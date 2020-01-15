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Путин внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
Владимир Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра. Об этом пишет РИА «Новости».
Мишустин на встрече с президентом согласился занять этот пост, поэтому Путин внёс его кандидатуру в Госдуму. Мишустину 53 года, он возглавляет ФНС с апреля 2010 года.
Обновлено в 19:40: Госдума заявила, что рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.
15 января правительство России после послания Владимира Путина Федеральному собранию подало в отставку.
признайся, Песков заранее тебе сказал, чтобы ты успел подготовить мемес
Господа, встречайте наиболее вероятного преемника Путина!
И фамилия какая, мишустин, сразу и мишки и шустро , быстрая езда и медведи, короче да, это будет новый президент сто проц! (Как абсурдно, ведь когда демократия обычно люди выбирают ахах)
Какой приемник? В конституции хотят увеличить число сроков президенства подряд.
Наоборот. Хотят сделать чтобы нельзя занимать более двух сроков
Это и так прописано в конституции
Сейчас там нельзя более двух сроков ПОДРЯД. А хотят убрать слово «подряд» т.е просто не более двух сроков
Зачем это Вовану нужно? Что-то не верится.
Что бы никто после, не смог надолго засесть укрепится и объявить всё предыдущее правительство во всех грехах.
Даже без оговорки пришлось бы когото вроде медведева между следующим сроком использовать .Т.е. в 2030 году ему будет под 77. Соседний Нурсултан ушел с поста в 79 .
Ты ошибаешься, вот цитата:
"Норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, можно изменить."
Речь идет о пункте 3 статьи 81 главы четвертой Конституции России, в котором говорится, что один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.
А сейчас хотят убрать «подряд»
На полсрока
Провалится план передачи власти. После лысого, как мы знаем, должен быть волосатый.
Ебать, налоговику предложить должность. Намёк перспектив понятен...
Раскроешь?
Что стране сможет ДАТЬ человек, который на своей работе только СОБИРАЛ?
Плоти налоги.
Это что еще за логика такая? Человек вообще-то довольно успешно менеджил ключевое (одно из) и непростое ведомство.
Что может ДАТЬ стране космонавт, который на своей работе только ЛЕТАЛ? Что может ДАТЬ стране юрист, который на своей работе только ПИЗДЕЛ? Что может ДАТЬ стране Трамп, который на своей работе только ДЕЛАЛ БАБКИ?
Ахуеть как успешно ахаха
Сделали систему окон где никто нихуя не понимает вообще, нормальные инспектора исчезли, к оставшимся не попасть на личный приём, а какую то вменяемую консультацию можно получить выудив на горячей линии телефон нужного кабинета
Это не критерии успешности, а то что государство научилось собирать налоги за последние года это все таки нихуя себе, профицит там все дела
Космонавт не летал, а изучал воздействие космоса и делится знаниями.
Юрист занимается помощью людям.
Трамп не в кассу.
Ну а он шарит за управление и бабки. В текущей ситуации навыки всяко полезнее, чем у очередного юриста-демагога.
а также знает всех налоговых бандитов и перебезчиков .Т.е. сможет прижать к ногтю как бывший чекист олигархов.
Президент-налоговик, который управляется чекистом. Прекрасная Россия будущего.
Хуй пойми кто
Мужик толковый, кстати, но местным лишь бы шуточки шутить и кричать что хотят нологи собирать.
Как управленец он дофига сделал. Мелкому бизнесу, такому как я, сильно жизнь упростил. А крупняк начали автоматом ловить на миллиарды недоплаченных налогов.
Про него на FT писали большой пост, жалко он за пейволом. https://www.ft.com/content/38967766-aec8-11e9-8030-530adfa879c2 (Лайфак как посмотреть бесплатно — вбить в гугле "Russia’s role in producing the taxman of the future" и открыть первую ссылку).
На западе офигели как он всех разом посадил на учёт электронных чеков и все под колпаком теперь.
Единственный косяк что эти онлайн кассы ввели для самого мелкого бизнеса, это бред и вообще непонятно как такую тупость одобрили.
