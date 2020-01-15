Правительство России подало в отставку

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что происходит в интернете
Путин предложил Медведеву пока не существующую должность зампредседателя Совета безопасности.
Правительство России после послания Владимира Путина Федеральному собранию подало в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Медведев принял это решение «на фоне оглашённых президентом предложений об изменении конституции». Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не всё получилось».
После заявления Медведева Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложить эту должность Медведеву. Президент заявил, что если для ввода новой должности для Медведева нужны изменения в закон, то он будет просить депутатов о поддержке.
Путин также поручил уходящему правительству Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Президент пообещал в ближайшее время встретиться с каждым министром.
Источники в правительстве The Bell и «Открытых медиа» рассказали, что новость об отставке правительства стала неожиданностью для всех. «Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что», — сообщил неназванный исполняющий обязанности федерального министра. «Как гром среди ясного неба. Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека», — добавил другой.
Да нихуя не происходит. Просто очередная делёжка мест в правительстве началась. Кто лучше поработает ртом, тот выше должность получит.
Главное, что из этого сортира этот товарищ сам никогда не выходит.
Что
Правительство России перешло под полный контроль Комитета
Представить страшно, что будет если Ширяев начнёт кодить страну.
Мы ночь пол года ждать будем. В лучшем случае.
Возможно, перезагрузить хотят Медведева и к президентским выборам готовить.
Время создавать подсайт "Медведев" ))
в подсайт фото его!
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@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh что, ставишь на Собянина?
@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh что с тобой?
Влад, отжатие Coub - это месть за то, что тебе 8 лет назад не продали 1%?)
Самый вероятный вариант.
В этом свете странной выглядит путинская поправка про два срока, безотносительно того, были ли они подряд или нет. Т.е., Медведв будет президентом ещё один срок, не более.
Ну, раз перезапуск, то, может, возьмём и Медведева под наш контроль?
Что за черные полосы как сверху? Бывает на весь экран, сложно поймать на скрин
у тебя старый айфон(
Там сплошной Бобковъ.
Не чтокай блять, ТЖ по пизде сейчас пошел
Почини, невозможно в приложении ничего читать и листать
Пользуясь случаем: продам принтер Epson L805, с цветными чернилами. Работающий, но нужно чистить головку. СПб. 7т.р. и самовывоз.
""чистить головку""
Тебе или принтеру?
На таких принтаках головки толком не чистятся, только менять, а это ~2/3 стоимости принтака
Не верьте им. У нас в Казахстане тоже президент ушел, а через месяц мы остались с Нур-султаном вместо столицы
Москвичи теперь будут жить в Путине.
Всем привет из алматы , может Ваш император реализовывает трансфер власти как наш 01й сделал, создал себе совбез дал все права емуь стал его предом, поставил своего президентом по формате "пешка" и всё. На кухне думаю они так подумали и решили. У нас всё прошло гладко и у вас также пройдет.
Подозреваю, что это чисто техническая процедура для восстановления доверия. Так что мало что изменится. Медведев и в новом правительстве будет премьером.
Он уже не будет премьером. Говорят под него уже создали новую должность в совете
Президент называется
А вот это уже нихуясебе.
с хуяли? из тех, кто думает что там долбоебы и дурачки сидят и принимают тупые законы?
И щас еще Путин подаст в отставку, будет вообще праздник 🥳
А вдруг дед окончательно сошел с ума или у него обнаружили тяжкое заболевание? Типа, е#ись всё конём! Может, Навального сейчас пригласит в Правительство)
Все ушли к женам, зарабатывать на материнский капитал.
чьим жёнам
К безработным, очевидно, потому что мат.капитал положен только тем, у кого ЗП на семью меньше либо равно прожиточному минимуму.
так у них свои такие есть, просто бастарды и родня талантливые ¯\_(ツ)_/¯
Стравлены
Пользуясь случаем выражаю готовность стать министром любой хуйни.
В целях обеспечения безопасности и большей стабильности, Республика будет реорганизована нами в первую Галактическую Империю, во имя сохранности и во имя блага общества!
