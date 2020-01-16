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По неподтверждённым данным, стрелок — подсудимый, которому на заседании «что-то не понравилось».
В здании мирового суда в Новокузнецке произошла стрельба, в результате которой погиб один судебный пристав, ещё одна женщина пострадала. Об этом пишет РИА «Новости».
Нападавшего задержали, им оказался 45-летний мужчина. По версии следствия, он зашёл в суд с ружьём, на входе его остановил пристав, в которого и выстрелил нападавший. Потом стрелок прошёл дальше и выстрелил ещё в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.
По данным ТАСС, женщину сейчас оперируют, дробь попала ей в лицо, также пострадали ноги. «Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная», — уточнил источник агентства.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел.
Следственный комитет по факту стрельбы возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.
Как его вообще в суд пустили с оружием? Там нету метал детекторов? Чёт пздц
Ну так его на входе и попытались задержать.
Просто в судебных участках мировых судей сидят один-два пристава, потому что серьезней разводов и штрафов там не смотрят