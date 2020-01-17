Прямой эфир
Сбой мог затронуть более чем 120 миллионов человек.
У побережья Южной Африки произошёл обрыв двух ключевых подводных кабелей SAT-3/WASC и WACS, которые соединяли часть континента с мировым интернетом. Это привело к отключению сети в четырёх странах и снижению скорости во многих других. На происшествие обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком».
По данным провайдера Axxess, обрыв кабеля SAT-3/WASC произошёл неподалёку от Габона. Через него южноафриканские страны соединялись с Португалией и Испанией. Другой кабель WACS, соединявший континент с Великобританией, оборвался рядом с побережьем Конго.
Как заявил провайдер Openserve из-за необычного и одновременно обрыва кабелей, пользователи многих стран испытывают проблемы с выходом в глобальную сеть. Сбой также затронул международные звонки и мобильный роуминг. По состоянию на утро пятницы, африканские провайдеры начали работать над перенаправкой соединений, но сроки решения проблемы неизвестны.
Отключения интернета зафиксировали в Республике Конго, Демократической республике Конго, Намибии и Анголе. Суммарное население стран превышает 120 миллионов человек. При этом государства, вероятно, не остались в полной изоляции от интернета: у них есть возможность использовать сеть с помощью спутникового соединения и наземных кабелей.
Африканские страны не в первый раз сталкиваются с проблемами из-за обрыва подводных кабелей. В апреле 2018 года из-за аналогичного сбоя Мавритания на два дня осталась без подключения к интернету.
Чаще всего причины обрывов остаются неизвестны, однако в 2014 году Google рассказывала об атаках акул на подводные кабели. В компании утверждали, что животные регулярно пытаются перекусить их, принимая за добычу. Из-за этого Google собиралась обернуть кабели специальным защитным материалом, похожим на кевлар как в бронежилетах.
Даже не знал что у них там интернет есть, зачем он им если нет компов?
На картинке ниже - Ангола. По твоему там нет компов?
Дураки! Приняли бы закон об автономном рунете, не отключился бы!
Хм.. У меня вчера у ростелекома тоже пропал 🤔
Все больше и больше доводов, что в Африке живу.