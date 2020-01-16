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Сенаторов поощрили за «активную законотворческую деятельность».
Дмитрий Медведев в день ухода правительства в отставку раздал сенаторам грамоты и благодарности. Его распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.
Сенаторов поощрили «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Двое сенаторов — Елена Перминова и Игорь Фомин — получили почётную грамоту, а девять сенаторов — благодарность. В числе последних — соавтор закона об автономном рунете и фейковых новостях Андрей Клишас.
Медведев подписал документ ещё в статусе премьер-министра России.