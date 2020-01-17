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Дамир Камалетдинов
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Четыре африканских страны временно остались без интернета из-за обрыва подводного кабеля Материал редакции

Сбой мог затронуть более чем 120 миллионов человек.

14 комментариев
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У побережья Южной Африки произошёл обрыв двух ключевых подводных кабелей SAT-3/WASC и WACS, которые соединяли часть континента с мировым интернетом. Это привело к отключению сети в четырёх странах и снижению скорости во многих других. На происшествие обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком».

По данным провайдера Axxess, обрыв кабеля SAT-3/WASC произошёл неподалёку от Габона. Через него южноафриканские страны соединялись с Португалией и Испанией. Другой кабель WACS, соединявший континент с Великобританией, оборвался рядом с побережьем Конго.

Как заявил провайдер Openserve из-за необычного и одновременно обрыва кабелей, пользователи многих стран испытывают проблемы с выходом в глобальную сеть. Сбой также затронул международные звонки и мобильный роуминг. По состоянию на утро пятницы, африканские провайдеры начали работать над перенаправкой соединений, но сроки решения проблемы неизвестны.

Отключения интернета зафиксировали в Республике Конго, Демократической республике Конго, Намибии и Анголе. Суммарное население стран превышает 120 миллионов человек. При этом государства, вероятно, не остались в полной изоляции от интернета: у них есть возможность использовать сеть с помощью спутникового соединения и наземных кабелей.

Африканские страны не в первый раз сталкиваются с проблемами из-за обрыва подводных кабелей. В апреле 2018 года из-за аналогичного сбоя Мавритания на два дня осталась без подключения к интернету.

Чаще всего причины обрывов остаются неизвестны, однако в 2014 году Google рассказывала об атаках акул на подводные кабели. В компании утверждали, что животные регулярно пытаются перекусить их, принимая за добычу. Из-за этого Google собиралась обернуть кабели специальным защитным материалом, похожим на кевлар как в бронежилетах.

#интернет #сбои #новости

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14 комментариев
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Bremedy

4

Даже не знал что у них там интернет есть, зачем он им если нет компов?

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Kir Kirsky

Bremedy
8

На картинке ниже - Ангола. По твоему там нет компов?

Ответить

Сергей Рязанцев

Kir
19

Пальмы вижу, компы - нет.

Ответить

Авдеев

6

Нигерия в снегу не пострадала, можно спать спокойно. 

Ответить

Kyler

4

Ура, количество наследников африканских королей снизилось в несколько раз

Ответить

rossoshmap

4
Ответить

Православие. Патриотизм.

4

Дураки! Приняли бы закон об автономном рунете, не отключился бы!

Ответить

Евгений Абрамовских

3
Ответить

Курбангалы Алибердыев

3

Король Нигерии останется без донатов

Ответить

Лев Люкшин

2

Как же они там без тж сидят теперь?

Ответить

Александр Билозир

1

Хм.. У меня вчера у ростелекома тоже пропал 🤔

Все больше и больше доводов, что в Африке живу. 

Ответить

Хан Теодор V

1

Оо локалку порвало

Ответить

Александр Александров

0

ничего страшного, им ваш интернет и нахуй не нужон

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

На африканцах тренируются?

Ответить
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