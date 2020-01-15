Прокурор требовал на 100 тысяч больше.

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Акция 27 июля​ Снимок Георгия Малеца, TJ

Черемушкинский суд взыскал с восьми оппозиционеров 2,3 миллиона рублей по иску прокурора Москвы из-за летних акций протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Ответчиками по иску за акцию 27 июля проходят Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев и Олег Степанов. Суд взыскал с них 1,261 миллиона рублей. За акцию 3 августа деньги взыскали только с Соболь и Албурова — 1,107 миллиона рублей.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh Пока все обсуждают отставку правительства, Черемушкинский суд только что взыскал с нас 2,3 млн рублей в пользу прокуратуры, которая требует возместить убытки Росгвардии, понесенные во время разгона оппозиции

В иске утверждается, что из-за акций Росгвардии пришлось привлекать дополнительные силы и средства. Людям пришлось внеурочный оплачивать выход на работу, а техника потратила лишнее топливо.