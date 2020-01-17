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Сергей Звезда
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Tilda объяснила блокировку сайта «ростовского дела» «торопливостью» модератора. И отвергла сообщения о массовых чистках Материал редакции

«Нам, конечно, хотелось бы блокировать весь политический контент, но всё зависит от адекватности и агрессивности».

9 комментариев
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Конструктор сайтов Tilda Publishing разблокировал созданную на её платформе страницу в поддержку фигурантов «ростовского» дела о «массовых беспорядках». Об этом компания сообщила в своём блоге, где также попросила «не искать тут резонансную историю».

Так Tilda отреагировала на сообщения активистов проекта «Ростовское дело» о блокировке из-за ограничений на политические темы. Компания также восстановила доступ к странице с курсовой работой Ольги Мисик о московских протестах и подробно разъяснила своё отношение к такому контенту.

Tilda заблокировала сайты о «ростовском деле» и…
Главное о ситуации.
tjournal.ru

О блокировке сайта «ростовского дела» и курсовой работы о московских протестах

Представители конструктора сайтов признали, что модераторы-юристы заблокировали сайт «Ростовского дела», но отметили, что восстановили доступ к нему в течение часа после обращения владельцев страницы. По версии Tilda, затем создатели сайта сами сделали невозможным видеть страницу онлайн и отключили домен в настройках. На момент написания новости сайт снова работает. «Сейчас мы столкнулись с тем, что суперактивные ребята просто сделали информационный повод для своих целей. Вот и всё», — отметили в Tilda.

Компания также признала, что заблокировала сайт «Ростовского дела» без уведомления пользователя из-за «ошибки, человеческого фактора».

Мы должны были уведомить пользователя, модератор поторопился заблокировать. Нужно ещё отметить, что модератор был не в курсе «Ростовского дела», что это за история. Но мы её быстро исправили. Мы будем внимательнее, для нас это сигнал, что нужно увеличивать количество людей, которые модерируют контент.

Tilda Publishing

В Tilda подтвердили предположения пользователей о том, что блокировка сайта «ростовского дела» связана с функцией «Потоки», нужной для быстрой публикации новостей. Также компания официально заявила, что для функции «введены более жёсткие условия ограничения по контенту, а именно ограничение на создание новостей на общественно-политические темы» — ранее пользователи могли узнать об этом только при использовании платформы.

По версии Tilda, страницу с курсовой работой студентки Ольги Мисик про московские протесты, об отсутствии доступа к которой автор сообщала 16 января, заблокировали «ещё до Нового года». Компания объяснила блокировку «строгим» отношением модераторов к бесплатным аккаунтам. Tilda изучила контент на странице Мисик и разблокировала её.

Как рассказали в компании, сайты на бесплатных аккаунтах блокируются без уведомления. В случае, если аккаунт платный, то пользователя сначала уведомляют, а затем — если нарушение не устранено — ему закрывают доступ. Исключения составляют требования Роскомнадзора, по которым сайты блокируются сразу.

О блокировке политического контента в целом

В своём заявлении Tilda отвергла предположения о «массовой блокировке и чистке» сайтов с политической информацией и заявила, что от неё пострадал только один сайт — «Ростовского дела».

Безусловно, Тильда за свободу слова. Однако мы вынуждены признать, что на данный момент мы не обладаем огромными юридическими мощностями, которые есть у компаний-гигантов, типа Facebook.

В нашем текущем состоянии мы не можем качественно модерировать такой контент. Речь не о том, чтобы «мочить» оппозиционные власти СМИ, иное мнение. Политика — поле для проявлений самых разных человеческих устремлений, которые зачастую принимают экстремистские формы: проповедуют превосходство одной группы людей над другими, призывают к насилию.

Tilda Publishing

Tilda объяснила, что ввела ограничение на общественно-политический контент, чтобы «из-за одного такого сайта» не пострадали «сотни тысяч пользователей» из России и других стран. Компания признала, что обязана «учитывать политические аспекты каждой страны».

Совсем нельзя публиковать общественно-политический контент?

Универсальный ответ — нет, нельзя, это прописано в пользовательском соглашении. Но есть исключения. У нас работают сайты общественных центров, некоммерческих организаций, персональные сайты депутатов. Мы смотрим на адекватность контента.

Мы живём во время, когда интернет является весомым каналом воздействия на общественность — как с положительной точки зрения, так и с отрицательной, когда есть манипуляция общественным мнением, когда создаются фейковые новости. Информация не является безобидной. Такого сейчас очень много. Поэтому мы вынуждены выбирать своё отношение к этому.

Tilda Publishing

Представители Tilda попросили пользователей «не разводить панику» и не переносить сайты политической направленности. Компания подчеркнула, что «у неё нет задачи соорудить железный занавес», и призвала написать в поддержку и спросить про свой случай.

Весь ли политический контент вы блокируете?

Нам, конечно, хотелось бы следовать нашему же правилу и блокировать весь контент, но всё зависит от адекватности и агрессивности контента. Если видно, что сайт делают адекватные люди и контент не призывает к агрессии и насилию, то сайт продолжает работать. И таких примеров достаточно.

Tilda Publishing

#новости #tilda #блокировки #политика

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9 комментариев
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Эдуард Гладышев

2

 Совсем нельзя публиковать общественно-политический контент?

Универсальный ответ — нет, нельзя, это прописано в пользовательском соглашении. Но есть исключения. У нас работают сайты общественных центров, некоммерческих организаций, персональные сайты депутатов. Мы смотрим на адекватность контента.

Нормально они на двух стульях уселись. У нас такое публиковать нельзя, но вообще можно, но если что мы вас заблокируем.

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Сергей Лукин

Эдуард
0

Эй, юродивый, в этом-то и есть адекватность, когда ты не следуешь слепо своим убеждениям, а еще умеешь принимать точку зрения и позицию другого человека.

А тем более, когда ты - коммерческая компания без явной политической позиции, которая может только навредить бизнесу.

Так что не неси хуйню про два стула, а присаживайся лучше на тот, где не пики точеные.

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John Doe

0

Странно что в этот раз без пуша. 🤦‍♂️

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Тайная жизнь домашних животных

–3

Да ладно? 

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Тайная жизнь домашних животных

Тайная
–3

Ночью ведь ответ не удалось получить, а днём пожалуйста.

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

Тайная
–3

И неожиданно нет никаких чисток и либерахи опять порвались.

Ответить

Тайная жизнь домашних животных

Тайная
–3

На ровном месте. Как и главный редактор. В 2 часа ночи.

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Thomas O'Harriedge

–1

Гореть в аду всем неспособным развернуть нормальный сайт на своем домене/сервере. Они бы еще на wix пошли. 

Если доверяешь таким "хостерам" - страдай, сука

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rossoshmap

–2

Модератор уволился две недели назад

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