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Также администрация вуза планирует прекратить поддержку студенческих медиа.
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) хочет запретить студентам и преподавателям делать публичные заявления и подписывать открытые письма. Об этом пишет студенческий журнал Doxa.
Такой запрет включён в новую редакцию «Правил внутреннего распорядка обучащихся». Также, по данным издания, ВШЭ планирует прекратить поддержку любых студенческих СМИ и запретить студорганизациям заниматься правозащитной деятельностью.
В декабре 2019 года руководство ВШЭ исключило журнал DOXA из списка студенческих организаций. Врио старшего директора по информационной политике и советник ректора вуза Олег Солодухин заявил, что издание нарушило правила студенческих организаций и нанесла ВШЭ репутационный ущерб.
Студенчество должно быть самым политически активным временем человека.
Именно в это время более точно формируются взгляды, в основном, более прогрессивные чем текущие. Всегда студенческое движение было связанно и с революционным движением, и политикой больше остальных.
У нас же что детям, что взрослым только и говорят «Не лезьте в политику».
вы по методичке что ли комменты пишите?
я согласен с автором коммента, просто более дефолтный коммент придумать сложно. или вам так интересно зачитывать это капитанство?
запретить студентам
С какого хуя ВУЗ(организацияя оказывающая на возмездной основе образовательные услуги) думает что он имеет право вообще своему КЛИЕНТУ что то запрещать не связанное с моментом и нахождением в месте предоставления услуги?
Они там совсем связь с реальностью потеряли?
Давайте мне X5 ретейл групп начнет что то запрещать на основании того что я в пятерочкураз в неделю захожу.
С какого хуя
Думаю, что все это выльется следующим образом: ВШЭ при заключении договора на обучение, одним из пунктов договора укажет, что на время обучения, Клиент обязуется отказаться от публикаций, порочащих доброе имя университета.
По крайней мере - это тот максимум, на который они законодательно способны. Цензуры у нас, конечно же, в стране "нет", но не до такой степени, что б университет запретил писать гневные посты.
С такого хуя, что студенты приравнены к сотрудникам вшэ
Аналогично.
С какого хуя работодатель что то там может запрещать сотруднику не связанное с рабочим процессом?
А чего мелочиться? Может они сразу запретят им срать?
да, ВШЭ сейчас переживает не лучшие времена, а когда то считался вузом с либеральными взглядами
Прямо 19 веком пахнуло. Жду, когда появятся черносотенные прокламации, что главные враги интеллигенты и студенты