Standing in front of a huge video wall, Mikhail Mishustin, head of the tax service, prepares to show off its capabilities. “Where did you stay last night?” he asks. When I reply, his staff zoom in on a map to Hotel Budapest on the screen. “Did you have a coffee?” His staff then click on the food and drink receipts in the hotel from the previous evening. “Look, it sold three cappuccinos, one espresso and a latte. One of those was yours,” Mr Mishustin declares triumphantly. He was right.
Интересный отрывок (на реддите кто-то выделил). Я читал про их информатизацию, но не знал, что они ее развили до подобного реал-тайма. Это же вообще охуенно
тж и есть юмористический сайт
ну, косяков то тем дохуя, например по бигдате денежных трат юзеров РФ, которая теперь хуй пойми в скольких руках. но на это всем похуй
Ага, иди попробуй зарегистрировать ооо, не зная слухов о том, какие в налоговой есть "указивки сверху", которые ни как не коррелируют с законом, типа, квоты на количество регистрируемых юр лиц в мск в год, национальности ген директора и т.д.)) Или попробуй предугадать как будет работать "аск ндс" в ближайшее время) или попробуй объясни инспекторам что у тебя бизнес убыточный, а посему нет прибыли и соответственно налога не прибыль)) А теперь будут эти незаконные "указивки" исходить от премьера и по всем министерствам. Вот заживем то теперь...
Про квоты не слышал, но причина понятна, что на бомжей регают по 10к+ фирм в год.
Я раньше занимался регистрацией юр лиц. В конце календарного года должно неплохо повезти чтобы тебе зарегистрировали фирму, хотя учредители вполне себе реальные, уже о чем-то договорились с контрагентами и фирму как обычно нужно регить "еще вчера")) Выдают какой-нибудь крайне идиотский отказ, который обжаловать невыгодно и проще в январе заново подать точно такие же документы, только с другой датой - тогда все пройдет)
какой-то он лысый
Какой у него рост?
Вау! Это хорошо. Он ввёл самозанятость — одно из важнейших и крутейших введений времён Путина
про самозанятость сыглы, но остальное хз) Хотя я в целом всеми решениями последними ФНС доволен, но я сужу по малому бизнесу, что там выше не знаю.
В чем профит самозанятости от ИП?
в том, что ты в законе и не ебешь на эту тему себе мозги, платишь всего 4%, а сама регистрация и плата налога происходит буквально за секунды, точно также, ты можешь перестать им быть и всё будет легко. Также это повышает доверие клиентов, когда ты им чеки выбиваешь.
Ну такое, 4% просто в помойку выкидываешь. ИП всё ещё лучше.
На ИП вы несете ответственность имуществом. И не всем охото патент открывать.
Ну ок, сидите без пенсии.
Да я думаю и вы ее не дождетесь. Индексации нет, страховая часть заморожена. Или как вы себе жизнь представляете на 6000 рублей?
Ты это делаешь каждый раз, когда в твоем горе подсайте кто-то снова тебя обсирает.
Чет орнул. Рерайтить влажные пасты думеров и считать пенсионные (е)-баллы не получается одновременно.
глупо такое заявлять, зависит от целей и возможностей. Если доходы мене 2.4кк, то это реально идеальный вариант, хотя зависит от вашего бизнеса.
Имхо удобная политически слабая фигура, которая либо что-то сделает и поднимается, либо не сделает (на этот случай есть схема 04 — 07 годов). В любом случае, обсуждать это бессмысленно, сам факт назначения говорит о том, что мы все равно нихуя не понимаем
Хорошо будет нологи собирать
ахахах
да, на русском есть, но мои иностранные друзья дивятся не этому
алсо сейчас начнется бойня на ру странице
Вот он будет потом новый призиденитом
Справедливости ради - налоговая, одна из немногих структур, которая работает относительно хорошо.
Преемник Путина. Скриньте.
в чем суть его нарекать президентом? до 2024 он еще вполне и сесть может успеть, если деду не угодит
Почему все новости тасс в Гугле отображаются как написанные 11ч назад, это такойе seo, баг , или они экстрасенсы
Как можно в пятьдесят три года выглядеть на семьдесят три?