Её подруга заявила, что девушку избивали и связывали, чтобы она не сбежала.

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Гражданке России Исмаиловой Севгие-Субхани, которую обманом вывезли в Азербайджан из-за гомосексуальной ориентации, удалось сбежать из Баку. Об она рассказала в видеоролике, который в инстаграме опубликовала её девушка Полина Вавилина.

В видео Исмаилова рассказала, что она была прикована цепью к своей матери и после записи одного видеоролика, её освободили. Через полчаса девушка сбежала. Она также заявила, что находится в безопасном месте.

Вавилина также обратилась с просьбой помочь её подруге в «Российскую ЛГБТ-сеть». По данным организации, Исмаилова обращалась в российское посольство в Азербайджане, но ей отказались помочь и предложили обратиться в местную полицию. Она якобы не успела этого сделать, потому что её силой забрали родственники. Организация обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении.

15 января Вавилина рассказала NGS24, что её девушку Исмаилову Севгию-Субхани обманом вывезли в Азербайджан. По её словам, мать девушки уговорила её съездить на родину в Азербайджан. Девушка согласилась, потому что у той была сломана рука, но через несколько дней после прибытия в страну, мать забрала у Исмаиловой документы и деньги.