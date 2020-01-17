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Arthur Khamzin
293

Delivery Club запустил безналичные чаевые по всей стране. У «Яндекс.Еды» это уже есть, но только в Петербурге Материал редакции

Доставщики еды получат средства на счёт VK Pay.

9 комментариев
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Компания Delivery Club добавила в мобильное приложение возможность безналичного перевода чаевых курьерам. Об этом TJ сообщили в пресс-службе сервиса. Функция доступна во всех городах России.

После доставки заказа пользователю высветится окно с предложением поблагодарить курьера за доставку. Это можно будет сделать на сумму 50, 100 или 150 рублей при помощи Apple Pay, Google Pay или банковской карты. Система будет доступна только в том случае, если доставщик зарегистрирован в VK Pay. В этом случае, средства отправятся на его счёт в сервисе.

Руководитель продвижения финансовой системы VK Pay Олег Никитин рассказал «Коммерсанту», что аудитория сервиса составляет 12,5 миллионов человек. По его мнению, подключение функции чаевых в Delivery Club увеличит количество транзакций.

В конце 2019 года о запуске системы безналичных чаевых для курьеров объявила «Яндекс.Еда». Программа пока работает в экспериментальном режиме в Петербурге. Компания планирует запустить функцию по всей стране в первом квартале 2020 года.

#новости #mailrugroup #deliveryclub #сервисы

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9 комментариев
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сироп от щекотки

1

А у деливери тоже есть повышение цены в час пик?

Прост, ну может, если яндекс просит 400 рублей в макс загрузку за доставку, он там сам и наковыряет немного чаевых из этой суммы

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Илья Корнилов

сироп
0

У меня и 600 бывало за повышенный спрос. Пиздос ваще. 

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Александр Подколзин

сироп
0

Нет, херня с повышением цены доставки только у яндекса

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Mykola Glushchenko

1

Курьеры тоже создают настроение?

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dmzkrsk

Mykola
0

С едой всяко веселее

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Авдеев

0

Курьеры Delivery Club после введения безналичного перевода чаевых

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Gleb Eltsov

0

Возможность конечно не лишняя, но...

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Goodsanta

0

Не знаю, как в других городах, но сколько бы я не заказывал в Воронеже еду на дом - ни разу не возникало желания дать курьеру на чай. Я не скупой и не жадный - просто ко мне никогда еще не приходил курьер без недовольной гримасы. Еще и огрызаются время от времени.

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Ruslan Sviridov

Goodsanta
0

Странно, стабильно попадаются хорошие курьеры и довольно часто им оставляю немного на чай. Хотя живу на окраине и до меня добираться то ещё удовольствие, я бы и сам к себе с гримасой приходил. Может не в курьере дело?

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