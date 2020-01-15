Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
11 991

Путин предложил должность премьер-министра главе ФНС Михаилу Мишустину. Тот согласился Материал редакции

Путин внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

113 комментариев
В закладки
​Михаил Мишустин Снимок Михаила Климентьева, РИА «Новости»

Владимир Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра. Об этом пишет РИА «Новости».

Мишустин на встрече с президентом согласился занять этот пост, поэтому Путин внёс его кандидатуру в Госдуму. Мишустину 53 года, он возглавляет ФНС с апреля 2010 года.

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внёс кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

пресс-служба Кремля

Обновлено в 19:40: Госдума заявила, что рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.

​Владимир Путин и Михаил Мишустин Снимок Алексея Никольского, РИА «Новости»

15 января правительство России после послания Владимира Путина Федеральному собранию подало в отставку.

#новости #путин #политика #правительство

Новости
Подписан
Отписаться
С Навального, Соболь и других оппозиционеров взыскали 2,3 млн рублей по иску прокурора Москвы из-за летних акций
Прокурор требовал на 100 тысяч больше.
10
31
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 113, "likes": 31, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 136333, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Jan 2020 19:13:30 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 136333, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/136333\/get","add":"\/comments\/136333\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/136333"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
113 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrey Frolov

78
Ответить

Иван Иванов

Andrey
8

сделать мем за 60 секунд

Ответить

Сергей Звезда

Andrey
3

признайся, Песков заранее тебе сказал, чтобы ты успел подготовить мемес

Ответить

Andrey Frolov

Сергей
0

эмбарго на мемесы 

Ответить

Privetandrey

Andrey
0

Потрясающе! Блестяще!

Ответить

Григорий Петренко

49
Ответить

Валерий Жмышенко

34

Господа, встречайте наиболее вероятного преемника Путина!

Ответить

DESAAD LXI

Валерий
16

И фамилия какая, мишустин, сразу и мишки и шустро , быстрая езда и медведи, короче да, это будет новый президент сто проц! (Как абсурдно, ведь когда демократия обычно люди выбирают ахах)

Ответить

DJ Ебан

DESAAD
1

А Путин по твоему не человек? Сейчас за оскорбление власти отлетишь

Ответить

Mikhail Lukup

Валерий
–1

Какой приемник? В конституции хотят увеличить число сроков президенства подряд.

Ответить

Артём Нечепуренко

Mikhail
22
Ответить

Mikhail Lukup

Артём
1
Ответить

Андрей Круглов

Mikhail
4

Наоборот. Хотят сделать чтобы нельзя занимать более двух сроков

Ответить

Mikhail Lukup

Андрей
0

Это и так прописано в конституции

Ответить

Андрей Круглов

Mikhail
0

Сейчас там нельзя более двух сроков ПОДРЯД. А хотят убрать слово «подряд» т.е просто не более двух сроков

Ответить

Mikhail Lukup

Андрей
0

Зачем это Вовану нужно? Что-то не верится.

Ответить

Hasan Alloush

Mikhail
1

Что бы никто после, не смог надолго засесть укрепится и объявить всё предыдущее правительство во всех грехах.

Ответить

Odin Dodin

Mikhail
0

 Даже без оговорки пришлось бы когото вроде медведева между следующим сроком использовать .Т.е. в 2030 году ему будет под 77. Соседний Нурсултан ушел с поста в 79 . 

Ответить

Гаиль Налиев

Mikhail
0

там написано подряд

Ответить

Mikhail Lukup

Андрей
0

Ты ошибаешься, вот цитата:

"Норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, можно изменить."

Ответить

Андрей Круглов

Mikhail
0

Речь идет о пункте 3 статьи 81 главы четвертой Конституции России, в котором говорится, что один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

А сейчас хотят убрать «подряд»

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Валерий
4

запомнить этот твит и скринить?

Ответить

Паша Красников

Валерий
0

На полсрока

Ответить

Victor Malov

Паша
1

На полшишечки

Ответить

Hillary

Victor
–1

На полмишишечки

Ответить

Дмитрий Орлов

Валерий
0

Медведев

Ответить

Sakari Sauso

Валерий
0

нихуя, он лысый

Ответить

Константин Г.

Валерий
0

Провалится план передачи власти. После лысого, как мы знаем, должен быть волосатый.

Ответить

Станислав Ильин

Валерий
–1

Это слишком очевидно. 

Ответить

 Anatoly Bereznyak

22

Ебать, налоговику предложить должность. Намёк перспектив понятен...

