина. Хотя до этого хотели транслировать обращение
Президента всё же показали, но не в видео-формате.
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223 комментария
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Александр Хнычков

212
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Eugen T

Александр
37

большой одесский шум, похожий на работу©

просто громко переставляют кровати, не обращайте внимания

Ответить

kexitt

Александр
5

Правительство России подало в отставку

а ты понимаешь, что это значит или просто звучит как-то по-бунтарски?)

Ответить

Лев Люкшин

Александр
5

Да нихуя не происходит. Просто очередная делёжка мест в правительстве началась. Кто лучше поработает ртом, тот выше должность получит.

Ответить

Alex Pavljenko

Александр
1
Ответить

Ольга Семенова

Александр
0

Главное, что из этого сортира этот товарищ сам никогда не выходит. 

Ответить

Denis Shiryaev

33

Что

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Denis
219

Правительство России перешло под полный контроль Комитета

Ответить

Александр Ашкинадзе

Орзэмэс
53
Ответить

Очаг Девиации

Орзэмэс
8

ГКЧП? (Галясочный Комитет по ЧеловекоПитекам)

Ответить

Sergey Lavrushov

Орзэмэс
4

Представить страшно, что будет если Ширяев начнёт кодить страну.
Мы ночь пол года ждать будем. В лучшем случае.

Ответить

Илья Тимофеев

Sergey
1

Тёмные времена.

Ответить

Лев Шутов

Орзэмэс
3
Ответить

dimap

Орзэмэс
1

#АляскаНаша

Ответить

Воронеж

Denis
14

Мы уже приготовились

Ответить

Владислав Цыплухин

Denis
8

Возможно, перезагрузить хотят Медведева и к президентским выборам готовить.

Ответить

Илья Тимофеев

Владислав
8

Время создавать подсайт "Медведев" ))

Ответить

CallMeBeardman !

Илья
2

Время перезагрузить Медведева и создать Медведева 2.0

Ответить

Anton Kharytonov

Илья
0

в подсайт фото его!

\

Ответить

Anton Kharytonov

Anton
4

зиганул случайно

Ответить

Владислав Цыплухин

Владислав
1

@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh что, ставишь на Собянина?

Ответить

Владислав Цыплухин

Владислав
3

@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh что с тобой?

Ответить

Zasad Asdasd

Владислав
0

Влад, отжатие Coub - это месть за то, что тебе 8 лет назад не продали 1%?)

Ответить

DESAAD LXI

Владислав
0
Ответить

Илья Щибрик

Владислав
0

Самый вероятный вариант.

В этом свете странной выглядит путинская поправка про два срока, безотносительно того, были ли они подряд или нет. Т.е., Медведв будет президентом ещё один срок, не более.

Ответить

Сергей Звезда

Владислав
0

Ну, раз перезапуск, то, может, возьмём и Медведева под наш контроль?

Ответить

Александр Антонов

Denis
0

Что за черные полосы как сверху? Бывает на весь экран, сложно поймать на скрин

Ответить

Вадим Новосельцев

Александр
3

Это кривая реализация темной темы от Комитет™

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александр
0

у тебя старый айфон(

Ответить

Ольга Семенова

Алексѣй
1

Там сплошной Бобковъ. 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Ольга
0

киберсталкит(

Ответить

Александра Хотимченко

Denis
0

Поддерживаю предыдущего оратора

Ответить

Александр Антонов

Denis
0

Не чтокай блять, ТЖ по пизде сейчас пошел

Почини, невозможно в приложении ничего читать и листать

Ответить

Nikita

56

Пользуясь случаем: продам принтер Epson L805, с цветными чернилами. Работающий, но нужно чистить головку. СПб. 7т.р. и самовывоз.

Ответить

Сергей Ляхов

Nikita
30

чистить головку 

Ответить

Андрей Прохоров

Nikita
4

""чистить головку""

Тебе или принтеру?

Ответить

Nikita

Андрей
13

Скидку хочешь? 😏

Ответить

Ekkie

Nikita
5

В топ.

Ответить

Stalker 7Q

Nikita
0

На таких принтаках головки толком не чистятся, только менять, а это ~2/3 стоимости принтака

Ответить

Nikita

Stalker
0

7000 за работающий 😏

Ответить

Сергей Зайкевич

42

Не верьте им. У нас в Казахстане тоже президент ушел, а через месяц мы остались с Нур-султаном вместо столицы

Ответить

Nick Yasnov

Сергей
18

Москвичи теперь будут жить в Путине.

