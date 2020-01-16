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Артём Мазанов
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В здании мирового суда в Новокузнецке открыли огонь. Погиб судебный пристав, нападавшего задержали Материал редакции

По неподтверждённым данным, стрелок — подсудимый, которому на заседании «что-то не понравилось».

7 комментариев
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В здании мирового суда в Новокузнецке произошла стрельба, в результате которой погиб один судебный пристав, ещё одна женщина пострадала. Об этом пишет РИА «Новости».

Нападавшего задержали, им оказался 45-летний мужчина. По версии следствия, он зашёл в суд с ружьём, на входе его остановил пристав, в которого и выстрелил нападавший. Потом стрелок прошёл дальше и выстрелил ещё в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.

По данным ТАСС, женщину сейчас оперируют, дробь попала ей в лицо, также пострадали ноги. «Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная», — уточнил источник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел.

Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить.

источник ТАСС в правоохранительных органах

Следственный комитет по факту стрельбы возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

#новости #происшествия #стрельба

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7 комментариев
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Джордж Харви

3

Шёл 15 день января...

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Лев Люкшин

0

Как его вообще в суд пустили с оружием? Там нету метал детекторов? Чёт пздц

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Kostya Proshchalykin

Лев
2

Ну так его на входе и попытались задержать.
Просто в судебных участках мировых судей сидят один-два пристава, потому что серьезней разводов и штрафов там не смотрят

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Просто Хэнк

Лев
1

И с рамками выглядело бы это так:

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Аркадий Иванов

0

.

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Ivan Luchkin

0

Ружьё в машине на всякий случай лежало?

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Slow Dimon

0

В жесть

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