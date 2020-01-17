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Он закончил романы «Дети Хурина» и «Сильмариллион» на основе черновиков отца.
Сын знаменитого писателя Джона Толкина Кристофер скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте Международного Толкиновского сообщества. Причина смерти не уточняется.
Кристофер Толкин стал третьим и самым младшим сыном знаменитого писателя. Он родился в 1924 году в Лидсе (Великобритания). Во время второй мировой войны он был пилотом британских ВВС, после чего занимался преподаванием английского языка в Оксфорде.
На основе черновиков «Хоббита» Кристофер завершил и опубликовал романы «Дети Хурина» и «Сильмариллион». Также Толкин младший нарисовал карты Средиземья, которые присутствовали в первых изданиях «Властелина колец».
Кроме этого Кристофер возглавлял компанию Tolkien Estate, которая занимается управлением авторскими правами на имущество отца. В ноябре 2017 года фирма продала Amazon права на производство сериала по «Властелину колец», после чего младший сын сложил с себя полномочия главы компании. Также он критиковал трилогию Питера Джексона. В интервью газете Le Monde Кристофер заявил, что тот «выпотрошил книгу, чтобы снять боевик для людей возрастом от 15 до 25 лет».
95 лет, достойно
критиковал трилогию Питера Джексона
продал Amazon права на сериал
Ну-ну, посмотрим что из этого получится.
Не он продал права амазону, а сам фонд. Вероятно, когда дед уже в маразм впал.
Ради этой продажи его по факту и подвинули, он сопротивлялся до последнего и по итогам внутренних терок ушел в закат
печально
Давайте петухи минусуйте
@Владимир Дыркин гондон
Печально...
Не знала, что "Сильмариллион" он написал. Если не учитывать, что можно запутаться в именах, то стиль один в один 💙
Тоскливо.
Прожил долгую достойную жизнь и не бросил наследие отца.
Причина смерти не уточняется
Еще спрашивают о причине смерти в возрасте 95 лет? Что за люди...
Питера Джексона. В интервью газете Le Monde Кристофер заявил, что тот «выпотрошил книгу, чтобы снять боевик для людей возрастом от 15 до 25 лет».
Ну как ни странно, он до сих пор остается лучшим фентези-фильмом.
Еще спрашивают о причине смерти в возрасте 95 лет
https://naked-science.ru/article/video/mozhno-li-deystvitelno-umeret-ot
Очевидное-невероятное.
Я бы понял, если бы в 30 лет с человеком что случилось, тогда выясняют причину, тк организм молодой. А так возраст почти под сотню, тут и коню ясно...
Так это всё равно интересно. От чего именно чаще всего умирают в старости. Если эту причину исключить, то даже старикам можно продлить жизнь.