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Arthur Khamzin
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ВШЭ хочет запретить студентам и преподавателям делать публичные заявления и подписывать открытые письма Материал редакции

Также администрация вуза планирует прекратить поддержку студенческих медиа.

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Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) хочет запретить студентам и преподавателям делать публичные заявления и подписывать открытые письма. Об этом пишет студенческий журнал Doxa.

Такой запрет включён в новую редакцию «Правил внутреннего распорядка обучащихся». Также, по данным издания, ВШЭ планирует прекратить поддержку любых студенческих СМИ и запретить студорганизациям заниматься правозащитной деятельностью.

В декабре 2019 года руководство ВШЭ исключило журнал DOXA из списка студенческих организаций. Врио старшего директора по информационной политике и советник ректора вуза Олег Солодухин заявил, что издание нарушило правила студенческих организаций и нанесла ВШЭ репутационный ущерб.

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#новости #вшэ

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