Правительство России объявило новый состав. Полный список — кто ушёл и кто пришёл. 

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Без Мединского, но с Шойгу и Лавровым на старых местах — обновляемый материал о новом кабмине.
21 января правительство России представило новый состав, который заменит министров, ушедших в отставку вместе с Дмитрием Медведевым.
TJ приводит полный список членов правительства.
Был: Дмитрий Медведев
Стал: Михаил Мишустин
Были: Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Стали: Андрей Белоусов (первый вице-премьер), Юрий Борисов, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства)*.
* жирным выделены новые вице-премьеры
Был и остался: Антон Силуанов
Была: Ольга Васильева
Стал: Сергей Кравцов
Сергей Кравцов с 2002 года работал в министерстве образования. С 2013 года руководил Рособрнадзором.
Был и остался: Евгений Дитрих
Был и остался: Владимир Колокольцев
Был и остался: Сергей Лавров
Был: Владимир Мединский
Стала: Ольга Любимова
Любимова с 2018 года руководила департаментом кинематографии Минкульта. При ней Фонд кино и министерство культуры впервые опубликовали сведения о том, сколько денег создатели кино получили от государства с 2015 года.
Был и остался: Евгений Зиничев
Был и остался: Сергей Шойгу
Был и остался: Дмитрий Кобылкин
Был и остался: Александр Козлов
Был: Павел Колобков
Стал: Олег Матыцин
Матыцин с 2015 года был президентом Международной федерации студенческого спорта. Он член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ и входит в составы комиссий по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета.
Был: Александр Коновалов
Стал: Константин Чуйченко
Был: Михаил Котюков
Стал: Валерий Фальков
Был и остался: Денис Мантуров
Был и остался: Александр Новак
Был: Константин Носков
Стал: Максут Шадаев
Был: Максим Орешкин
Стал: Максим Решетников
Был и остался: Дмитрий Патрушев
Была: Вероника Скворцова
Стал: Михаил Мурашко
Был: Максим Топилин
Стал: Антон Котяков
Был и остался: Владимир Якушев
Был: Сергей Чеботарёв
Стало: Министерство по делам Северного Кавказа расформировано. Оно вошло в состав Министерства экономики
Ну объявило и объявило.
Не заебала эта хуйня?
Ты это пишешь боту
Это скорее к тем, кто эту хрень лайкает постоянно и в топ выводит
Ну выводят и выводят
Ну лайкают и лайкают
Это как с кхалиси было. Пока забавно.
иногда ТЖ напоминает мне двач, придумают одну хуйню и пихают ее везде, в любом треде, при любой теме
Это бот
Был:
Стал:
можно и наугад, разницы всё равно не будет
Не понимаю радости некоторых людей. Типа "урааа, пидора сняли!", словно его наказали и с позором уволили. Просто стульями все поменяются и всё, сядет другой пидор, старому тоже работу найдут. Этих болванчиков можно тасовать хоть до без конечности, один чёрт они ничего не решают в глобальном смысле.
Сценарные работы нового министра культуры
Ну собсна
Там уже Медуза запилила биографию
https://meduza.io/feature/2020/01/21/putevoditel-po-novomu-pravitelstvu-rossii
В 2015 году Любимова стала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, а в 2016 году возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». 18 января 2018 года Владимир Мединский назначил ее и. о. руководителя департамента кинематографии Министерства культуры, подчеркнув, что новый руководитель департамента «плоть от плоти из отрасли».
В этой должности Любимова запомнилась в том числе отзывом прокатного удостоверения «Смерти Сталина» в 2018 году . При ней же обсуждалась инициатива ограничить показ одного иностранного фильма долей в 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня — к концу 2019 года эта идея в чуть видоизмененном виде превратилась в законопроект. Звучали претензии и к неразборчивой жесткости, с которой департамент Любимовой ужесточил контроль за господдержкой кинематографии.
Все к тому идёт
Вообще ни разу не удивлюсь. Хотя я думаю прокатчики ее натянут. Все таки деньги то терять не захочется
Так, и где все? Онлайн трансляция? Ставки делать можно?
Правительство России объявило новый состав. Полный список — кто ушёл и кто пришёл.
Ну так и? Где этот полный список кто кем стал? Везде пробелы одни. Они все стали ничем?
Они и были ничем
Ждём же, они походу по одному как боксёры выходят
А пиздиться будут? Или они только выходят так?
Пиздятся в думе, здесь всё чинно, блахородно
Ну стали и стали
Министр культуры
Был: Владимир Мединский
Стала: Ольга Любимова
Ну наконец-то. А куда еретика этого засунут? К Соколову в СИЗО?
Мединский аут, Мстители победили!!!
Скорее "Защитники"
Почему? Мединский фильмы Марвел двигал в прокате, ради отечесвенного кино и критиковал комиксы за факт их существования.
Новая совсем не фанат комиксов и Мстителей
А обязательно быть фанатом комиксов, чтобы невмешиваться в расписание выхода фильмов в прокате?
Там ниже написано, какой она спец в этом
о, Мединский допизделся. а с другой стороны - кто такая эта Любимова?
как я её предшественник
Владимир Ростиславович?
Просвещение - Кравцов. Сука, теперь еще больше утонем в проверочных работах и отчетности.
🤔
О, Васильеву и Скворцову выкинули) какая радость
О, теперь квартира нашего Губера за 200 лямов в Мск не будет простаивать зря. Ну чо, успехов попилить не только на фонтанах и набережной.