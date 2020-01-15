Фанат хоккея и IT-специалист: кто такой Михаил Мишустин, которого Путин предложил на пост премьер-министра
Материал редакции
10 фактов о главе Федеральной налоговой службы.
15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Владимир Путин предложил назначить новым премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Тот согласился занять пост. Теперь его кандидатуру должна утвердить Госдума.
По специальности Мишустин — инженер. В 1990-е он занимался бизнесом. Начав в 1992 году работать в Международном компьютерном клубе, он вскоре стал председателем его правления. Клуб занимался «привлечением западных передовых информационных технологий в СССР». Мишустина называли «одним из самых известных специалистов российского компьютерного рынка»;
Мишустин пришёл в налоговую службу в 1998 году в качестве помощника руководителя. Следующие 10 лет работал там на разных должностях, был заместителем министра по налогам и сборам;
В 2008 году он решил вернуться в бизнес: ушёл из налоговой службы и возглавил компанию UFG Capital Partners. Одним из основателей группы UFG был бывший министр Борис Фёдоров, под началом которого Мишустин работал в 1990-е;
На государственной службе он снова оказался в 2010 году. Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, назначил его руководителем Федеральной налоговой службы;
В том же году Мишустин стал доктором экономических наук. Он защитил диссертацию по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России»;
Мишустин — фанат хоккея. Он регулярно играет и входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА;
Он воспитывает троих детей вместе с супругой, которая в 2016 году вошла в топ-10 самых богатых жён чиновников;
Сам Мишустин не вошёл в последние рейтинги богатейших госслужащих. Но в 2015 году занимал в этом списке 54 место;
Согласно последней обнародованной декларации, доход Мишустина — почти 19 миллионов рублей, его супруги — 47,7 миллиона рублей. У семьи есть одна квартира в пользовании и автомобиль Ford Cougar. При этом доходы, недвижимость и количество транспортных средств значительно сократились за последние несколько лет;
В налоговой сфере имя Мишустина ассоциируется с модернизацией ФНС. Он продвигал кассовую реформу по автоматизации налогообложения, цифровые подписи, принцип «одного окна», упростивший регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При нём ФНС запустила «облачный ЗАГС» — единый реестр актов гражданского состояния. По словам Мишустина, это унифицировало и перевело в онлайн работу 15 тысяч сотрудников ЗАГСов.
Vladimir Medvedev
В налоговой всё очень криво. В сранении с тем же МФЦ, ГБДД, Госуслугами. Налоговая самый отвратный сервис и в плане IT тоже.
Всё глючит, половину собственности потеряли, дофига чего приписали из того, чего давно нет. Личный кабинет говно, справки хер закажешь, даже просто по годам ошибки. Зарегиться геморно.
Мне каким то хером ваще два ИНН дали. База глюканула, и старый ИНН на который все документы оказался нерабочим. Выдали новым на туалетной бумаге напечатанный.
Данислав ЖуковVladimir
Налоговая по своим кодам же не может правильно разнести взносы. Потом несколько месяцев тратишь на сверку. Это пиздец.
Stas KartuzovДанислав
От того, что ты это написал и поставил мне минус, все, конечно, изменится
Stas KartuzovVladimir
Владимир, не волнуйтесь. Сейчас все запишем, отправим в Кремль, они там все посмотрят, решат, что с вами делать
Василий МихайловVladimir
не знаю как в целом, но по самозанятым у ФНС все очень круто реализовано
Александра Хотимченко
Понятно, очередной проходимец
Атлант поправил плечиАлександра
блиииин, наверное в следующий раз повезет
Yaroslav MaltsevАлександра
Да что ты так быстро Александра.
Вон, Латынина на Эхе его хвалила сегодня.
Александра ХотимченкоYaroslav
Нет ну а че?
Alex MacherАлександра
Работу он свою отлично делал. Для многих неприятно конечно, налоги платить, но у него такая работа была.
Для бизнеса количество проверок снизил, т.к. всё автоматизировали и стали автоматически находить уклонистов.
Александра ХотимченкоAlex
Дело вовсе не в налогах, а в нем как в человеке.
Alex MacherАлександра
Что именно в нём не так? Он хороший менеджер.
Статья ничего не раскрывает и напоминает "10 фактов о поп зведе".
Про него можно много как плохого написать, так и хорошего. По его работе.
А написали какие-то детские факты.
ΛVΔΣΣVAlex
по россии24 уже успели назвать выстроенную им систему - ЛУЧШЕЙ В МИРЕ
Grn Wlf
19 миллионов рублей доход + 47 миллионов рублей доход жены, а имеет машину как минимум 1999 г.в. Чудеса.
Никита Мык
«которая в 2016 году вошла в топ-10 самых богатых жён чиновников» ага, получается бизнесом занимается успешно?
Станислав ЕсинНикита
Очередная жена чиновника, ничего нового
Алексѣй БобковъСтанислав
талантливый человек талантлив во всем!
Станислав ЕсинАлексѣй
Даже в выборе жён
Алексѣй БобковъСтанислав
и бастардов
Mechanic (21±)
В ИФНС модернизация такая, что сразу у входа встаёшь в аналоговую очередь для получения талончика в электронной. Все потому что в терминальной навигации ровным счетом ничего не понятно.
Каждый год ссышь, что форма подачи патента изменилась. Каждый год находишь пдф где угодно, только не на налог.ру.
Заявления в ИФНС выдают сразу видно что напечатанные из PDF. При этом в интернете, опять же, их найти невозможно.
В прошлом году из-за сбоя со счета через фссп заблокировали средства немалые. Все кивают понимающе, но пинают по кабинетам. Отдельно - отделы камеральных проверок, куда дозвониться можно с вероятностью меньшей, чем свист рака на горе.
31 декабря приехал, смотрю очередей нет. Ну думаю свезло, минут пять - и домой. Оказалось что народу-то меньше, но не работает 2/3 окон. Очередей нет, но обслуживание встало.
Стало лучше, но это как в шутке «Лада Калина на 15% лучше, чем ничего».
Словесный Интервент
Видео заиграло новыми красками
Алексѣй Бобковъ
еее, с новым премьером заживем как при двух путиных!
That cat
Глава парламента, чью политическую ориентацию хуй узнаешь.
Александра ХотимченкоThat
Там одна ориентация)
Алексѣй БобковъАлександра
патриотизм
Антон СамохинАлексѣй
Православие
Raekwon The ChefАнтон
Я на секунду опоздал :сссс
Ну ладно, держи плюсик от меня
Pavel Osadchuk
Он силовик. Еще вопросы?
Yaroslav MaltsevPavel
Наоборот же.
Аристарх ЗнаменскийPavel
Скиловик, судя по резюме