Ответить

Давид Гобронидзе

–2

Раскроешь?

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Давид
12

Что стране сможет ДАТЬ человек, который на своей работе только СОБИРАЛ?
Плоти налоги.

Ответить

Давид Гобронидзе

9

Это что еще за логика такая? Человек вообще-то довольно успешно менеджил ключевое (одно из) и непростое ведомство.

Что может ДАТЬ стране космонавт, который на своей работе только ЛЕТАЛ? Что может ДАТЬ стране юрист, который на своей работе только ПИЗДЕЛ? Что может ДАТЬ стране Трамп, который на своей работе только ДЕЛАЛ БАБКИ?

Ответить

Иван Вундермахер

Давид
3

Ахуеть как успешно ахаха

Сделали систему окон где никто нихуя не понимает вообще, нормальные инспектора исчезли, к оставшимся не попасть на личный приём, а какую то вменяемую консультацию можно получить выудив на горячей линии телефон нужного кабинета

Ответить

Abram Dikoy

Иван
0

Это не критерии успешности, а то что государство научилось собирать налоги за последние года это все таки нихуя себе, профицит там все дела

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Давид
–3

Космонавт не летал, а изучал воздействие космоса и делится знаниями.

Юрист занимается помощью людям.
Трамп не в кассу.

Ответить

Давид Гобронидзе

2

Ну а он шарит за управление и бабки. В текущей ситуации навыки всяко полезнее, чем у очередного юриста-демагога.

Ответить

DESAAD LXI

0

Ты сам ответил на вопрос)) 

Ответить

Odin Dodin

0

а также знает всех налоговых бандитов и перебезчиков .Т.е. сможет прижать к ногтю как бывший чекист олигархов.

Ответить

Universaw

19

О, вспомнил почему ебальник знакомым кажется

Ответить

Илюша, 13 лет

19

А это простите

Ответить

rossoshmap

13
Ответить

Андрей Коршев

13

Президент-налоговик, который управляется чекистом. Прекрасная Россия будущего.

Ответить

Дмитрий Орлов

2

Хуй пойми кто

Ответить

Сергей Звезда

Дмитрий
34

я чувствую, будто бы сейчас слышал эту фразу по всей стране

Ответить

Alex Macher

10

Мужик толковый, кстати, но местным лишь бы шуточки шутить и кричать что хотят нологи собирать.

Как управленец он дофига сделал. Мелкому бизнесу, такому как я, сильно жизнь упростил. А крупняк начали автоматом ловить на миллиарды недоплаченных налогов.

Про него на FT писали большой пост, жалко он за пейволом. https://www.ft.com/content/38967766-aec8-11e9-8030-530adfa879c2 (Лайфак как посмотреть бесплатно — вбить в гугле "Russia’s role in producing the taxman of the future" и открыть первую ссылку).

На западе офигели как он всех разом посадил на учёт электронных чеков и все под колпаком теперь.

Единственный косяк что эти онлайн кассы ввели для самого мелкого бизнеса, это бред и вообще непонятно как такую тупость одобрили.

Ответить

Давид Гобронидзе

Alex
1

 Standing in front of a huge video wall, Mikhail Mishustin, head of the tax service, prepares to show off its capabilities. “Where did you stay last night?” he asks. When I reply, his staff zoom in on a map to Hotel Budapest on the screen. “Did you have a coffee?” His staff then click on the food and drink receipts in the hotel from the previous evening. “Look, it sold three cappuccinos, one espresso and a latte. One of those was yours,” Mr Mishustin declares triumphantly. He was right.

Интересный отрывок (на реддите кто-то выделил). Я читал про их информатизацию, но не знал, что они ее развили до подобного реал-тайма. Это же вообще охуенно

Ответить

Ilya Grigöryev

Alex
0

тж и есть юмористический сайт

ну, косяков то тем дохуя, например по бигдате денежных трат юзеров РФ, которая теперь хуй пойми в скольких руках. но на это всем похуй

Ответить

Алексей

Alex
0

Ага, иди попробуй зарегистрировать ооо, не зная слухов о том, какие в налоговой есть "указивки сверху", которые ни как не коррелируют с законом, типа, квоты на количество регистрируемых юр лиц в мск в год, национальности ген директора и т.д.)) Или попробуй предугадать как будет работать "аск ндс" в ближайшее время) или попробуй объясни инспекторам что у тебя бизнес убыточный, а посему нет прибыли и соответственно налога не прибыль)) А теперь будут эти незаконные "указивки" исходить от премьера и по всем министерствам. Вот заживем то теперь...

