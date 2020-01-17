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Ранее сообщалось, что пострадавших от атаки нет.
От ракетной атаки Ирана по американским базам пострадали 11 американцев. Военнослужащие получили сотрясение мозга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования США Билла Урбана.
Урбан подчеркнул, что в результате атаки не погибло ни одного человека. Он также отметил, что пострадавшие военнослужащие были направлены на обследование в медицинские учреждения в США, Кувейте и Германии. В ближайшее время они вернутся на службу в Ирак.
8 января Иран совершил ракетные удары по базам США в Ираке. Власти страны назвали это актом возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. На иранском телевидении сообщили о 85 погибших. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в военных структурах, что пострадавших от ракетных ударов нет.
Американский военнослужащий: получает сотрясение мозга после ракетной атаки.
Росгвардеец: