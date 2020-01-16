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Артём Мазанов
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Медведев в день отставки правительства раздал благодарности. В том числе Клишасу — соавтору закона об автономном рунете Материал редакции

Сенаторов поощрили за «активную законотворческую деятельность».

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​Андрей Клишас Снимок Владимира Федоренко, РИА «Новости»

Дмитрий Медведев в день ухода правительства в отставку раздал сенаторам грамоты и благодарности. Его распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Сенаторов поощрили «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Двое сенаторов — Елена Перминова и Игорь Фомин — получили почётную грамоту, а девять сенаторов — благодарность. В числе последних — соавтор закона об автономном рунете и фейковых новостях Андрей Клишас.

Медведев подписал документ ещё в статусе премьер-министра России.

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#новости #медведев

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 Дмитрий Медведев раздал сенаторам благодарности.

Деанон @Злой Одуванчик 

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