Ответить

Илья Гераськин

Nick
17

Санкт-Путинбург

Ответить

Андрей Ионов

Nick
2

сун-пун-тан

Ответить

Bulat Akhmetshin

Nick
0

Путинчане.

Ответить

Serhii Ser

Сергей
4

Мольгород

Ответить

dmitriy lanyov

Сергей
0

Всем привет из алматы , может Ваш император реализовывает трансфер власти как наш 01й сделал, создал себе совбез дал все права емуь стал его предом, поставил своего президентом по формате "пешка" и всё. На кухне думаю они так подумали и решили. У нас всё прошло гладко и у вас также пройдет.

Ответить

Олег Мельник

45

Подозреваю, что это чисто техническая процедура для восстановления доверия. Так что мало что изменится. Медведев и в новом правительстве будет премьером.

Ответить

Михаил Заболоцкий

Олег
4

Он уже не будет премьером. Говорят под него уже создали новую должность в совете

Ответить

Maxim Rebitsky

Михаил
1

Президент называется

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
0

Только нужно пару лет еще подождать

Созреть так сказать

Ответить

Олег Мельник

Михаил
0

А вот это уже нихуясебе.

Ответить

Виталий Ситников

Олег
1

Хоменеи - Russian Edition?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Олег
0

с хуяли? из тех, кто думает что там долбоебы и дурачки сидят и принимают тупые законы?

Ответить

Maxim Rebitsky

44

И щас еще Путин подаст в отставку, будет вообще праздник 🥳 

Ответить

Лев Шутов

Maxim
2

Там написано ведь : "должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения".

Ответить

Никита Бабич

Лев
4
Ответить

Кеша Шушпанов

Никита
2
Ответить

Лев Шутов

Никита
0

Исполнить приказ 66

Ответить

Никита Бабич

Лев
0

Ой

Ответить

Serhii Ser

Maxim
2
Ответить

Ольга Семенова

Maxim
2

А вдруг дед окончательно сошел с ума или у него обнаружили тяжкое заболевание? Типа, е#ись всё конём! Может, Навального сейчас пригласит в Правительство)

Ответить

Sergey Michko

Maxim
0

И кто победит на досрочных выборах на ваш взгляд?

Ответить

Anton Yelnikov

34

Рассказываем в коубах!

Ответить

Илья Тимофеев

21

Все ушли к женам, зарабатывать на материнский капитал.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Илья
4

чьим жёнам

Ответить

Илья Щибрик

Алексѣй
2

К безработным, очевидно, потому что мат.капитал положен только тем, у кого ЗП на семью меньше либо равно прожиточному минимуму.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Илья
0

так у них свои такие есть, просто бастарды и родня талантливые ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Андрей Ионов

Илья
0

правительство вынуждает ебать бомжих

шокконтент

Ответить

Человек-человек

18

Стравлены

Ответить

Илья Тимофеев

Человек-человек
10

Тобой. Президент поблагодарил DELETED и DELETED.

Ответить

Женя Яночкин

Человек-человек
1

ЧЧ - наш президент!

Ответить

Авдеев

16

Пользуясь случаем выражаю готовность стать министром любой хуйни. 

Ответить

Илья Тимофеев

Авдеев
7

МЭНИСТЕР ОЛЯСКИ

Ответить

Антон Жучков

Авдеев
1

министром любой хуйни

Под тебя должность и создадут. ;)

Ответить

Никита Мык

17

В целях обеспечения безопасности и большей стабильности, Республика будет реорганизована нами в первую Галактическую Империю, во имя сохранности и во имя блага общества!

Ответить

Евгений Абрамовских

Никита
0

Ну тут как минимум во вторую, але

Ответить

CallMeBeardman !

15
Ответить

Andrew Kostin

14

Ебать жара

Ответить

Кирилл Сосновский

Andrew
2

Это декоративный счетчик)

Ответить

Andrew Kostin

Кирилл
2

Нет

Ответить

Thomas O'Harriedge

Andrew
–3

и что? на заборе "хуй" написано, а value js-ом изменить любой может

Ответить

Вадим Новосельцев

Thomas
4

Видно же что через вебсокеты актуальное число просмотров отдается

Ответить

Thomas

Вадим
0

сорян в глаза долблюсь

Ответить

Кирилл Сосновский

Andrew
0

Хмм

Ответить

Стас Станиславский

10

чисто казахстанская схема же:

Медведев в Совбез замглавой;
глава совбеза следующий приемник Путина;
Совбез получает расширенные права, почти как президентские;
приемник Путина с поста главы Совбеза баллотируется в президенты и выигрывает выборы;
Путин уходит в Совбез главой, но прав там у него почти также как у президента и может делать с ним все что хочет;

скриньте

Ответить

ООО ААА

Стас
3
Ответить

Алексѣй Бобковъ

Стас
0

совбез оон?

