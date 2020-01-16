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Артём Мазанов
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Исследователи назвали 2019 год вторым самым тёплым за всю историю наблюдений Материал редакции

К такому выводу пришли в том числе Всемирная метеорологическая организация и NASA.

6 комментариев
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​Изображение Berkeley Earth

2019 год стал вторым по температуре после 2016 года за всю историю наблюдений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные пяти исследований.

О том, что 2019 год стал вторым самым тёплым годом сообщили Всемирная метеорологическая организация, NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, Berkeley Earth и Метеорологическая служба Великобритании.

Исследователи уточнили, что прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю: все пять последних лет оказались самыми тёплыми в истории наблюдений. А средняя температура на Земле в 2019 году была на 0,95 градуса выше среднего уровня ХХ века.

Если мы продолжим с той же скоростью выбросы СО2, мы придём к росту температуры на 3-5 градусов к концу века. К сожалению, можно ожидать гораздо более экстремальных погодных условий на всем протяжении 2020 года и в предстоящее десятилетие, которые будут подпитываться рекордно высоким уровнем парниковых газов в атмосфере.

Петтери Таалас
генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уточнило, что среднегодовая температура на Земле в 2019 году оказалась только на 0,04 градуса Цельсия ниже, чем абсолютный рекорд 2016 года. Исследователи также уточнили, что декабрь 2019 года стал вторым самым тёплым декабрём за вс/ историю наблюдений.

Bloomberg пишет, что многие учёные считают такие результаты тревожной тенденцией: глобальное потепление по их мнению происходит постепенно.

#новости #климат #потепление

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6 комментариев
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Paul Kalaba

3

Если мы продолжим с той же скоростью выбросы СО2, мы придём к росту температуры на 3-5 градусов к концу века.

Не переживайте, к концу века мы перестанем выбрасывать в атмосферу вредный СО2. Ему на смену придет натуральный Цезий-137.

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Сергей Васильев

1

за всю историю наблюдений 

как много в этом невинном уточнении инфы...

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Mikhail Boyarskov

0

Это они ещё Январь 2020 не посчитали. Середина января, а на улице +8 и дождь. Северо-Запад страны...

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Евгений Мартюхин

Mikhail
1

Хорошо у вас там. А в Забайкалье обычная зима, утром -30 -35, днем -16 -20, потепление не наблюдается

Ответить

Андрей Рядькин

Евгений
1

у меня в Тюмени -3, при норме около -15-20

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Граф Хрущёв

0

Я ваще пожалел что зимнюю резину поставил

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