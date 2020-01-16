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Последний раз призывной возраст менялся в 2015 году при президенте Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении нижней нижней границы возраста для призыва на воинскую службу с 20 до 18 лет. Об сообщается на сайте правительства страны. Правила начнут действовать с апреля 2020 года
Согласно документу, обязательному призыву подлежат граждане Украины от 18 до 26 лет включительно. По достижении 27-летнего возраста они освобождаются от службы. В указе также определены периоды призыва граждан в предстоящем году. Военкоматы смогут призывать молодых людей с апреля по июнь и с октября по декабрь.
Как сообщает агентство «УНИАН», в 2015 году правительство повысило нижнюю границу призыва граждан до 20 лет. До этого граждан также призывали с 18 лет.
сироп от щекотки
Хто я?
Я солдат..
Недоношенный ребенок войны
Бдительный Бородавочник
У вас есть подсайт - Украина!
Давайте вы будете это отправлять туда?
Лим КирсановБдительный
А есть подсайт "душнила"?
Бдительный БородавочникЛим
Отвечаешь вопросом на вопрос.
Ничего другого не ожидал.
Stan MajorsЛим
Ты сделал много ошибок в дудой и галяске)
Alex Pavljenko
Почему он откатил назад здравое демократическое право не служить в армии?
CiZerinAlex
Дык то был пробный период его правления. Теперь начинается сриуз щит. Типа как подписка на какой-нибудь сервис, когда первый месяц 1р, а потом 599.
Alexei KuksinAlex
У тебя под боком сепаратисты и сосед к которому у тебя территориальные претензии. Призывная армия в таких условиях обойдется дешевле.
Alex PavljenkoAlexei
То есть по твоему Зе хочет направлять на войну срочников?
Alexei KuksinAlex
В условиях потенциальной военной опасности всегда желательно иметь определенный запас людей обученных военному делу. Сделать ополчение как в Эстонии не получится, потому что у того задача продержаться до подхода войск Нато. Поэтому желательно срочников обучить военной профессии и иметь их прозапас.
Alex PavljenkoAlexei
А почему Украина не вступает в НАТО?
Феликс ЧеревкоAlex
Неразрешенный территориальный конфликт не позволяет вступить согласно правилам НАТО
DudeAlex
Срочников на войну не отправляют
Stan MajorsDude
У меня для тебя пиздец плохие новости))))
Konstantin KostikovAlex
А зачем они тогда нужны?
Лим Кирсанов
Сами сделайте красиво, если хотите
Алексей ПозитивныйЛим
Все, что про Украину, уже красиво
Дмитрий АлексеевичАлексей
K P A C U B O
exwaifuЛим
Если вы хотите сообщить о новости, но не оформлять её, можно публиковать в /links
Лим Кирсановexwaifu
Неплохо б про ето узнавать не после того, как написал рерайт.
Ruslan Sviridovexwaifu
Когда в последний раз редакция брала что-то из ссылок и допиливала материал? Я вот уже не вспомню такого. Чисто декоративный подсайт без функционала, один @Иван Гессе сегодня им правильно воспользовался. Все остальные новости так и остаются там лежать мёртвым грузом.
exwaifuRuslan
Вызываю к ответу @Сергей Звезда
Дамир КамалетдиновRuslan
Да буквально вчера я забрал из ссылок новость про Edge
Ruslan SviridovДамир
Да, действительно. Странно, через поиск нашёл два поста, в ссылках и твою новость. Я думал что забрал = переделал. Ок, хорошо что подсайт работает.
Aleksandr Kirichenko
и снова рост высшего образования в Украине.
Алексѣй Бобковъ
нахуй это здесь?
До Революции
Пятый Президент
lil
Лим КирсановАлексѣй
локальные украинские мемы: ППУПП и ШПУВЗ
Роман Трусов
Все пригодные для призыва украинские юноши уже свалили или в Польшу или к тётке в Воронеж.
Alexei Kuksin
Я к этой теме даже анекдот придумал. Смешной:
Значит приходит Иванов в военкомат. А там выясняется, что он внезапно Билли Эйлиш.
Атлант поправил плечиAlexei
Старайтесь лучше
Alexei KuksinАтлант
Никто не любит как я шучу про Украину (ну тут хотя-бы правильный предлог?)
DudeAlexei
Никто не любит как ты шутишь
Alexei KuksinDude
В самое сердце, сученыш.
Михаил ФоменковАтлант
Блин, да прикольно же, чего вы.
Михаил ФоменковAlexei
И в армию не берут, и к кумирам ближе. Везде плюсы.
Дмитрий Дубовик
Ха-ха!
Marko
Ну хз, такое себе решение.
Михаил Фоменков
Блин, даже, казалось бы, свежее лицо не задумывается о контракте.