Ответить

Boris Martynovich

Алексѣй
4

Совет да любовь

Ответить

Андрей Ионов

Boris
0

любовь смерть совбез

Ответить

Стас Станиславский

Алексѣй
0

Галактики

Ответить

Vladimir Medvedev

Стас
1

Лет 10 уже этот сценарий все обсуждают, почему это кого-то удивляет тут?

Ответить

Стас Станиславский

Vladimir
1

да вроде как последние 2-3 года все обсуждали создание союзного государства с Белоруссией 

Ответить

Vladimir Medvedev

Стас
0

Ну вот два этих варианта как приоритетные, причем даже в варианте объединения с Белорусами считали что будет что-то подобное.

Ответить

Kir Kirsky

Vladimir
0

Лука не прогнулся, план по отжатию решили отложить

Ответить

Алексѣй Бобковъ

6

теперь то заживём, ведь всё вдруг изменится!

Ответить

kexitt

Алексѣй
14
Ответить

Владимир Дыркин

3

Выдвигаю свою кандидатуру

Ответить

Ivan Em

Владимир
1

{мем: Дыркин выдвинул из широких штанин}

Ответить

Мемопроходил

Ivan
60
Ответить

Владимир Дыркин

Мемопроходил
5

слыш алё

Ответить

Boris Martynovich

Владимир
6

Там точно не бот лол

Ответить

Никита Бабич

Boris
0

{мем: а вы что думали}

Ответить

Мемопроходил

Никита
–2
Ответить

Евстафий Селюк

8

это как в сша? теперь парки убирать не будут?

Ответить

Denis Shiryaev

Евстафий
3

Наоборот, начнут

Ответить

Misha Ovsepyan

Denis
–1

Начнут!

Ответить

Maxim Rebitsky

Евстафий
1

Наоборот, начнут!

Ответить

Denis Shiryaev

Maxim
1

Я быстрее!

Ответить

Maxim Rebitsky

Denis
0

Вообще мне показало что я быстрее был

Но это ТЖ 🤷‍♂️

Ответить

Misha Ovsepyan

Maxim
0

Наоборот!

Ответить

Юра Касьянов

Misha
0

Я быстрее, наоборот!

Ответить

Рог Кирилл

Евстафий
0

Не будут. Я иду против мнения толпы.

Ответить

Дмитрий Маркин

8

МНОГОХОДОВ ОЧКА?

Ответить

Ольга Семенова

Дмитрий
0

Очка много ходов. Перед сами знаете чем. 

Ответить

Аккаунт

6

ТАСС аж лег. Сейчас и TJ ляжет.

Ответить

Lera Valera

Аккаунт
7
Ответить

David Smagin

6

что происходит у вас там? Царь 1.5 часа поговорил и вдруг все меняется? как это работает..?

Ответить

Andre Macareno

David
4

Да не, все спланировано

Ответить

Ольга Семенова

Andre
0

С утреца договорились 100%, кто какую пургу гонит. 

Ответить

Авдеев

7

@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh победил, задизлайкал их до отставки. 

Ответить

Denis Lisovski

7

Ah, shit, here we go again.
Как разошлись, так и соберутся снова, не впервой.
Отставить панику.

https://meduza.io/news/2018/05/07/pravitelstvo-rossii-ushlo-v-otstavku

Правительство России ушло в отставку — Meduza
Российское правительство подало в отставку. О сложении полномочий премьер-министр и члены…
meduza.io
Ответить

Рустем Лантас

Denis
0

UPD: Здесь был мой глупый коммент

Ответить

Аскер Куижев

Рустем
0

Ну так он про это и сказал, что не в первой. Рабочая процедура. Так сказать реструктуризация правительства.

Ответить

empSokol

Denis
0

Медведев уже не соберётся.

