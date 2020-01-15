Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
4237

В рабочую группу по разработке поправок в Конституцию вошли 75 человек, среди которых автор закона об автономном рунете Материал редакции

А также олимпийская чемпионка, атаман и пианист.

65 комментариев
В закладки

Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. В неё вошли 75 человек, об этом сообщается на сайте Кремля.

Работать над поправками в Конституцию будут в том числе автор закона об изоляции рунета, сенатор Андрей Клишас, автор закона об иноагентах, депутат Леонид Левин, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. «Радио Свобода» пишет, что из 75 человек в списке только 11 правоведов.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил в своём послании Федеральному Собранию, среди которых — предложение наделить Госдуму правом назначать кабинет министров.

Референдум о Конституции и деньги на детей…
Путин пообещал много новых выплат семьям, объявил о проекте «Доступный интернет» и предложил…
tjournal.ru

#новости #путин

Спасибо за наводку Александра Хотимченко
Новости
Подписан
Отписаться
Фанат хоккея и IT-специалист: кто такой Михаил Мишустин, которого Путин предложил на пост премьер-министра
10 фактов о главе Федеральной налоговой службы.
9
27
{ "author_name": "Александра Хотимченко", "author_type": "self", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 65, "likes": 27, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 136386, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 15 Jan 2020 23:29:56 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 136386, "author_id": 173734, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/136386\/get","add":"\/comments\/136386\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/136386"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
65 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Taran Baranov

38

 Клишас А.А.

Ответить

Александра Хотимченко

Taran
13

Там такие замечательные люди) 

Ответить

Taran Baranov

Александра
9

Слева направо?

Ответить

Taran Baranov

Taran
8

Настолько жирный троллинг, что после него остальные идут по алфавиту, почти все.

Ответить

Goodsanta

12

За каким то хером позвали Исинбаеву и Касперскую.
Исинбаева видимо с шестом будет работать. Металлическим, прибитым к полу

Ответить

Заур Зауров

Goodsanta
47

Конституции задрана высокая планка

Ответить

Сергей Рязанцев

Goodsanta
2

Т. е. Мацуев тебя не удивил?

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Этот будет развлекать в перерывах

Ответить

Александра Хотимченко

Goodsanta
0

Спроси что попроще 

Ответить

Artyom Sidorov

17

Там Захар Прилепин есть

Не очень смешно, если честно

Ответить

Александра Хотимченко

Artyom
0

Чем-то примечательным отличился? 

Ответить

Artyom Sidorov

Александра
11

В буквально смысле хвастается, например, что убивал украинцев на Донбассе, да ещё и "по показателям никто не мог сравниваться с его батальоном"

https://youtu.be/e5HM4VKHc3U?t=1155
Смотреть с 19:15

Ответить

Александра Хотимченко

Artyom
6

Прекрасный человек) надо брать в законотворческую группу. 

Это ужасно.

Ответить

bro mi

Artyom
0

Прилепин? Он перепутал донбасс и свой телеграм.

Ответить

Антон Виноградов

Александра
6

Ополченец. Впопучленец. Яркий представитель Русскаго мiра.

Ответить

Александра Хотимченко

Антон
0

Впервые слышу о нем

Ответить

Андрей Рядькин

Александра
1

Днр

Ответить

Alexandr Strijov

Александра
0

Это писатель русский. Кек м-да лел

Ответить

Андрей Лузин

Artyom
0

Только там совсем другой Прилепин судя по инициалам

Ответить

Vlad Makarov

Андрей
0

Так Захар это псевдоним

Ответить

Андрей Лузин

Vlad
0

Уоу. Да, точно он

Ответить

Konstantin Tsevelev

4

сейчас человечки наши все порешают. Мужики не гоним волну, сейчас потихой все тоси-боси и будем в шоколаде.

Ответить

Taran Baranov

Konstantin
14

Куда уж шоколаднее :)

Ответить

Konstantin Tsevelev

Taran
2

Таран, Таранчик, дружок. Ну мы ж не звери , всем хватит, главное сейчас обкашлять темку одну, а там глядишь и гражданство купим где надо

Ответить

Taran Baranov

Konstantin
0

 гражданство где надо

Нельзя же будет, но давайте подумаем об этом. Как нам лучше всего завуалировать исключения под наши ситуации.

Ответить

the.nightmarez

Taran
2

У меня монитор заговноточил.

Ответить

Zoibana

Taran
0

Это, кажется, не шоколад..

Ответить

Gleb Eltsov

Zoibana
0

Да засахарился просто, наворачивай быстрее!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Konstantin
2

сейчас главное не бухтеть и потерпеть?

Ответить

Alex Rota

6

Мацуев Д.Л. – пианист (по согласованию)

Машков В.Л. – актер театра и кино,

Знатные законотворцы)))

Ответить

Александра Хотимченко

Alex
2

Скорее бумагомаратели. От них лишь подпись нужна да и только.

Ответить

3AHO3A

5

Всё очень быстро происходит, видимо по сценарию действуют.

Ответить

Сергей Рязанцев

3AHO3A
5

Видимо?

Ответить

Taran Baranov

4

В общем, собрали с миру по нитке, но 90% (а может и все 99) только для того чтобы создать видимость демократии.

Ответить

Иван Курбатов

Taran
2

Я единственного не могу понять - нахуй вообще лепить эти «рабочие группы»
То есть вот кто-то, прочитавший этот рофл представят как эта вся свора сидит и трещит за конституцию?
Исинбаева? Машков?
Спросить спортсмена и актера о конституционном строе и его изменениях?

