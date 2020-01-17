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Также администрация вуза планирует прекратить поддержку студенческих медиа.
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) хочет запретить студентам и преподавателям делать публичные заявления и подписывать открытые письма. Об этом пишет студенческий журнал Doxa.
Такой запрет включён в новую редакцию «Правил внутреннего распорядка обучащихся». Также, по данным издания, ВШЭ планирует прекратить поддержку любых студенческих СМИ и запретить студорганизациям заниматься правозащитной деятельностью.
В декабре 2019 года руководство ВШЭ исключило журнал DOXA из списка студенческих организаций. Врио старшего директора по информационной политике и советник ректора вуза Олег Солодухин заявил, что издание нарушило правила студенческих организаций и нанесла ВШЭ репутационный ущерб.