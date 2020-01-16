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Arthur Khamzin
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СК возбудил дело против главы МВД республики Коми. Его задержали по подозрению в получении крупной взятки Материал редакции

Он занимал пост Министра внутренних дел с 2015 года.

10 комментариев
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Министра внутренних дел республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

СК возбудил уголовное дело против министра. Мера пресечения Половникову пока не определена. Расследованием преступления занимается УФСБ. Другие подробности дела не уточняются.

В разговоре с «МБХ Медиа» юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак заявил, что речь идёт о взятке свыше 10 миллионов рублей. Он отметил, что Половников «очень громко прозвучал в неблаговидном контексте во время спецоперации Росгвардии по доставке топлива на Шиес».

Согласно сайту МВД республики, Половников занимает пост главы МВД Коми с мая 2015 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР он награждён медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

#новости #коррупция #мвд

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10 комментариев
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Кисель Имбиревич

2

 Настолько обыденно что аж страшно 

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Иван Семёныч

Кисель
0

Россия не для нежных

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Алексѣй Бобковъ

0

теперь во всех ебенях есть свои министры и министерства?

Ответить

Роман Белоус

Алексѣй
1

Погугли слово "республика"

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Роман
0

знаю французскую

Ответить

Тони Хопкинс

Алексѣй
0

А Галактическую?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Тони
0

не люблю этот сериал

Ответить

Paul Kalaba

0

Вот и сбор средств на реформы пошел.

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Артём Сухомлинов

0

думал и их распустят, хотел на последок

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Roman Bannov

0

Никогда такого не было и вот опять...

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