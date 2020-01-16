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Компания планирует удалять больше выбросов, чем создаёт.
Microsoft объявила о планах перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году. Компания намерена уменьшить собственный углеродный след, а также разработать технологии, которые помогут сделать это партнёрам и клиентам. Об этом TJ сообщили в Microsoft со ссылкой на выступление гендиректора Сатью Наделлу.
Чтобы уменьшить собственный углеродный след компания перейдёт на возобновляемые источники энергии для всех дата-центров, зданий и кампусов к 2025 году и полностью электрифицирует внутренний автопарк. Масштабный план также включает в себя вложение миллиарда долларов в течение четырёх лет на развитие технологий по устранению выбросов.
К 2050 году Microsoft рассчитывает добиться полной компенсации выбросов за всё время работы компании с 1975 года. Для этого используют разные методы, включая посадку и восстановление лесов, секвестрацию (улавливания) углерода в почве, биоэнергетику со связыванием и хранением углерода (BECCS) и прямой захват воздуха (DAC).
Компания также пообещала разрабатывать и внедрять технологии, которые помогут её партнёрам и клиентам сократить собственные выбросы. К примеру, один из новых инструментов Microsoft Sustainability Calculator позволяет прогнозировать объём углеродного следа с помощью облака Azure и визуализировать результаты.
В 2021 году компания намерена интегрировать экологические принципы в процесс закупок и логистики, чтобы сократить углеродные выбросы её поставщиков. Microsoft также планирует ежегодно публиковать отчёт о влиянии на окружающую среду, в котором будет рассказывать о проделанной работе.