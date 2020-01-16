Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
3314

Путин назначил Мишустина премьер-министром. А Медведева — на новую должность замглавы Совбеза Материал редакции

До Медведева должности замглавы Совета безопасности не существовало.

32 комментария
В закладки

Владимир Путин подписал указы о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, а Дмитрия Медведева — заместителем председателя Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля. Оба указа вступили в силу с момента подписания.

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. После этого Путин предложил назначить новым премьером главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Тот согласился.

16 января Госдума одобрила Мишустина в качестве кандидата на пост премьер-министра. «За» проголосовали 383 депутата и 41 «воздержались». Никто не проголосовал «против»

#новости #путин #правительство

Новости
Подписан
Отписаться
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра
Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы поддержали 383 депутата, воздержались — 41.
5
11
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 32, "likes": 11, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 136539, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Jan 2020 16:29:14 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 136539, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/136539\/get","add":"\/comments\/136539\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/136539"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Шарль Перро

12

Путин ввел должность запредседателя

Теперь нужно ввести должность передпредседателя.

Ответить

exwaifu

Шарль
13

*приседателя 

Ответить

Шарль Перро

exwaifu
14

Эта должность уже занята Улюкаевым.

Ответить

fox_rus

4

Росреестр скрыл имя Мишустина в документах на особняк на Рублевке

Ответить

Прекрасен, как Иисус

2

А глава кто?

Ответить

Litnikov Danil

Прекрасен,
7

Дед в пальто

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Прекрасен,
1

Путин

Ответить

Илюхер XXIX

4

быстро, просто, эффективно. всегда бы так

Ответить

DJ Ебан

0

Спустили Димона, доверие потерял

Ответить

Иван Курбатов

DJ
6

А за эти годы там в этих шобла-кругах кто-то доверие вернул / получил?

Некомпетентная стая, ебущая бюджет и ухахатывается от рофлов над населением.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Иван
2

некомпетентный это ты, а они умные и богатые

Ответить

Иван Курбатов

Алексѣй
0

Я увидел в предложении 3 прилагательных , и отсутствие логической связи.
Или у тебя умный + богатый = компетентный?
Исходя из твоей логики, у нас лучшее правительство в мире.

Долбаёб

Ответить

Алексей Селезнев

Иван
5

Ну они может ещё те мрази, но точно не тупые

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Иван
0

Долбаеб это ты, да они компетентные для своего безнаказанного обогащения и удержания власти, ресурсов хватит на столетия потомков, это самое главное

Ответить

Alexander Balan

Алексѣй
0

Ты переехал хоть?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Alexand…
0

Куда

Ответить

Alexander Balan

Алексѣй
0

Из России, или где ты там

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Alexand…
2

нет ещё( трудно, помимо конкуренции по профессиональным скиллам надо еще конкурировать в языке, который хуй выучишь не в среде(

Ответить

Иван Курбатов

Алексѣй
0

Держи в курсе.

Ответить

Dear Moscow,

DJ
1

 Спустили Димона, доверие потерял

Ты шутишь? 
Его, наоборот, перевели на куда более важную для "передачи власти" должность, как проверенного, лояльного игрока. 

Как раз благодаря назначению медведева туда, становится понятно, что Совбез станет "штабом" Путина, откуда будет координироваться "трансформация вертикали".

Ответить

Андрей Круглов

0

А почему Медведева нельзя было просто нахуй послать, а не создавать под него должность?

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
1

Штоб к Навальному не ушел

Ответить

Андрей Стаховский

Андрей
1

Как минимум, слишком много знает :)

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Андрей
0

но крепко спит

Ответить

Alex Maz

Андрей
1

Да потому что он кентюрик. Вот и должность создали под него, будет ждать своего босса, которым, внимание-внимание окажется Путин и, внезапно, окажется что он и не особо по количеству ресурса "власть" просел, потому что будет доступ к телу.

Ответить

Dear Moscow,

Андрей
0

 почему Медведева нельзя было просто нахуй послать

Ты тоже шутишь? Или нет?

https://tjournal.ru/news/136539-putin-naznachil-mishustina-premer-ministrom-a-medvedeva-na-novuyu-dolzhnost-zamglavy-sovbeza?comment=2993802

Путин назначил Мишустина премьер-министром. А…
До Медведева должности замглавы Совета безопасности не существовало.
tjournal.ru
Ответить

Litnikov Danil

0

Баян

Ответить

Nick Levy

0

Нет должности «Премьер-министр» в РФ, есть «Председатель Правительства Российской Федерации»

Ответить

Dear Moscow,

0

С учётом того, что под этим постом за 20 минут уже два комментария, намекающих на непонимание новой роли медведева (а скорее всего, и происходящего процесса в целом), снова оставлю тут ссылку на своё видение того, что нас ожидает в ближайшие два года: 

https://tjournal.ru/news/136285-pravitelstvo-rossii-podalo-v-otstavku?comment=2989393

С удовольствием почитаю ваши прогнозы (серьёзные). Тема интересная, тем более, что уже очень давно не было такого, чтобы в российской политике такие масштабные изменения происходили в столь сжатые сроки.

Правительство России подало в отставку — Новости…
Путин предложил Медведеву пока несуществующую должность зампредседателя Совета безопасности.
tjournal.ru
Ответить

Сергей Мишутин

0

А кто собственно фнс теперь возглавит?

Ответить

Андрей Ершов

0

От перемены мест слагаемых, сумма не меняется

Ответить

Нижний интернет

0

Вот теперь начнутся веселые времена. Дмитрий Анатольевич сильно добрый к вам был, даже слишком. Но не ценили этой доброты, начали бузотерить, лодку раскачивать, Навального своего превозносить. Ну ничего, скоро все изменится, будете еще Дмитрия Анатольевича вспоминать и жалеть, что такими неблагодарными были. Да поздно.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
TJ
Платные аккаунты TJ Plus
Никогда такого не было, но «такого» больше и не планируется.
219
Новости
Путин объявил о проекте «Доступный интернет» с бесплатным доступом к «социально значимым» российским сервисам
Пользователям не придётся платить за трафик при доступе к ним.
299
Новости
Путин предложил должность премьер-министра главе ФНС Михаилу Мишустину. Тот согласился
Путин внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
223
Популярное за три дня
Интернет и мемы
В сети нашли олицетворение мема «сын маминой подруги». В 35 лет он одновременно военный, математик, доктор и астронавт
«Пожалуйста, не рассказывайте о нём моим родителям».
105
Интернет и мемы
Место в Instagram: Рынок в Таиланде, сквозь который проходит поезд
Восемь раз в день поезд проезжает в сантиметрах от продавцов, товаров и покупателей. Из-за этого навесы приходится разбирать и собирать.
34
Новости
Правительство России подало в отставку
Путин предложил Медведеву пока несуществующую должность зампредседателя Совета безопасности.
342

Прямой эфир

Алена Яровая

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Андрей Балконский

Ностальгия, ирония и частичка…

Roman Bannov

«Ведомости»: кандидат на пост…

tosik

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Виталий Бирюков

Ижевск, Удмуртия: ищем позитив…

Alexei Kuksin

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Vladyslav Chikov

Платные аккаунты TJ Plus

Арсений Фёдоров

Гость TJ: Залина Маршенкулова

Roman Bannov

СК возбудил дело против главы…

Кирилл Вселенский

Госдума одобрила кандидатуру…

Илюхер XXIX

Леся Рябцева о работе над…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]