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Arthur Khamzin
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ТАСС: голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая 2020 Материал редакции

Голосование пройдёт в один из выходных дней.

55 комментариев
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Всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию РФ пройдут до 1 мая. Об этом заявил источник ТАСС в Совете Федерации.

По данным издания, голосование пройдёт в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок процедуры голосования. Законопроекты по поправкам в Конституцию планируется внести в Госдуму в течении февраля-марта.

Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января, во время обращения к Федеральному собранию. Президент предложил ввести новые правила по избранию главы страны и передать парламенту часть президентских полномочий. Также в список изменений входит закрепление нормы о минимальной оплате труда (не может быть меньше прожиточного минимума), введение новых обязательных требований для госслужащих на ключевых должностях в стране и принятие решений международных органов, только если они не противоречат конституции.

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#новости #политика #правительство

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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55 комментариев
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sf

54

хуяк-хуяк и в продакшн

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Da Rina

sf
1

прям в голос))

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Сергей Рязанцев

33

Пиздец как они торопятся. Дед при смерти что ли?

Ответить

Igor Chvalun

Сергей
16

Пока народ не разобрался, что там к чему)

Ответить

Igor Chvalun

Igor
11

Вообще интересная у них логика. Оставаться президентом вроде как позорненько, но хочется. Давай новый орган сделаем. Для нового органа нужно конституцию поменять, а нам никто не доверяет. Ну давай раздадим подарков.
Мамам - обеды.
Бездетным - денег.
Геополитикам - приоритет над международным правом.
Бояре плохие - отставку правительства и запрет на гражданство.
Либералам - отмену слова подряд.
Себе любимым - все остальное.
Всем остальным - ну все как было, так и останется. Мы тут кровати передвигаем.

Все категории охватили. Красавцы, что ещё сказать.

Ответить

Василий Лебедев

Igor
1

У народа лаг хоть на какое-то понимание текущих событий лет 20.

Ответить

Dear Moscow,

Сергей
4

 Пиздец как они торопятся. Дед при смерти что ли?

Система натурально разваливается. 

Это очень стараются сделать максимально незаметным, но всё настолько хреново, что пыня решил даже до 2024-го не досиживать, чтобы не рисковать. Единственное событие, которого подождут — это выборы президента в США.

Я вчера написал свой прогноз на тему того, что нас ждёт уже в ближайшие два года: 

https://tjournal.ru/news/136285-pravitelstvo-rossii-podalo-v-otstavku?comment=2989393

Правительство России подало в отставку — Новости…
Путин предложил Медведеву пока несуществующую должность зампредседателя Совета безопасности.
tjournal.ru
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Алексѣй Бобковъ

Сергей
1

который из трёх оставшихся?

Ответить

Сергей Рязанцев

Алексѣй
3

остальных утилизируют

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
7

И пару в музеи

Ответить

Василий Лебедев

Сергей
1

Не, наоборот живее всех живых. Если бы при смерти был, то преемника в существующий институт президентства подбирали. А тут под Солнцеликого именно Госсовет этот перестраивают, вместе с переподчинением всей структуру власти, начиная с окончательно изничтоженного парламента и с включаемого по кнопке марионеточного президентства, обкатанного еще при медведе. Дед обозначил, что хочет и будет сидеть вечно.

Ответить

Сергей Рязанцев

Василий
0

А куда спешить-то тогда? Они ж палятся. Обращение перенесли по срокам, правительство выпизднули так быстро, что Медведев аж зарядку от айфона в кабинете забыл, референдум в спешке готовят. Еще 4 года есть, куда такой кипеш?

Ответить

Василий Лебедев

Сергей
1

Видимо, посчитали, что к 2024 нужно будет обкатывать еще избирательные циклы всякие. Нужно время чтобы все настроить и не облажаться как в 2011.

Ответить

rossoshmap

22

Времени на раскачку нет!

Ответить

Litnikov Danil

7

Что такое всероссийское голосование, блять? 

Ответить

Zoibana

Litnikov
27

Фикция для придания легитимности

Ответить

Litnikov Danil

Zoibana
0

Так и легитимности от фикции не будет

Ответить

the.nightmarez

Litnikov
2

фрикции

Ответить

Василий Лебедев

Litnikov
0

Не важно, Путин легалист, ему процедура важнее настоящей легитимности. А телек отработает такую "реальность", какая будет нужна.

