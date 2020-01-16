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Голосование пройдёт в один из выходных дней.
Всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию РФ пройдут до 1 мая. Об этом заявил источник ТАСС в Совете Федерации.
По данным издания, голосование пройдёт в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок процедуры голосования. Законопроекты по поправкам в Конституцию планируется внести в Госдуму в течении февраля-марта.
Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января, во время обращения к Федеральному собранию. Президент предложил ввести новые правила по избранию главы страны и передать парламенту часть президентских полномочий. Также в список изменений входит закрепление нормы о минимальной оплате труда (не может быть меньше прожиточного минимума), введение новых обязательных требований для госслужащих на ключевых должностях в стране и принятие решений международных органов, только если они не противоречат конституции.
Пиздец как они торопятся. Дед при смерти что ли?
Пока народ не разобрался, что там к чему)
Вообще интересная у них логика. Оставаться президентом вроде как позорненько, но хочется. Давай новый орган сделаем. Для нового органа нужно конституцию поменять, а нам никто не доверяет. Ну давай раздадим подарков.
Мамам - обеды.
Бездетным - денег.
Геополитикам - приоритет над международным правом.
Бояре плохие - отставку правительства и запрет на гражданство.
Либералам - отмену слова подряд.
Себе любимым - все остальное.
Всем остальным - ну все как было, так и останется. Мы тут кровати передвигаем.
Все категории охватили. Красавцы, что ещё сказать.
Пиздец как они торопятся. Дед при смерти что ли?
Система натурально разваливается.
Это очень стараются сделать максимально незаметным, но всё настолько хреново, что пыня решил даже до 2024-го не досиживать, чтобы не рисковать. Единственное событие, которого подождут — это выборы президента в США.
Я вчера написал свой прогноз на тему того, что нас ждёт уже в ближайшие два года:
https://tjournal.ru/news/136285-pravitelstvo-rossii-podalo-v-otstavku?comment=2989393
который из трёх оставшихся?
остальных утилизируют
Не, наоборот живее всех живых. Если бы при смерти был, то преемника в существующий институт президентства подбирали. А тут под Солнцеликого именно Госсовет этот перестраивают, вместе с переподчинением всей структуру власти, начиная с окончательно изничтоженного парламента и с включаемого по кнопке марионеточного президентства, обкатанного еще при медведе. Дед обозначил, что хочет и будет сидеть вечно.
А куда спешить-то тогда? Они ж палятся. Обращение перенесли по срокам, правительство выпизднули так быстро, что Медведев аж зарядку от айфона в кабинете забыл, референдум в спешке готовят. Еще 4 года есть, куда такой кипеш?
Видимо, посчитали, что к 2024 нужно будет обкатывать еще избирательные циклы всякие. Нужно время чтобы все настроить и не облажаться как в 2011.
Что такое всероссийское голосование, блять?
Так и легитимности от фикции не будет
Не важно, Путин легалист, ему процедура важнее настоящей легитимности. А телек отработает такую "реальность", какая будет нужна.
Референдум
Референдум - это референдум, у него есть прописанный порядок. А тут какой то сраный опрос без юридической силы
Как нормальные законы принимать так это годами, а как очередную хуету пропихнуть так через месяц уже все готово
Как у тебя дела?
Честное-причестное голосование за изменение конституции от авторов "выборов президента 2012, 2018" и "выборов в Московскую городскую думу 2019" 👌
почему удалили статью с анализом вчерашнего послания, не успел дочитать(
https://tjournal.ru/flood/136480-poslanie-prezidenta-vlast-i-strana-rashodyatsya-vse-dalshe
Вот потому юристов в рабочую группу взяли по минимуму, с то бы спорили, обсуждали..
Да что вы знаете о спешке?
19 марта назарбает ухожук;
9 апреля подписан указ О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан;
10 апреля — 28 апреля до 18:00 часов: выдвижение кандидатов;
до 18:00 часов 11 мая: регистрация кандидатов;
с момента регистрации кандидата — до конца 7 июня: предвыборная агитация;
8 июня: день тишины;
9 июня с 7:00 до 20:00 часов: день голосования;
9 июня с 7:00 до 20:00 часов: главный оппозиционный кандидат поздравляет токаева с победой;
с 10 по 11 июня: подведение предварительных итогов;
с 10 по 16 июня: установление результатов выборов и регистрация избранного президента.
Я уже голосовала. За отмену пенсионной реформы. Больше не хочу.
Так не было же голосования
Может она из госдумы или Совета Федерации?
В чем суть изменений то, блять, кто нибудь напишите уже
Решение проблемы 2024.
Мне нужен текст изменений
Это не то, блять
Но это именно то, что они объявили публично. Как там в деталях этот госсовет будет выглядеть и работать они, возможно, сами точно еще не знают.
Я про изменения в конституции.
Ну погугли лонгриды, их много уже.
Я удивляюсь почему на тж до сих этого нет
Путин навсегда с нами!