Ну к чему этот цирк?
Единственное , что можно почерпнуть ( кроме говна ) - это список толстенных прихлебателей. Ну по крайней мере они так заявили.

Ответить

Taran Baranov

Иван
1

Весь этот список не просто так в публичном доступе и не имеет никакого отношения к действительности.

Ответить

Анус Роскомнадзора

0

Ути путеньки, Александра Хотим Щенка сделала постик, мямямя.

Ответить

Александра Хотимченко

Анус
3

Тютютю

Ответить

Анус Роскомнадзора

Александра
1

Нахуй иди.

Ответить

Dra

Анус
3

Мама в детстве обижала?

Ответить

Алексей Штейн

3

Отец знакомого работает в правительстве. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

Ответить

Zoibana

Алексей
3

Отец знакомого работал премьер-министром в правительстве. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за билетами на самолёт на две недели. Сейчас летим куда-то далеко. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

Ответить

Pavel Osadchuk

3

лучшие люди страны

Ответить

Олег Ивахнов

Pavel
0

Динамо бежит?

Ответить

Сергей Рязанцев

Олег
1

Скоро все побежим

Ответить

Олег Ивахнов

Сергей
0

Куда?

Ответить

Сергей Рязанцев

Олег
0

Кто куда

Ответить

Олег Ивахнов

Сергей
–1

Не побежите

Ответить

Evan Glushko

3

Когда надрафтил рандом

Ответить

Litnikov Danil

Evan
0

Похоже скорее на силед

Ответить

Алексѣй Бобковъ

2

ебать сколько их там, им доплачивать будут за нахождение в этом списке?
зы там соловьев есть, почему не бухтите на этот счет 🤔

Ответить

Gennady Verzakov

Алексѣй
2

Там не три процента, а другой.

Ответить

Александра Хотимченко

Алексѣй
0

А слона то я и не приметила

Ответить

Taran Baranov

Алексѣй
0

А как тебе такое? Типа вот человек от народа, простой пианист...

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Taran
0
Ответить

the.nightmarez

1

Новости сегодня не по дням а по часам. К утру, вангую, РФ переименуют в Российскую Империю, а путина в Царя Батюшку. Бегите, глупцы, пока оброк платить не заставили.

Ответить

Анус Роскомнадзора

the.nightmarez
–1

Тебе же бежать в первую очередь, мы и так тут.

Ответить

the.nightmarez

Анус
2

Кто мы-то?! К кому ты обращаешься, блядь?! Ты один здесь, нахуй!

Ответить

Анус Роскомнадзора

the.nightmarez
–1

Гык-гык, у тебя в запасе еще шутка про анус роскомнадзора, тупой хохел.

Ответить

the.nightmarez

Анус
1

Я по национальности русский так то.

Ответить

Анус

the.nig…
8

Хуесос ты по национальности, цыган ебаный.

Ответить

the.nightmarez

Анус
1

Поцреота порвало, несите нового.

Ответить

Alexander Kobelev

0

Deleted

Ответить

Eugen T

0

Перенесите в "животные"

Ответить

Никита Федоров

0

Безпалько Б.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» 

Будет с прилепиным, пианистом и прыгуньей размышлять как проапгрейдить конституцию РФ

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин объявил о проекте «Доступный интернет» с бесплатным доступом к «социально значимым» российским сервисам
Пользователям не придётся платить за трафик при доступе к ним.
299
Санкт-Петербург
Власти Петербурга насчитали в городе 25 тысяч наркоманов и 10,5 тысяч гомосексуалов. И назвали это медианным значением
По общепринятым данным, 0,18% мужчин от численности населения практикуют секс с мужчинами.
174
TJ
Ограничения комментирования для пользователей с очень низким рейтингом
Дополнительный инструмент модерации в руках ядра сообщества.
292
Популярное за три дня
Истории
Самый странный округ Рейха: жизнь, быт и планы русских коллаборационистов во время оккупации
История русских союзников нацистов из Локотской автономии, которые хотели отомстить СССР, но стали жертвами своих амбиций.
45
Интернет и мемы
Экологично
9
Интернет и мемы
В сети нашли олицетворение мема «сын маминой подруги». В 35 лет он одновременно военный, математик, доктор и астронавт
«Пожалуйста, не рассказывайте о нём моим родителям».
105

Прямой эфир

Zoibana

Материнский капитал - хитрый…

Dra

Материнский капитал - хитрый…

Mikhail Lukup

Материнский капитал - хитрый…

Litnikov Danil

В рабочую группу по разработке…

BigZerO

Материнский капитал - хитрый…

Илья Гераськин

Запись в подсайте Twitter

Goodsanta

Материнский капитал - хитрый…

DosRaven

Как полноценно жить на 6000р. В…

Grn Wlf

Микрокарчики

Евгений Росляков

Материнский капитал - хитрый…

Litnikov Danil

В рабочую группу по разработке…

Сергей Божнюк

Личная история дизайнера

Grn Wlf

Микрокарчики

Anna Luben

Как зал реагировал на послание…

Grn Wlf

Микрокарчики

Евгений Росляков

Материнский капитал - хитрый…

Roman Aleksandrov

Материнский капитал - хитрый…

Евгений Мартюхин

Исследователи назвали 2019 год…

Сергей Божнюк

Личная история дизайнера

Евгений Росляков

Материнский капитал - хитрый…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]