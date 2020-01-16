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Он занимал пост Министра внутренних дел с 2015 года.
Министра внутренних дел республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
СК возбудил уголовное дело против министра. Мера пресечения Половникову пока не определена. Расследованием преступления занимается УФСБ. Другие подробности дела не уточняются.
В разговоре с «МБХ Медиа» юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак заявил, что речь идёт о взятке свыше 10 миллионов рублей. Он отметил, что Половников «очень громко прозвучал в неблаговидном контексте во время спецоперации Росгвардии по доставке топлива на Шиес».
Согласно сайту МВД республики, Половников занимает пост главы МВД Коми с мая 2015 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР он награждён медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».
Настолько обыденно что аж страшно
теперь во всех ебенях есть свои министры и министерства?
Погугли слово "республика"
знаю французскую
А Галактическую?