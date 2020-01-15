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Anna Begiashvili
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Фанат хоккея и IT-специалист: кто такой Михаил Мишустин, которого Путин предложил на пост премьер-министра Материал редакции

10 фактов о главе Федеральной налоговой службы.

Михаил Мишустин​ Фото с сайта Кремля

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост. Теперь его кандидатуру должна утвердить Госдума.

  • По специальности Мишустин — инженер. В 1990-е он занимался бизнесом. Начав в 1992 году работать в Международном компьютерном клубе, он вскоре стал председателем его правления. Клуб занимался «привлечением западных передовых информационных технологий в СССР». Мишустина называли «одним из самых известных специалистов российского компьютерного рынка»;
  • Мишустин пришёл в налоговую службу в 1998 году в качестве помощника руководителя. Следующие 10 лет работал там на разных должностях, был заместителем министра по налогам и сборам;
  • В 2008 году он решил вернуться в бизнес: ушёл из налоговой службы и возглавил компанию UFG Capital Partners. Одним из основателей группы UFG был бывший министр Борис Фёдоров, под началом которого Мишустин работал в 1990-е;
  • На государственной службе он снова оказался в 2010 году. Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, назначил его руководителем Федеральной налоговой службы;
  • В том же году Мишустин стал доктором экономических наук. Он защитил диссертацию по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России»;
  • Мишустин — фанат хоккея. Он регулярно играет и входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА;
  • Он воспитывает троих детей вместе с супругой, которая в 2016 году вошла в топ-10 самых богатых жён чиновников;
  • Сам Мишустин не вошёл в последние рейтинги богатейших госслужащих. Но в 2015 году занимал в этом списке 54 место;
  • Согласно последней обнародованной декларации, доход Мишустина — почти 19 миллионов рублей, его супруги — 47,7 миллиона рублей. У семьи есть одна квартира в пользовании и автомобиль Ford Cougar. При этом доходы, недвижимость и количество транспортных средств значительно сократились за последние несколько лет;
Графики со страницы Михаила Мишустина на сайте «Декларатор»
  • В налоговой сфере имя Мишустина ассоциируется с модернизацией ФНС. Он продвигал кассовую реформу по автоматизации налогообложения, цифровые подписи, принцип «одного окна», упростивший регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При нём ФНС запустила «облачный ЗАГС» — единый реестр актов гражданского состояния. По словам Мишустина, это унифицировало и перевело в онлайн работу 15 тысяч сотрудников ЗАГСов.

#политика #правительство

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29 комментариев
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Vladimir Medvedev

11

В налоговой всё очень криво. В сранении с тем же МФЦ, ГБДД, Госуслугами.  Налоговая самый отвратный сервис и в плане IT тоже.

 
Всё глючит, половину собственности потеряли, дофига чего приписали из того, чего давно нет. Личный кабинет говно, справки хер закажешь, даже просто по годам ошибки. Зарегиться геморно.

Мне каким то хером ваще два ИНН дали. База глюканула, и старый ИНН на который все документы оказался нерабочим. Выдали новым на туалетной бумаге напечатанный.

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Данислав Жуков

Vladimir
3

Налоговая по своим кодам же не может правильно разнести взносы. Потом несколько месяцев тратишь на сверку. Это пиздец.

Ответить

Stas Kartuzov

Данислав
–2

От того, что ты это написал и поставил мне минус, все, конечно, изменится

Ответить

Stas Kartuzov

Vladimir
–1

Владимир, не волнуйтесь. Сейчас все запишем, отправим в Кремль, они там все посмотрят, решат, что с вами делать

Ответить

Василий Михайлов

Vladimir
0

не знаю как в целом, но по самозанятым у ФНС все очень круто реализовано

Ответить

Александра Хотимченко

5

Понятно, очередной проходимец 

Ответить

Атлант поправил плечи

Александра
7

блиииин, наверное в следующий раз повезет 

Ответить

Yaroslav Maltsev

Александра
0

Да что ты так быстро Александра.

Вон, Латынина на Эхе его хвалила сегодня.

Ответить

Александра Хотимченко

Yaroslav
0

Нет ну а че?

Ответить

Alex Macher

Александра
0

Работу он свою отлично делал. Для многих неприятно конечно, налоги платить, но у него такая работа была.

Для бизнеса количество проверок снизил, т.к. всё автоматизировали и стали автоматически находить уклонистов.

Ответить

Александра Хотимченко

Alex
–1

Дело вовсе не в налогах, а в нем как в человеке.

Ответить

Alex Macher

Александра
0

Что именно в нём не так? Он хороший менеджер.

Статья ничего не раскрывает и напоминает "10 фактов о поп зведе".

Про него можно много как плохого написать, так и хорошего. По его работе.
А написали какие-то детские факты.

Ответить

ΛVΔΣΣV

Alex
0

по россии24 уже успели назвать выстроенную им систему - ЛУЧШЕЙ В МИРЕ

Ответить

Grn Wlf

6

19 миллионов рублей доход + 47 миллионов рублей доход жены, а имеет машину как минимум 1999 г.в. Чудеса.

Ответить

Никита Мык

2

 «которая в 2016 году вошла в топ-10 самых богатых жён чиновников» ага, получается бизнесом занимается успешно? 

Ответить

Станислав Есин

Никита
6

Очередная жена чиновника, ничего нового

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Станислав
1

талантливый человек талантлив во всем!

Ответить

Станислав Есин

Алексѣй
0

Даже в выборе жён 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Станислав
0

и бастардов

Ответить

Mechanic (21±)

2

В ИФНС модернизация такая, что сразу у входа встаёшь в аналоговую очередь для получения талончика в электронной. Все потому что в терминальной навигации ровным счетом ничего не понятно.

Каждый год ссышь, что форма подачи патента изменилась. Каждый год находишь пдф где угодно, только не на налог.ру.

Заявления в ИФНС выдают сразу видно что напечатанные из PDF. При этом в интернете, опять же, их найти невозможно.

В прошлом году из-за сбоя со счета через фссп заблокировали средства немалые. Все кивают понимающе, но пинают по кабинетам. Отдельно - отделы камеральных проверок, куда дозвониться можно с вероятностью меньшей, чем свист рака на горе.

31 декабря приехал, смотрю очередей нет. Ну думаю свезло, минут пять - и домой. Оказалось что народу-то меньше, но не работает 2/3 окон. Очередей нет, но обслуживание встало.

Стало лучше, но это как в шутке «Лада Калина на 15% лучше, чем ничего».

Ответить

Словесный Интервент

1

Видео заиграло новыми красками

Ответить

Алексѣй Бобковъ

1

еее, с новым премьером заживем как при двух путиных!

Ответить

That cat

0

Глава парламента, чью политическую ориентацию хуй узнаешь.

Ответить

Александра Хотимченко

That
1

Там одна ориентация)

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александра
4

патриотизм

Ответить

Антон Самохин

Алексѣй
4

Православие 

Ответить

Raekwon The Chef

Антон
1

Я на секунду опоздал :сссс

Ну ладно, держи плюсик от меня

Ответить

Pavel Osadchuk

0

Он силовик. Еще вопросы?

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Yaroslav Maltsev

Pavel
0

Наоборот же.

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Аристарх Знаменский

Pavel
0

Скиловик, судя по резюме

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