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До Медведева должности замглавы Совета безопасности не существовало.
Владимир Путин подписал указы о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, а Дмитрия Медведева — заместителем председателя Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля. Оба указа вступили в силу с момента подписания.
15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. После этого Путин предложил назначить новым премьером главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Тот согласился.
16 января Госдума одобрила Мишустина в качестве кандидата на пост премьер-министра. «За» проголосовали 383 депутата и 41 «воздержались». Никто не проголосовал «против»
Путин ввел должность запредседателя
Теперь нужно ввести должность передпредседателя.
А глава кто?
Спустили Димона, доверие потерял
А за эти годы там в этих шобла-кругах кто-то доверие вернул / получил?
Некомпетентная стая, ебущая бюджет и ухахатывается от рофлов над населением.
некомпетентный это ты, а они умные и богатые
Я увидел в предложении 3 прилагательных , и отсутствие логической связи.
Или у тебя умный + богатый = компетентный?
Исходя из твоей логики, у нас лучшее правительство в мире.
Долбаёб
Долбаеб это ты, да они компетентные для своего безнаказанного обогащения и удержания власти, ресурсов хватит на столетия потомков, это самое главное
Ты переехал хоть?
Куда
Из России, или где ты там
нет ещё( трудно, помимо конкуренции по профессиональным скиллам надо еще конкурировать в языке, который хуй выучишь не в среде(
Спустили Димона, доверие потерял
Ты шутишь?
Его, наоборот, перевели на куда более важную для "передачи власти" должность, как проверенного, лояльного игрока.
Как раз благодаря назначению медведева туда, становится понятно, что Совбез станет "штабом" Путина, откуда будет координироваться "трансформация вертикали".
А почему Медведева нельзя было просто нахуй послать, а не создавать под него должность?
Как минимум, слишком много знает :)
почему Медведева нельзя было просто нахуй послать
Ты тоже шутишь? Или нет?
https://tjournal.ru/news/136539-putin-naznachil-mishustina-premer-ministrom-a-medvedeva-na-novuyu-dolzhnost-zamglavy-sovbeza?comment=2993802
Нет должности «Премьер-министр» в РФ, есть «Председатель Правительства Российской Федерации»
С учётом того, что под этим постом за 20 минут уже два комментария, намекающих на непонимание новой роли медведева (а скорее всего, и происходящего процесса в целом), снова оставлю тут ссылку на своё видение того, что нас ожидает в ближайшие два года:
https://tjournal.ru/news/136285-pravitelstvo-rossii-podalo-v-otstavku?comment=2989393
С удовольствием почитаю ваши прогнозы (серьёзные). Тема интересная, тем более, что уже очень давно не было такого, чтобы в российской политике такие масштабные изменения происходили в столь сжатые сроки.
Вот теперь начнутся веселые времена. Дмитрий Анатольевич сильно добрый к вам был, даже слишком. Но не ценили этой доброты, начали бузотерить, лодку раскачивать, Навального своего превозносить. Ну ничего, скоро все изменится, будете еще Дмитрия Анатольевича вспоминать и жалеть, что такими неблагодарными были. Да поздно.