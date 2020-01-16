По неподтверждённым данным, стрелок — подсудимый, которому на заседании «что-то не понравилось».

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В здании мирового суда в Новокузнецке произошла стрельба, в результате которой погиб один судебный пристав, ещё одна женщина пострадала. Об этом пишет РИА «Новости».

Нападавшего задержали, им оказался 45-летний мужчина. По версии следствия, он зашёл в суд с ружьём, на входе его остановил пристав, в которого и выстрелил нападавший. Потом стрелок прошёл дальше и выстрелил ещё в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.

По данным ТАСС, женщину сейчас оперируют, дробь попала ей в лицо, также пострадали ноги. «Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная», — уточнил источник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел.

Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. источник ТАСС в правоохранительных органах