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Лим Кирсанов
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В Украине вернули призыв на воинскую службу с 18 лет. До этого призыв начинался на два года позже Материал редакции

Последний раз призывной возраст менялся в 2015 году при президенте Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении нижней нижней границы возраста для призыва на воинскую службу с 20 до 18 лет. Об сообщается на сайте правительства страны. Правила начнут действовать с апреля 2020 года

Согласно документу, обязательному призыву подлежат граждане Украины от 18 до 26 лет включительно. По достижении 27-летнего возраста они освобождаются от службы. В указе также определены периоды призыва граждан в предстоящем году. Военкоматы смогут призывать молодых людей с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Как сообщает агентство «УНИАН», в 2015 году правительство повысило нижнюю границу призыва граждан до 20 лет. До этого граждан также призывали с 18 лет.

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38 комментариев
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сироп от щекотки

17

Хто я?

 
Я солдат..

Недоношенный ребенок войны

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Бдительный Бородавочник

4

У вас есть подсайт - Украина!

Давайте вы будете это отправлять туда?

Ответить

Лим Кирсанов

Бдительный
24

А есть подсайт "душнила"?

Ответить

Бдительный Бородавочник

Лим
1

Отвечаешь вопросом на вопрос.

Ничего другого не ожидал.

Ответить

Stan Majors

Лим
0

Ты сделал много ошибок в дудой и галяске)

Ответить

Alex Pavljenko

5

Почему он откатил назад здравое демократическое право не служить в армии?

Ответить

CiZerin

Alex
6

Дык то был пробный период его правления. Теперь начинается сриуз щит. Типа как подписка на какой-нибудь сервис, когда первый месяц 1р, а потом 599.

Ответить

Alexei Kuksin

Alex
–3

У тебя под боком сепаратисты и сосед к которому у тебя территориальные претензии. Призывная армия в таких условиях обойдется дешевле.

Ответить

Alex Pavljenko

Alexei
0

То есть по твоему Зе хочет направлять на войну срочников?

Ответить

Alexei Kuksin

Alex
0

В условиях потенциальной военной опасности всегда желательно иметь определенный запас людей обученных военному делу. Сделать ополчение как в Эстонии не получится, потому что у того задача продержаться до подхода войск Нато. Поэтому желательно срочников обучить военной профессии и иметь их прозапас.

Ответить

Alex Pavljenko

Alexei
1

А почему Украина не вступает в НАТО?

Ответить

Феликс Черевко

Alex
1

Неразрешенный территориальный конфликт не позволяет вступить согласно правилам НАТО

Ответить

Dude

Alex
0

Срочников на войну не отправляют

Ответить

Stan Majors

Dude
0

У меня для тебя пиздец плохие новости))))

Ответить

Konstantin Kostikov

Alex
–1

А зачем они тогда нужны? 

Ответить

Лим Кирсанов

–3

Сами сделайте красиво, если хотите

Ответить

Алексей Позитивный

Лим
12

Все, что про Украину, уже красиво

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Алексей
1

K P A C U B O

Ответить

exwaifu

Лим
6

Если вы хотите сообщить о новости, но не оформлять её, можно публиковать в /links

Ответить

Лим Кирсанов

exwaifu
5

Неплохо б про ето узнавать не после того, как написал рерайт.

Ответить

Ruslan Sviridov

exwaifu
1

Когда в последний раз редакция брала что-то из ссылок и допиливала материал? Я вот уже не вспомню такого. Чисто декоративный подсайт без функционала, один @Иван Гессе сегодня им правильно воспользовался. Все остальные новости так и остаются там лежать мёртвым грузом.

Ответить

exwaifu

Ruslan
0

Вызываю к ответу @Сергей Звезда 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ruslan
0

Да буквально вчера я забрал из ссылок новость про Edge

Ответить

Ruslan Sviridov

Дамир
0

Да, действительно. Странно, через поиск нашёл два поста, в ссылках и твою новость. Я думал что забрал = переделал. Ок, хорошо что подсайт работает.

Ответить

Aleksandr Kirichenko

2

и снова рост высшего образования в Украине.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

1

нахуй это здесь?

До Революции

Пятый Президент

lil

Ответить

Лим Кирсанов

Алексѣй
–3

локальные украинские мемы: ППУПП и ШПУВЗ

Ответить

Роман Трусов

1

Все пригодные для призыва украинские юноши уже свалили или в Польшу или к тётке в Воронеж.

Ответить

Alexei Kuksin

–3

Я к этой теме даже анекдот придумал. Смешной:

Значит приходит Иванов в военкомат. А там выясняется, что он внезапно Билли Эйлиш. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Alexei
0

Старайтесь лучше

Ответить

Alexei Kuksin

Атлант
0

Никто не любит как я шучу про Украину (ну тут хотя-бы правильный предлог?)

Ответить

Dude

Alexei
1

Никто не любит как ты шутишь

Ответить

Alexei Kuksin

Dude
0

В самое сердце, сученыш.

Ответить

Михаил Фоменков

Атлант
0

Блин, да прикольно же, чего вы.

Ответить

Михаил Фоменков

Alexei
0

И в армию не берут, и к кумирам ближе. Везде плюсы.

Ответить

Дмитрий Дубовик

0

Ха-ха!

Ответить

Marko

0

Ну хз, такое себе решение.

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Михаил Фоменков

0

Блин, даже, казалось бы, свежее лицо не задумывается о контракте.

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