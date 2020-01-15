Правительство России подало в отставку

Путин предложил Медведеву пока не существующую должность зампредседателя Совета безопасности.

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​Владимир Путин и Дмитрий Медведев Снимок Дмитрия Астахова, РИА «Новости»

Правительство России после послания Владимира Путина Федеральному собранию подало в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Медведев принял это решение «на фоне оглашённых президентом предложений об изменении конституции». Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не всё получилось».

В этом контексте [предложений Путина] очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев премьер-министр России

После заявления Медведева Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложить эту должность Медведеву. Президент заявил, что если для ввода новой должности для Медведева нужны изменения в закон, то он будет просить депутатов о поддержке.

Дмитрий Медведев объявляет об отставке правительства

Путин также поручил уходящему правительству Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Президент пообещал в ближайшее время встретиться с каждым министром.