Ебать жара
Это декоративный счетчик)
Нет
и что? на заборе "хуй" написано, а value js-ом изменить любой может
Видно же что через вебсокеты актуальное число просмотров отдается
чисто казахстанская схема же:
Медведев в Совбез замглавой;
глава совбеза следующий приемник Путина;
Совбез получает расширенные права, почти как президентские;
приемник Путина с поста главы Совбеза баллотируется в президенты и выигрывает выборы;
Путин уходит в Совбез главой, но прав там у него почти также как у президента и может делать с ним все что хочет;
скриньте
совбез оон?
Совет да любовь
Лет 10 уже этот сценарий все обсуждают, почему это кого-то удивляет тут?
да вроде как последние 2-3 года все обсуждали создание союзного государства с Белоруссией
Ну вот два этих варианта как приоритетные, причем даже в варианте объединения с Белорусами считали что будет что-то подобное.
теперь то заживём, ведь всё вдруг изменится!
Выдвигаю свою кандидатуру
слыш алё
Там точно не бот лол
это как в сша? теперь парки убирать не будут?
Наоборот, начнут
Наоборот, начнут!
Я быстрее!
Наоборот!
МНОГОХОДОВ ОЧКА?
ТАСС аж лег. Сейчас и TJ ляжет.
что происходит у вас там? Царь 1.5 часа поговорил и вдруг все меняется? как это работает..?
Да не, все спланировано
@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh победил, задизлайкал их до отставки.
Ah, shit, here we go again.
Как разошлись, так и соберутся снова, не впервой.
Отставить панику.
https://meduza.io/news/2018/05/07/pravitelstvo-rossii-ushlo-v-otstavku
UPD: Здесь был мой глупый коммент
Ну так он про это и сказал, что не в первой. Рабочая процедура. Так сказать реструктуризация правительства.
Теперь в галактическую империю превратимся
Бля я подумал реально. Президент сложил полномочия. Они признают что не смогли эффективно управлять страной. Все воруют, мы не знаем что делать, нам надоело всех наебывать, все давно вышло из под контроля. Весь мир против них, они чувствуют себя проклятыми, с ними постоянно происходят какие-то неприятности. Ничего не получается и не работает. Они отдают все свои деньги, раскрывают коррупционные схемы, признаются в преступлениях.
О, то о чем я говорил с 2017 года
Чтобы хоть как-то оправдать полное фиаско во внутренней политике, сливают правительство и Димона, спуская весь "гнев народа" на них. Это не Путин виноват, а Медведев что вы живете бедно. А Путин - это Крым, Сирия и борьба с Омерикой.
Со временем начнутся разоблачительные материалы, мелкие преследования, посадки, а следующее праительство будет очень много и часто говорить о "папередниках".
Я еще сплю?
аааааа
аааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа
@@@
от этой новости получил оргазм сильнее чем от секса
UPD: ничего не изменилось
Теперь тебя сможет вновь удивить только одно
Ребята, выходите на улицы, грабьте, переворачивайте машины!!!!
Тут казахи пишут, что у них такое было)
объясните что происходит кто-нибудь очень интересно даже запятые не ставлю
в твиттере никто не понимает
Ты такой отжал Крым а твой рейтинг падает и падает. Падает и падает до минимума. Ты увольняешь главу ВЦИОМ, меняешь методики расчета, а никак не помогает. Регионы живут своей жизнью прозябая в бедности, твои ролики собирают рекордные дизлайки, холодильник уверенно громит телевизор.
Надо что-то делать.
Первое: найти внутреннего врага. Найти виновника.
Второе: Перегрузить аттрибуты власти. Слить ЕдРо, которое ассоциируется со словом "вор и коррупнционер", слить премьера, создать новый орган с абсолютной властью, как в Китае, без внятной политики сменяемости и расределения должностей, чтобы обезопасить себя от взрывов народного гнева и от очередной необходимости массово фальсифицировать выборы. Пусть выбирают кого хотят, если реальный руль будет у тебя, а тех кого они выбирают потом будешь кормить свиньям как жертв провалов.
Сколько образованных людей в комментариях, которые видят в этом что-то удивительное.
Ну чё, бля, народ, погнали, нахуй?