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К такому выводу пришли в том числе Всемирная метеорологическая организация и NASA.
2019 год стал вторым по температуре после 2016 года за всю историю наблюдений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные пяти исследований.
О том, что 2019 год стал вторым самым тёплым годом сообщили Всемирная метеорологическая организация, NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, Berkeley Earth и Метеорологическая служба Великобритании.
Исследователи уточнили, что прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю: все пять последних лет оказались самыми тёплыми в истории наблюдений. А средняя температура на Земле в 2019 году была на 0,95 градуса выше среднего уровня ХХ века.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уточнило, что среднегодовая температура на Земле в 2019 году оказалась только на 0,04 градуса Цельсия ниже, чем абсолютный рекорд 2016 года. Исследователи также уточнили, что декабрь 2019 года стал вторым самым тёплым декабрём за вс/ историю наблюдений.
Bloomberg пишет, что многие учёные считают такие результаты тревожной тенденцией: глобальное потепление по их мнению происходит постепенно.
Если мы продолжим с той же скоростью выбросы СО2, мы придём к росту температуры на 3-5 градусов к концу века.
Не переживайте, к концу века мы перестанем выбрасывать в атмосферу вредный СО2. Ему на смену придет натуральный Цезий-137.
Это они ещё Январь 2020 не посчитали. Середина января, а на улице +8 и дождь. Северо-Запад страны...
Хорошо у вас там. А в Забайкалье обычная зима, утром -30 -35, днем -16 -20, потепление не наблюдается