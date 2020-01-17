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Arthur Khamzin
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Умер Кристофер Толкин — сын автора «Властелина колец» и «Хоббита» Материал редакции

Он закончил романы «Дети Хурина» и «Сильмариллион» на основе черновиков отца.

22 комментария
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Кристофер Толкин, младший сын писателя Джона Толкина Снимок Josh Dolgin, The New York Times

Сын знаменитого писателя Джона Толкина Кристофер скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте Международного Толкиновского сообщества. Причина смерти не уточняется.

Кристофер Толкин стал третьим и самым младшим сыном знаменитого писателя. Он родился в 1924 году в Лидсе (Великобритания). Во время второй мировой войны он был пилотом британских ВВС, после чего занимался преподаванием английского языка в Оксфорде.

На основе черновиков «Хоббита» Кристофер завершил и опубликовал романы «Дети Хурина» и «Сильмариллион». Также Толкин младший нарисовал карты Средиземья, которые присутствовали в первых изданиях «Властелина колец».

Кроме этого Кристофер возглавлял компанию Tolkien Estate, которая занимается управлением авторскими правами на имущество отца. В ноябре 2017 года фирма продала Amazon права на производство сериала по «Властелину колец», после чего младший сын сложил с себя полномочия главы компании. Также он критиковал трилогию Питера Джексона. В интервью газете Le Monde Кристофер заявил, что тот «выпотрошил книгу, чтобы снять боевик для людей возрастом от 15 до 25 лет».

#новости #книги

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22 комментария
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Владимир Дыркин

7

95 лет, достойно 

Ответить

Alex Miller

Владимир
–11

Дырка Дыркин

Ответить

Alex Miller

Владимир
–19

Привет дырка

Ответить

Ruslan Sviridov

3

критиковал трилогию Питера Джексона

продал Amazon права на сериал

Ну-ну, посмотрим что из этого получится.

Ответить

Volodya Nebilet

Ruslan
1

Не он продал права амазону, а сам фонд. Вероятно, когда дед уже в маразм впал.

Ответить

Pavel Averyanov

Volodya
1

Ради этой продажи его по факту и подвинули, он сопротивлялся до последнего и по итогам внутренних терок ушел в закат

Ответить

Антон Иванов

2

печально

Ответить

Хан Теодор V

Антон
0

Почему? 

Ответить

Alex Miller

–10

Давайте петухи минусуйте

Ответить

Andrey Syschikov

Alex
4

Как скажешь

Ответить

Alex Miller

–3

@Владимир Дыркин гондон

Ответить

Владимир Дыркин

Alex
2

@Вахтёр TJ  я терпел ребята 

Ответить

Настя Шамрина

0

Печально...

Не знала, что "Сильмариллион" он написал. Если не учитывать, что можно запутаться в именах, то стиль один в один 💙

Ответить

Антон Иванов

Настя
1

сильмариллион писал его отец

Ответить

Alex Miller

Настя
0

Тупая блядь

Ответить

Жорик Скорбный

0

Тоскливо.

Прожил долгую достойную жизнь и не бросил наследие отца.

Причина смерти не уточняется

Еще спрашивают о причине смерти в возрасте 95 лет? Что за люди...

Питера Джексона. В интервью газете Le Monde Кристофер заявил, что тот «выпотрошил книгу, чтобы снять боевик для людей возрастом от 15 до 25 лет».

Ну как ни странно, он до сих пор остается лучшим фентези-фильмом.

Ответить

Михаил Фоменков

Жорик
0

Еще спрашивают о причине смерти в возрасте 95 лет

https://naked-science.ru/article/video/mozhno-li-deystvitelno-umeret-ot

Ответить

Жорик Скорбный

Михаил
0

Очевидное-невероятное.

Я бы понял, если бы в 30 лет с человеком что случилось, тогда выясняют причину, тк организм молодой. А так возраст почти под сотню, тут и коню ясно...

Ответить

Михаил Фоменков

Жорик
0

Так это всё равно интересно. От чего именно чаще всего умирают в старости. Если эту причину исключить, то даже старикам можно продлить жизнь.

Ответить

Роман Трусов

0

Почтенный возраст

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Владимир Дыркин

0

Главное Перумов жив

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Alex Miller

–2

@Владимир Дыркин Петушиный поступок

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