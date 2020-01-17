Сбой мог затронуть более чем 120 миллионов человек.

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У побережья Южной Африки произошёл обрыв двух ключевых подводных кабелей SAT-3/WASC и WACS, которые соединяли часть континента с мировым интернетом. Это привело к отключению сети в четырёх странах и снижению скорости во многих других. На происшествие обратил внимание Telegram-канал «ЗаТелеком».

По данным провайдера Axxess, обрыв кабеля SAT-3/WASC произошёл неподалёку от Габона. Через него южноафриканские страны соединялись с Португалией и Испанией. Другой кабель WACS, соединявший континент с Великобританией, оборвался рядом с побережьем Конго.

Как заявил провайдер Openserve из-за необычного и одновременно обрыва кабелей, пользователи многих стран испытывают проблемы с выходом в глобальную сеть. Сбой также затронул международные звонки и мобильный роуминг. По состоянию на утро пятницы, африканские провайдеры начали работать над перенаправкой соединений, но сроки решения проблемы неизвестны.

Отключения интернета зафиксировали в Республике Конго, Демократической республике Конго, Намибии и Анголе. Суммарное население стран превышает 120 миллионов человек. При этом государства, вероятно, не остались в полной изоляции от интернета: у них есть возможность использовать сеть с помощью спутникового соединения и наземных кабелей.

Африканские страны не в первый раз сталкиваются с проблемами из-за обрыва подводных кабелей. В апреле 2018 года из-за аналогичного сбоя Мавритания на два дня осталась без подключения к интернету.