Ответить

Alex Macher

Алексей
0

Про квоты не слышал, но причина понятна, что на бомжей регают по 10к+ фирм в год.

Ответить

Алексей

Alex
0

Я раньше занимался регистрацией юр лиц. В конце календарного года должно неплохо повезти чтобы тебе зарегистрировали фирму, хотя учредители вполне себе реальные, уже о чем-то договорились с контрагентами и фирму как обычно нужно регить "еще вчера")) Выдают какой-нибудь крайне идиотский отказ, который обжаловать невыгодно и проще в январе заново подать точно такие же документы, только с другой датой - тогда все пройдет) 

Ответить

Женя Кузьмин

9

https://twitter.com/souffrantmitte1/status/1217482488030924806

СТРАДАЮЩЕЕ СВ @souffrantmitte1
Скажу сыну, что это Мишустин https://t.co/cM7WxuaQk6
Ответить

Neketa Fo

9
Ответить

Трехтысячелетний пес

Neketa
0

SOOOOOME....

Ответить

Yaroslav Maltsev

7
Ответить

Michael Smith

Yaroslav
0

Серый кардинал спалилась

Ответить

Albert Mnatsakanyan

6

Вы открыли нового персонажа!

Ответить

Сергей Ляхов

2

какой-то он лысый

Ответить

3AHO3A

Сергей
12

Ага, щас блять всю цепочку лысый-волосатый президент сломает

Ответить

Zzzzzzz

3AHO3A
0

Значит президентом не будет. Ну или трансплантация волос

Ответить

Иван Иванов

5

- слыш михалыч главой бушь?))
- го хуле)00

Ответить

Владимир Дыркин

5

Фрадков номер 2 

Ответить

DESAAD LXI

4

Запоминайте дети, скоро вы будете его называть "Дядя президент" скриньте! 

Ответить

Алексей Сладков

3

Какой у него рост?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексей
0

метр с кепкой

Ответить

Bulat Akhmetshin

3

Нологе!

Ответить

Alex Pavljenko

2

Вау! Это хорошо. Он ввёл самозанятость — одно из важнейших и крутейших введений времён Путина

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Alex
1

про самозанятость сыглы, но остальное хз) Хотя я в целом всеми решениями последними ФНС доволен, но я сужу по малому бизнесу, что там выше не знаю.

Ответить

Alex Pavljenko

Дмитрий
0

Я именно также думаю

Ответить

Константин Курасов

Alex
1

барин дозволил холопам

Ответить

Андрей Рядькин

Alex
1

В чем профит самозанятости от ИП?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Андрей
0

в том, что ты в законе и не ебешь на эту тему себе мозги, платишь всего 4%, а сама регистрация и плата налога происходит буквально за секунды, точно также, ты можешь перестать им быть и всё будет легко. Также это повышает доверие клиентов, когда ты им чеки выбиваешь. 

Ответить

Принцесса Реутова

Alex
0

Ну такое, 4% просто в помойку выкидываешь. ИП всё ещё лучше.

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

Принцесса
0

На ИП вы несете ответственность имуществом. И не всем охото патент открывать. 

Ответить

Принцесса Реутова

Тайная
0

Ну ок, сидите без пенсии.

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

Принцесса
1

Да я думаю и вы ее не дождетесь. Индексации нет, страховая часть заморожена. Или как вы себе жизнь представляете на 6000 рублей?

Ответить

Принцесса

Тайная
1

*убежала в слезах*

Ответить

Православие

Принцес…
3

Ты это делаешь каждый раз, когда в твоем горе подсайте кто-то снова тебя обсирает.

Ответить

Тайная жизнь

Правосл…
0

Чет орнул. Рерайтить влажные пасты думеров и считать пенсионные (е)-баллы не получается одновременно.

Ответить

Принцесса

Правосл…
0

Слёзы из-за Секса — только от гордости

Ответить

Паша Красников

Принцесса
0

Шо так сидеть без пенсии, шо так...

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Принцесса
0

глупо такое заявлять, зависит от целей и возможностей. Если доходы мене 2.4кк, то это реально идеальный вариант, хотя зависит от вашего бизнеса. 

