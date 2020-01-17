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Arthur Khamzin
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DOXA: ВШЭ собралась запретить студентам и преподавателям делать публичные заявления и подписывать открытые письма Материал редакции

Также администрация вуза планирует прекратить поддержку студенческих медиа.

24 комментария
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Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) хочет запретить студентам и преподавателям делать публичные заявления и подписывать открытые письма. Об этом пишет студенческий журнал Doxa.

Такой запрет включён в новую редакцию «Правил внутреннего распорядка обучащихся». Также, по данным издания, ВШЭ планирует прекратить поддержку любых студенческих СМИ и запретить студорганизациям заниматься правозащитной деятельностью.

В декабре 2019 года руководство ВШЭ исключило журнал DOXA из списка студенческих организаций. Врио старшего директора по информационной политике и советник ректора вуза Олег Солодухин заявил, что издание нарушило правила студенческих организаций и нанесла ВШЭ репутационный ущерб.

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tjournal.ru

#новости #вшэ

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24 комментария
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exwaifu

34

Студенчество должно быть самым политически активным временем человека.

Именно в это время более точно формируются взгляды, в основном, более прогрессивные чем текущие. Всегда студенческое движение было связанно и с революционным движением, и политикой больше остальных. 

У нас же что детям, что взрослым только и говорят «Не лезьте в политику».

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George Weiller

exwaifu
9

Так говорят те, кому не выгодно это, а их слушать не стоит

Ответить

Savely Krasovsky

exwaifu
–14

вы по методичке что ли комменты пишите?

Ответить

badkid

Savely
4

Ага. Методичка называется "Здравый Смысл". Погуглите. 

Ответить

Savely Krasovsky

badkid
–2

я согласен с автором коммента, просто более дефолтный коммент придумать сложно. или вам так интересно зачитывать это капитанство?

Ответить

Олег Ивахнов

26

запретить студентам

С какого хуя ВУЗ(организацияя оказывающая на возмездной основе образовательные услуги) думает что он имеет право вообще своему КЛИЕНТУ что то запрещать не связанное с моментом и нахождением в месте предоставления услуги?

Они там совсем связь с реальностью потеряли?

Давайте мне X5 ретейл групп начнет что то запрещать на основании того что я в пятерочкураз в неделю захожу.

Ответить

Goodsanta

Олег
2

С какого хуя

Думаю, что все это выльется следующим образом: ВШЭ при заключении договора на обучение, одним из пунктов договора укажет, что на время обучения, Клиент обязуется отказаться от публикаций, порочащих доброе имя университета.

По крайней мере - это тот максимум, на который они законодательно способны. Цензуры у нас, конечно же, в стране "нет", но не до такой степени, что б университет запретил писать гневные посты.

Ответить

Marow from Neverland

Олег
0

С такого хуя, что студенты приравнены к сотрудникам вшэ

Ответить

Олег Ивахнов

Marow
2

Аналогично.
С какого хуя работодатель что то там может запрещать сотруднику не связанное с рабочим процессом?

Ответить

Джордж Харви

Marow
1

Прогрессивный вуз, хули

Ответить

Эллада Котова

Marow
0

Студентам тоже платят?

Ответить

Arthur Litovko

22

А чего мелочиться? Может они сразу запретят им срать?

Ответить

Александр

Arthur
2

Действительно. Может сразу зашить рты?

Ответить

Goodsanta

Александр
6

Делаю неутешительные выводы о том, через что ты срешь

Ответить

Игорь

Goodsanta
1

скриншот-то зачем?

Ответить

Goodsanta

Игорь
–1

Что бы сохранить истину для потомков

Ответить

Александр

Goodsanta
0

Я не продолжал метафору @Arthur Litovko а говорил о сути происходящего. По себе людей не судят.

Ответить

Danil Shch

16

да, ВШЭ сейчас переживает не лучшие времена,  а когда то считался вузом с либеральными взглядами 

Ответить

Plan 🇧&🇨

6

Прямо 19 веком пахнуло. Жду, когда появятся черносотенные прокламации, что главные враги интеллигенты и студенты

Ответить

Сергей Рязанцев

Plan
0

и жиды

Ответить

Litnikov Danil

4

Действительно, грамотные дохуя

Ответить

Александр

1

Свобода слова? Не, не слышали.

Ответить

Bad Bear

0

Уебаны

Ответить

Юрий Белоусов

0

Пора писать открытое письмо (я студент вышки)

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