Ответить

Computer dragon

Litnikov
0

Референдум

Ответить

Litnikov Danil

Computer
0

Референдум - это референдум, у него есть прописанный порядок. А тут какой то сраный опрос без юридической силы

Ответить

Александра Хотимченко

9

Как нормальные законы принимать так это годами, а как очередную хуету пропихнуть так через месяц уже все готово

Ответить

Yaroslav Maltsev

Александра
0

Как у тебя дела?

Ответить

exwaifu

Yaroslav
10
Ответить

Yaroslav Maltsev

exwaifu
0

Саша не тролль

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александра
2

хуета это твои нормальные законы, а это важный закон для себя

Ответить

Сергей Клабуков

6

Ух, заживём!

Ответить

Danil Shch

4

время Генсеков возвращается

совкодрочеры ура 

Ответить

Igor Drozdov

4

Электронное?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

2

это не референдум

Ответить

Nikita

2

Честное-причестное голосование за изменение конституции от авторов "выборов президента 2012, 2018" и "выборов в Московскую городскую думу 2019" 👌

Ответить

Дмитрий Ингал

1

А чего тут думать-то? Чего решать?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

1

почему удалили статью с анализом вчерашнего послания, не успел дочитать(

https://tjournal.ru/flood/136480-poslanie-prezidenta-vlast-i-strana-rashodyatsya-vse-dalshe

Ответить

Alexander Kuznetsov

1

Вот потому юристов в рабочую группу взяли по минимуму, с то бы спорили, обсуждали..

Ответить

Сергей Зайкевич

1

Да что вы знаете о спешке?

19 марта назарбает ухожук;
9 апреля подписан указ О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан;
10 апреля — 28 апреля до 18:00 часов: выдвижение кандидатов; 
до 18:00 часов 11 мая: регистрация кандидатов; 
с момента регистрации кандидата — до конца 7 июня: предвыборная агитация; 
8 июня: день тишины; 
9 июня с 7:00 до 20:00 часов: день голосования; 
9 июня с 7:00 до 20:00 часов: главный оппозиционный кандидат поздравляет токаева с победой;
с 10 по 11 июня: подведение предварительных итогов;
 с 10 по 16 июня: установление результатов выборов и регистрация избранного президента.

Ответить

Дарья Сазанова

0

Я уже голосовала. За отмену пенсионной реформы. Больше не хочу. 

Ответить

Александра Хотимченко

Дарья
0

Так не было же голосования 

Ответить

Артём

Александра
5

Наверное на чендж.орг петицию подписала.

Ответить

Сергей Белов

Александра
2

Может она из госдумы или Совета Федерации?

Ответить

Александра Хотимченко

Сергей
1

Та не, там все за голосовали 

Ответить

Александра Хотимченко

0

Гля какие резвые то

Ответить

Alexander Balan

0

.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Референдум только когда надо, и не в этом государстве.

Ответить

hyposlasher

0

В чем суть изменений то, блять, кто нибудь напишите уже

Ответить

Василий Лебедев

hyposlasher
0

Решение проблемы 2024.

Ответить

hyposlasher

Василий
0

Мне нужен текст изменений

Ответить

Василий Лебедев

hyposlasher
0

https://tjournal.ru/news/136475-tass-golosovanie-po-popravkam-v-konstituciyu-proydet-do-1-maya-2020?comment=2993069

Ответить

hyposlasher

Василий
0

Это не то, блять

Ответить

Василий Лебедев

hyposla…
0

Но это именно то, что они объявили публично. Как там в деталях этот госсовет будет выглядеть и работать они, возможно, сами точно еще не знают.

Ответить

hyposlasher

Василий
0

Я про изменения в конституции.

Ответить

Василий Лебедев

hyposla…
0

Ну погугли лонгриды, их много уже.

Ответить

hyposlasher

Василий
0

Я удивляюсь почему на тж до сих этого нет

Ответить

Василий Лебедев

hyposla…
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Andy Bezbozhny

hyposlasher
0

Путин навсегда с нами!

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hyposlasher

Andy
0

Я не это, блять, спрашивал

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