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Доставщики еды получат средства на счёт VK Pay.
Компания Delivery Club добавила в мобильное приложение возможность безналичного перевода чаевых курьерам. Об этом TJ сообщили в пресс-службе сервиса. Функция доступна во всех городах России.
После доставки заказа пользователю высветится окно с предложением поблагодарить курьера за доставку. Это можно будет сделать на сумму 50, 100 или 150 рублей при помощи Apple Pay, Google Pay или банковской карты. Система будет доступна только в том случае, если доставщик зарегистрирован в VK Pay. В этом случае, средства отправятся на его счёт в сервисе.
Руководитель продвижения финансовой системы VK Pay Олег Никитин рассказал «Коммерсанту», что аудитория сервиса составляет 12,5 миллионов человек. По его мнению, подключение функции чаевых в Delivery Club увеличит количество транзакций.
В конце 2019 года о запуске системы безналичных чаевых для курьеров объявила «Яндекс.Еда». Программа пока работает в экспериментальном режиме в Петербурге. Компания планирует запустить функцию по всей стране в первом квартале 2020 года.
А у деливери тоже есть повышение цены в час пик?
Прост, ну может, если яндекс просит 400 рублей в макс загрузку за доставку, он там сам и наковыряет немного чаевых из этой суммы
Курьеры тоже создают настроение?
Не знаю, как в других городах, но сколько бы я не заказывал в Воронеже еду на дом - ни разу не возникало желания дать курьеру на чай. Я не скупой и не жадный - просто ко мне никогда еще не приходил курьер без недовольной гримасы. Еще и огрызаются время от времени.
Странно, стабильно попадаются хорошие курьеры и довольно часто им оставляю немного на чай. Хотя живу на окраине и до меня добираться то ещё удовольствие, я бы и сам к себе с гримасой приходил. Может не в курьере дело?