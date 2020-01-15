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Артём Мазанов
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С Навального, Соболь и других оппозиционеров взыскали 2,3 млн рублей по иску прокурора Москвы из-за летних акций Материал редакции

Прокурор требовал на 100 тысяч больше.

8 комментариев
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Акция 27 июля​ Снимок Георгия Малеца, TJ

Черемушкинский суд взыскал с восьми оппозиционеров 2,3 миллиона рублей по иску прокурора Москвы из-за летних акций протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Ответчиками по иску за акцию 27 июля проходят Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев и Олег Степанов. Суд взыскал с них 1,261 миллиона рублей. За акцию 3 августа деньги взыскали только с Соболь и Албурова — 1,107 миллиона рублей.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Пока все обсуждают отставку правительства, Черемушкинский суд только что взыскал с нас 2,3 млн рублей в пользу прокуратуры, которая требует возместить убытки Росгвардии, понесенные во время разгона оппозиции

В иске утверждается, что из-за акций Росгвардии пришлось привлекать дополнительные силы и средства. Людям пришлось внеурочный оплачивать выход на работу, а техника потратила лишнее топливо.

Об иске стало известно в начале октября, изначально прокурор Москвы потребовал взыскать почти 5 миллионов рублей с организаторов акций 27 июля и 3 августа. Потом требования сократились до 2,4 миллиона рублей.

#новости #навальный #допусквдуму

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8 комментариев
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Авдеев

1

Оттепель!

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Eugen T

Авдеев
3

От теперь

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Ольга Семенова

1

Людям пришлось внеурочно принимать на себя летящие пластиковые стаканчики. 

Ответить

Илья ИзТартар

–1

Вот здесь более уместно

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

вот это борьба, не на жизнь, а на смерть!

Ответить

Dias001 Rrn

0

Да это просто Золотову не хватает денег на очередную виллу, поэтому...

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Кирилл Вселенский

0

Вот теперь заживем

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Антон

0

Нормас, надонатят ещё 👍🏻

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