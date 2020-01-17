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«Нам, конечно, хотелось бы блокировать весь политический контент, но всё зависит от адекватности и агрессивности».
Конструктор сайтов Tilda Publishing разблокировал созданную на её платформе страницу в поддержку фигурантов «ростовского» дела о «массовых беспорядках». Об этом компания сообщила в своём блоге, где также попросила «не искать тут резонансную историю».
Так Tilda отреагировала на сообщения активистов проекта «Ростовское дело» о блокировке из-за ограничений на политические темы. Компания также восстановила доступ к странице с курсовой работой Ольги Мисик о московских протестах и подробно разъяснила своё отношение к такому контенту.
Представители конструктора сайтов признали, что модераторы-юристы заблокировали сайт «Ростовского дела», но отметили, что восстановили доступ к нему в течение часа после обращения владельцев страницы. По версии Tilda, затем создатели сайта сами сделали невозможным видеть страницу онлайн и отключили домен в настройках. На момент написания новости сайт снова работает. «Сейчас мы столкнулись с тем, что суперактивные ребята просто сделали информационный повод для своих целей. Вот и всё», — отметили в Tilda.
Компания также признала, что заблокировала сайт «Ростовского дела» без уведомления пользователя из-за «ошибки, человеческого фактора».
В Tilda подтвердили предположения пользователей о том, что блокировка сайта «ростовского дела» связана с функцией «Потоки», нужной для быстрой публикации новостей. Также компания официально заявила, что для функции «введены более жёсткие условия ограничения по контенту, а именно ограничение на создание новостей на общественно-политические темы» — ранее пользователи могли узнать об этом только при использовании платформы.
По версии Tilda, страницу с курсовой работой студентки Ольги Мисик про московские протесты, об отсутствии доступа к которой автор сообщала 16 января, заблокировали «ещё до Нового года». Компания объяснила блокировку «строгим» отношением модераторов к бесплатным аккаунтам. Tilda изучила контент на странице Мисик и разблокировала её.
Как рассказали в компании, сайты на бесплатных аккаунтах блокируются без уведомления. В случае, если аккаунт платный, то пользователя сначала уведомляют, а затем — если нарушение не устранено — ему закрывают доступ. Исключения составляют требования Роскомнадзора, по которым сайты блокируются сразу.
В своём заявлении Tilda отвергла предположения о «массовой блокировке и чистке» сайтов с политической информацией и заявила, что от неё пострадал только один сайт — «Ростовского дела».
Tilda объяснила, что ввела ограничение на общественно-политический контент, чтобы «из-за одного такого сайта» не пострадали «сотни тысяч пользователей» из России и других стран. Компания признала, что обязана «учитывать политические аспекты каждой страны».
Представители Tilda попросили пользователей «не разводить панику» и не переносить сайты политической направленности. Компания подчеркнула, что «у неё нет задачи соорудить железный занавес», и призвала написать в поддержку и спросить про свой случай.
Совсем нельзя публиковать общественно-политический контент?
Универсальный ответ — нет, нельзя, это прописано в пользовательском соглашении. Но есть исключения. У нас работают сайты общественных центров, некоммерческих организаций, персональные сайты депутатов. Мы смотрим на адекватность контента.
Нормально они на двух стульях уселись. У нас такое публиковать нельзя, но вообще можно, но если что мы вас заблокируем.
Эй, юродивый, в этом-то и есть адекватность, когда ты не следуешь слепо своим убеждениям, а еще умеешь принимать точку зрения и позицию другого человека.
А тем более, когда ты - коммерческая компания без явной политической позиции, которая может только навредить бизнесу.
Так что не неси хуйню про два стула, а присаживайся лучше на тот, где не пики точеные.
Да ладно?
Ночью ведь ответ не удалось получить, а днём пожалуйста.
И неожиданно нет никаких чисток и либерахи опять порвались.
На ровном месте. Как и главный редактор. В 2 часа ночи.
Гореть в аду всем неспособным развернуть нормальный сайт на своем домене/сервере. Они бы еще на wix пошли.
Если доверяешь таким "хостерам" - страдай, сука