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Arthur Khamzin
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Россиянке, которую обманом вывезли в Азербайджан из-за сексуальной ориентации, удалось сбежать Материал редакции

Её подруга заявила, что девушку избивали и связывали, чтобы она не сбежала.

5 комментариев
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Гражданке России Исмаиловой Севгие-Субхани, которую обманом вывезли в Азербайджан из-за гомосексуальной ориентации, удалось сбежать из Баку. Об она рассказала в видеоролике, который в инстаграме опубликовала её девушка Полина Вавилина.

В видео Исмаилова рассказала, что она была прикована цепью к своей матери и после записи одного видеоролика, её освободили. Через полчаса девушка сбежала. Она также заявила, что находится в безопасном месте.

Вавилина также обратилась с просьбой помочь её подруге в «Российскую ЛГБТ-сеть». По данным организации, Исмаилова обращалась в российское посольство в Азербайджане, но ей отказались помочь и предложили обратиться в местную полицию. Она якобы не успела этого сделать, потому что её силой забрали родственники. Организация обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении.

15 января Вавилина рассказала NGS24, что её девушку Исмаилову Севгию-Субхани обманом вывезли в Азербайджан. По её словам, мать девушки уговорила её съездить на родину в Азербайджан. Девушка согласилась, потому что у той была сломана рука, но через несколько дней после прибытия в страну, мать забрала у Исмаиловой документы и деньги.

По данным издания, девушке удалось сбежать к подруге в Баку, но её убедили вернуться под предлогом возврата документов. Позже она отправила своей девушке сообщение, что её избивают и связывают, чтобы та не сбежала.

#новости #лгбт

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5 комментариев
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Авдеев

4

#лгбт

Артур красава, подкинул угольков в печь. 
Сразу видно редактор держит руку на пульсе комьюнити. 

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Илья ИзТартар

0

Страница в индексе. Осторожнее @Denis Shiryaev вы же не хотите, чтобы вас РКН прижучил вроде за нежелательный контент.
https://tjournal.ru/tag/%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82

#лгбт — подборка статей на TJ
Новости про интернет: тренды, скандалы, технологии и медиа.
tjournal.ru
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Митя Простомолотов

Илья
0

этому мерзкому гею не угодить. Опубликовали- язвит, не опубликовали-гомофобы

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Илья ИзТартар

Митя
0

Ещё раз иди на хуй, гомофоб.

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N/a

0

Как хорошо, что нет подсайта ЛГБТ, иначе эту новость бы кроме пары человек никто не увидел.

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