Ответить

Danila Poyarkov

2

Медведь → Мишутка

Ответить

Давид Гобронидзе

2

Имхо удобная политически слабая фигура, которая либо что-то сделает и поднимается, либо не сделает (на этот случай есть схема 04 — 07 годов). В любом случае, обсуждать это бессмысленно, сам факт назначения говорит о том, что мы все равно нихуя не понимаем

Ответить

Михаил Шапиро

1

Хорошо будет нологи собирать

Ответить

Данил Ларионов

Михаил
1

А я в феврале отдавать (тебе)

Ответить

fake account

Михаил
0

Наоборот не до этого будет

Ответить

Pavel Osadchuk

1

ахахах

Ответить

Danila Poyarkov

Pavel
0
Ответить

Pavel Osadchuk

Danila
1

да, на русском есть, но мои иностранные друзья дивятся не этому

алсо сейчас начнется бойня на ру странице

Ответить

Константин Курасов

Pavel
0

царь Тишайший

Ответить

Владимир Дыркин

Pavel
0

Не то смотрите

Ответить

Dima Lomovtsev

0

Вот он будет потом новый призиденитом

Ответить

Сергей Рязанцев

Dima
3

Свежая мисль

Ответить

Ирина Голунова

1

о, президент 2024 года.

Ответить

Aleksandr Bajev

1
Ответить

Константин Курасов

–2

Справедливости ради - налоговая, одна из немногих структур, которая работает относительно хорошо.

Ответить

Павел Иванов

0

Преемник Путина. Скриньте.

Ответить

Yaroslav Maltsev

Павел
1

Скорее все шишки на него полетят перед 24-м годом

Ответить

Dzh SG

0

Вторым токаевым думал второй раз будет медведь 

Но нет нашли таки Мишу 

Ответить

Dzh SG

0

Операция преемник началась! 

Ответить

Ешь Черри

0

Stupid citizens of Russia

Ответить

Александра Хотимченко

0

Кто это хоть такой?

Ответить

Ешь Черри

0

Путин: проталкивает своих друзей в верхушку власти. 

Россияне у телевизора:

Ответить

andorus

0

Товарищ Берия, не узнаю вас в гриме

Ответить

kotovsky

0

в чем суть его нарекать президентом? до 2024 он еще вполне и сесть может успеть, если деду не угодит

Ответить

Alexander Golovnin

0

Ха-ха, не кто не угадал

Ответить

Alexander Golovnin

0

Почему все новости тасс в Гугле отображаются как написанные 11ч назад, это такойе seo, баг , или они экстрасенсы

Ответить

Vladimir Galler

Alexander
0

Это какой-то CEO, я пограммист, меня не обманеш

Ответить

Даниил Богомолов

0

Как можно в пятьдесят три года выглядеть на семьдесят три?

Ответить

Давид Гобронидзе

Даниил
0

@Олег Ивахнов 

Ответить

Марина Волченкова

–1

ПлАтить, автор.

Ответить

Владимир Филатов

–1
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Считаю, что TJ должны платить чаевые: как тред официантки о работе вырос во флешмоб
Эмоциональную речь про чаевые и нелюбовь к клиентам вызвал дискуссии и шутки в соцсетях, а потом о нём узнали и на работе девушки.
211
Интернет и мемы
Жиза
157
TJ
Ограничения комментирования для пользователей с очень низким рейтингом
Дополнительный инструмент модерации в руках ядра сообщества.
258
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Место в Instagram: Рынок в Таиланде, сквозь который проходит поезд
Восемь раз в день поезд проезжает в сантиметрах от продавцов, товаров и покупателей. Из-за этого навесы приходится разбирать и собирать.
34
Интернет и мемы
Полнолуние в Беларуси
88
Животные
В тюрьме Индианы заключённым разрешают ухаживать за котами из приюта. Они помогают друг другу стать добрее
Преступники с хорошим поведением проводят часы в комнате с котами, кормят их и вяжут шапочки. А коты привыкают к людям, что повышает их шансы на новый дом.
83

Прямой эфир

Константин Курасов

Девушка-думер — новая героиня…

Принцесса Реутова

Путин предложил должность…

Макс Брандт

Накричать на человека без…

Aleksandr Bajev

Путин предложил должность…

Дмитрий Кораблёв

Путин предложил должность…

Давид Гобронидзе

Путин предложил должность…

Андрей Круглов

Путин предложил должность…

Даниил Богомолов

Путин предложил должность…

Алексей Демченко

Девушка-думер — новая героиня…

Роман Чубар

Британская компания выпустила…

Саша Круг

Либертарианство

Kitty Tinker-Bell

Девушка-думер — новая героиня…

Mikhail Lukup

Путин предложил должность…

Алексей

Путин предложил должность…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]