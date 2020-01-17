Безусловно, Тильда за свободу слова. Однако мы вынуждены признать, что на данный момент мы не обладаем огромными юридическими мощностями, которые есть у компаний-гигантов, типа Facebook.

В нашем текущем состоянии мы не можем качественно модерировать такой контент. Речь не о том, чтобы «мочить» оппозиционные власти СМИ, иное мнение. Политика — поле для проявлений самых разных человеческих устремлений, которые зачастую принимают экстремистские формы: проповедуют превосходство одной группы людей над другими, призывают к насилию.