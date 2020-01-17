Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1117

От ракетного удара Ирана по американским базам пострадали 11 военнослужащих. Они получили сотрясение мозга Материал редакции

Ранее сообщалось, что пострадавших от атаки нет.

5 комментариев
В закладки

От ракетной атаки Ирана по американским базам пострадали 11 американцев. Военнослужащие получили сотрясение мозга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования США Билла Урбана.

Урбан подчеркнул, что в результате атаки не погибло ни одного человека. Он также отметил, что пострадавшие военнослужащие были направлены на обследование в медицинские учреждения в США, Кувейте и Германии. В ближайшее время они вернутся на службу в Ирак.

8 января Иран совершил ракетные удары по базам США в Ираке. Власти страны назвали это актом возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. На иранском телевидении сообщили о 85 погибших. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в военных структурах, что пострадавших от ракетных ударов нет.

#новости #иран #wwiii

Новости
Подписан
Отписаться
DOXA: ВШЭ собралась запретить студентам и преподавателям делать публичные заявления и подписывать открытые письма
Также администрация вуза планирует прекратить поддержку студенческих медиа.
0
6
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0440\u0430\u043d","wwiii"], "comments": 5, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 136737, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jan 2020 09:03:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 136737, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/136737\/get","add":"\/comments\/136737\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/136737"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Goodsanta

12

Американский военнослужащий: получает сотрясение мозга после ракетной атаки.

Росгвардеец: 

Ответить

Arthur Khamzin

Goodsanta
1

достойно))

Ответить

Игорь

5

Возможно, Иран использовал Российскую разработку – стаканчики в своих ракетах

Ответить

Грэм Грэмский

0

Пока бежали, простите, отступали в убежище, споткнулись пару раз, наверное

Ответить

That cat

0

Упали в бункерах видать

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
TJ
Coub перешёл в полное владение и управление к издателю TJ – компании «Комитет»
Попробуем сделать сервис великим снова.
230
Интернет и мемы
Либертарианство
250
Новости
Путин предложил должность премьер-министра главе ФНС Михаилу Мишустину. Тот согласился
Путин внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
224
Популярное за три дня
Технологии
В США за неправильную парковку ставят блокираторы на лобовые стёкла. Их научились снимать и получать бесплатный интернет
Устройства закрепляют на присоске, которая легко снимается после недолгого нагрева стекла.
60
Интернет и мемы
Девушка-думер — новая героиня мемов. Но она не одна такая — история вояка, думера, глумера и других -умеров
Кажется, интернет прошёл полный мемный цикл и спустя десятилетие вернулся к Rage-комиксам.
81
TJ
Coub перешёл в полное владение и управление к издателю TJ – компании «Комитет»
Попробуем сделать сервис великим снова.
230

Прямой эфир

Stuart Troitsky

Delivery Club запустил…

Виталий Вебер

Где россияне интересовались…

Funny Kaplan

Microsoft собралась добиться…

Ruslan Sviridov

Delivery Club запустил…

Artyom Zagorovsky

Про досуг на зоне или…

That cat

От ракетного удара Ирана по…

Андрей Яковлев

Где россияне интересовались…

Пининь Суньвынь

Tilda заблокировала сайты о…

Александр

DOXA: ВШЭ собралась запретить…

Эдуард Гладышев

Tilda заблокировала сайты о…

[Unknown]

В США за неправильную парковку…

Goodsanta

Delivery Club запустил…

Александр Подколзин

Delivery Club запустил…

Православие…

Tilda заблокировала сайты о…

Константин Курасов

Умер Кристофер Толкин — сын…

Funny Kaplan

Восемь часов солнца в месяц

Илья Корнилов

Delivery Club запустил…

Виталий Бирюков

Ижевск, Удмуртия: ищем позитив…

dmzkrsk

Delivery Club запустил…

Боря Дудкин

В Иркутске сотрудники…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]