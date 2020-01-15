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А также олимпийская чемпионка, атаман и пианист.
Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. В неё вошли 75 человек, об этом сообщается на сайте Кремля.
Работать над поправками в Конституцию будут в том числе автор закона об изоляции рунета, сенатор Андрей Клишас, автор закона об иноагентах, депутат Леонид Левин, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. «Радио Свобода» пишет, что из 75 человек в списке только 11 правоведов.
Внести изменения в Конституцию Путин предложил в своём послании Федеральному Собранию, среди которых — предложение наделить Госдуму правом назначать кабинет министров.
Клишас А.А.
Настолько жирный троллинг, что после него остальные идут по алфавиту, почти все.
За каким то хером позвали Исинбаеву и Касперскую.
Исинбаева видимо с шестом будет работать. Металлическим, прибитым к полу
Т. е. Мацуев тебя не удивил?
Там Захар Прилепин есть
Не очень смешно, если честно
В буквально смысле хвастается, например, что убивал украинцев на Донбассе, да ещё и "по показателям никто не мог сравниваться с его батальоном"
https://youtu.be/e5HM4VKHc3U?t=1155
Смотреть с 19:15
Только там совсем другой Прилепин судя по инициалам
Так Захар это псевдоним
сейчас человечки наши все порешают. Мужики не гоним волну, сейчас потихой все тоси-боси и будем в шоколаде.
Куда уж шоколаднее :)
Таран, Таранчик, дружок. Ну мы ж не звери , всем хватит, главное сейчас обкашлять темку одну, а там глядишь и гражданство купим где надо
гражданство где надо
Нельзя же будет, но давайте подумаем об этом. Как нам лучше всего завуалировать исключения под наши ситуации.
Мацуев Д.Л. – пианист (по согласованию)
Машков В.Л. – актер театра и кино,
Знатные законотворцы)))
Всё очень быстро происходит, видимо по сценарию действуют.
В общем, собрали с миру по нитке, но 90% (а может и все 99) только для того чтобы создать видимость демократии.
Я единственного не могу понять - нахуй вообще лепить эти «рабочие группы»
То есть вот кто-то, прочитавший этот рофл представят как эта вся свора сидит и трещит за конституцию?
Исинбаева? Машков?
Спросить спортсмена и актера о конституционном строе и его изменениях?
Ну к чему этот цирк?
Единственное , что можно почерпнуть ( кроме говна ) - это список толстенных прихлебателей. Ну по крайней мере они так заявили.
Весь этот список не просто так в публичном доступе и не имеет никакого отношения к действительности.
Ути путеньки, Александра Хотим Щенка сделала постик, мямямя.
Отец знакомого работает в правительстве. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Отец знакомого работал премьер-министром в правительстве. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за билетами на самолёт на две недели. Сейчас летим куда-то далеко. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
лучшие люди страны
Динамо бежит?
Скоро все побежим
Куда?
Когда надрафтил рандом
ебать сколько их там, им доплачивать будут за нахождение в этом списке?
зы там соловьев есть, почему не бухтите на этот счет 🤔
А как тебе такое? Типа вот человек от народа, простой пианист...
Новости сегодня не по дням а по часам. К утру, вангую, РФ переименуют в Российскую Империю, а путина в Царя Батюшку. Бегите, глупцы, пока оброк платить не заставили.
Тебе же бежать в первую очередь, мы и так тут.
Кто мы-то?! К кому ты обращаешься, блядь?! Ты один здесь, нахуй!
Гык-гык, у тебя в запасе еще шутка про анус роскомнадзора, тупой хохел.
Я по национальности русский так то.
Безпалько Б.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России»
Будет с прилепиным, пианистом и прыгуньей размышлять как проапгрейдить конституцию РФ