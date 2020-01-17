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Её подруга заявила, что девушку избивали и связывали, чтобы она не сбежала.
Гражданке России Исмаиловой Севгие-Субхани, которую обманом вывезли в Азербайджан из-за гомосексуальной ориентации, удалось сбежать из Баку. Об она рассказала в видеоролике, который в инстаграме опубликовала её девушка Полина Вавилина.
В видео Исмаилова рассказала, что она была прикована цепью к своей матери и после записи одного видеоролика, её освободили. Через полчаса девушка сбежала. Она также заявила, что находится в безопасном месте.
Вавилина также обратилась с просьбой помочь её подруге в «Российскую ЛГБТ-сеть». По данным организации, Исмаилова обращалась в российское посольство в Азербайджане, но ей отказались помочь и предложили обратиться в местную полицию. Она якобы не успела этого сделать, потому что её силой забрали родственники. Организация обратилась в Следственный комитет с заявлением о преступлении.
15 января Вавилина рассказала NGS24, что её девушку Исмаилову Севгию-Субхани обманом вывезли в Азербайджан. По её словам, мать девушки уговорила её съездить на родину в Азербайджан. Девушка согласилась, потому что у той была сломана рука, но через несколько дней после прибытия в страну, мать забрала у Исмаиловой документы и деньги.
По данным издания, девушке удалось сбежать к подруге в Баку, но её убедили вернуться под предлогом возврата документов. Позже она отправила своей девушке сообщение, что её избивают и связывают, чтобы та не сбежала.
Страница в индексе. Осторожнее @Denis Shiryaev вы же не хотите, чтобы вас РКН прижучил вроде за нежелательный контент.
https://tjournal.ru/tag/%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82
этому мерзкому гею не угодить. Опубликовали- язвит, не опубликовали-гомофобы
Как хорошо, что нет подсайта ЛГБТ, иначе эту новость бы кроме пары человек никто не увидел.