Ответить

Funashimi

6

Теперь в галактическую империю превратимся

Ответить

Ольга Семенова

Funashimi
0
Ответить

Друз Фаруэл

6

Опять в борделе переставляют кровати

Ответить

Andrey Zhuraavl

5

Бля я подумал реально. Президент сложил полномочия. Они признают что не смогли эффективно управлять страной. Все воруют, мы не знаем что делать, нам надоело всех наебывать, все давно вышло из под контроля. Весь мир против них, они чувствуют себя проклятыми, с ними постоянно происходят какие-то неприятности. Ничего не получается и не работает. Они отдают все свои деньги, раскрывают коррупционные схемы, признаются в преступлениях. 

Ответить

Дмитрий Маркин

Andrey
3

Аж прослезился.

Ответить

Vladyslav Chikov

5

О, то о чем я говорил с 2017 года

Чтобы хоть как-то оправдать полное фиаско во внутренней политике, сливают правительство и Димона, спуская весь "гнев народа" на них. Это не Путин виноват, а Медведев что вы живете бедно. А Путин - это Крым, Сирия и борьба с Омерикой.

Со временем начнутся разоблачительные материалы, мелкие преследования, посадки, а следующее праительство будет очень много и часто говорить о "папередниках".

Ответить

Егор Шорников

4
Ответить

Роман Лебедев

3

Я еще сплю?

Ответить

Stas Kartuzov

Роман
2

Уже не с кем

Ответить

Ruslan Gadelshin

2

аааааа

аааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа

@@@
от этой новости получил оргазм сильнее чем от секса 

UPD: ничего не изменилось 

Ответить

Funashimi

Ruslan
5

А потом пост-оргазмовое прояснение придет и поймешь что нихуя не изменится

Ответить

Litnikov Danil

Ruslan
1

Теперь тебя сможет вновь удивить только одно

Ответить

Ruslan Gadelshin

Litnikov
0

Медведев? 

Ответить

Litnikov Danil

Ruslan
1

Выше!

Ответить

Андрей Стаховский

2

Ребята, выходите на улицы, грабьте, переворачивайте машины!!!!

Ответить

Виталий Ситников

Андрей
5

Ебите гусей

Ответить

badkid

Андрей
1

А вы, Андрей, затейник)

Ответить

Andrew Berezhnev

Андрей
0

Молодой человек, пройдемте

Ответить

Александра Хотимченко

3

Эм, тип так и должно быть или что?

Ответить

Роман Трусов

3

Почалось?

Ответить

Den41k

3

Проснись страна, колени сгнили

Ответить

Илья Ильин

3

Тут казахи пишут, что у них такое было)

Ответить

Kir Kirsky

Илья
0

Перенесите в Казахстан.

Ответить

Vlad is love 🖤

1

объясните что происходит кто-нибудь очень интересно даже запятые не ставлю

в твиттере никто не понимает

Ответить

Vladyslav Chikov

Vlad
6

Ты такой отжал Крым а твой рейтинг падает и падает. Падает и падает до минимума. Ты увольняешь главу ВЦИОМ, меняешь методики расчета, а никак не помогает. Регионы живут своей жизнью прозябая в бедности, твои ролики собирают рекордные дизлайки, холодильник уверенно громит телевизор.

Надо что-то делать.

Первое: найти внутреннего врага. Найти виновника.
Второе: Перегрузить аттрибуты власти. Слить ЕдРо, которое ассоциируется со словом "вор и коррупнционер", слить премьера, создать новый орган с абсолютной властью, как в Китае, без внятной политики сменяемости и расределения должностей, чтобы обезопасить себя от взрывов народного гнева и от очередной необходимости массово фальсифицировать выборы. Пусть выбирают кого хотят, если реальный руль будет у тебя, а тех кого они выбирают потом будешь кормить свиньям как жертв провалов.

Ответить

Прекрасен, как Иисус

2

Сколько образованных людей в комментариях, которые видят в этом что-то удивительное.

Ответить

Ильнур Султанов

Прекрасен,
1

Дай людям помечтать.

Ответить

Евгений Кочин

2
Ответить

Женя Яночкин

2

ЧЕГО БЛЯДЬ

Ответить

po_leen0m

2

пересоберут по новой тех же людей

Ответить

Иван Сидоров

2

Ничего ведь не изменилось, с чего такой хайп? 

Ответить

Nick Yasnov

2

Ну чё, бля, народ, погнали, нахуй?

Ответить

Сергей Ляхов

Nick
0

ёбаныйврот

Ответить

Кисель Имбиревич