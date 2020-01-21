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Anna Begiashvili
9579

Правительство России объявило новый состав. Полный список — кто ушёл и кто пришёл Материал редакции

Без Мединского, но с Шойгу и Лавровым на старых местах — обновляемый материал о новом кабмине.

80 комментариев
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Дом правительства​ Фото Александры Рудневой

21 января правительство России представило новый состав, который заменит министров, ушедших в отставку вместе с Дмитрием Медведевым.

TJ приводит полный список членов правительства.

Премьер-министр

Был: Дмитрий Медведев

Стал: Михаил Мишустин

Заместители председателя правительства

Были: Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Стали: Андрей Белоусов (первый вице-премьер), Юрий Борисов, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства)*.

* жирным выделены новые вице-премьеры

Министр финансов

Был и остался: Антон Силуанов

Министр просвещения

Была: Ольга Васильева

Стал: Сергей Кравцов

Сергей Кравцов с 2002 года работал в министерстве образования. С 2013 года руководил Рособрнадзором.

Министр транспорта

Был и остался: Евгений Дитрих

Министр внутренних дел

Был и остался: Владимир Колокольцев

Министр иностранных дел

Был и остался: Сергей Лавров

Министр культуры

Был: Владимир Мединский

Стала: Ольга Любимова

Любимова с 2018 года руководила департаментом кинематографии Минкульта. При ней Фонд кино и министерство культуры впервые опубликовали сведения о том, сколько денег создатели кино получили от государства с 2015 года.

Министр по чрезвычайным ситуациям

Был и остался: Евгений Зиничев

Министр обороны

Был и остался: Сергей Шойгу

Министр природных ресурсов и экологии

Был и остался: Дмитрий Кобылкин

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Был и остался: Александр Козлов

Министр спорта

Был: Павел Колобков

Стал: Олег Матыцин

Матыцин с 2015 года был президентом Международной федерации студенческого спорта. Он член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ и входит в составы комиссий по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета.

Министр юстиции

Был: Александр Коновалов

Стал: Константин Чуйченко

Министр науки и высшего образования

Был: Михаил Котюков

Стал: Валерий Фальков

Министр промышленности и торговли

Был и остался: Денис Мантуров

Министр энергетики

Был и остался: Александр Новак

Министр цифрового развития

Был: Константин Носков

Стал: Максут Шадаев

Министр экономического развития

Был: Максим Орешкин

Стал: Максим Решетников

Министр сельского хозяйства

Был и остался: Дмитрий Патрушев

Министр здравоохранения

Была: Вероника Скворцова

Стал: Михаил Мурашко

Министр труда

Был: Максим Топилин

Стал: Антон Котяков

Министр строительства и ЖКХ

Был и остался: Владимир Якушев

Министр по делам Северного Кавказа

Был: Сергей Чеботарёв

Стало: Министерство по делам Северного Кавказа расформировано. Оно вошло в состав Министерства экономики

#новости #правительство #политика

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Медведев после отставки отписался от правительства РФ в Инстаграме. Теперь он никого не читает
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80 комментариев
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Нейро Татьяныч

27

Ну объявило и объявило.

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DoubleDors

Нейро
7

Не заебала эта хуйня?

Ответить

Дитковский

DoubleDors
3

Ты это пишешь боту

Ответить

DoubleDors

Дитковский
1

Это скорее к тем, кто эту хрень лайкает постоянно и в топ выводит

Ответить

Kyler

DoubleDors
6

Норм, пока смешно буду лайкать

Ответить

RJ

DoubleDors
0

Ну выводят и выводят
Ну лайкают и лайкают

Ответить

Mezzo Deesa

RJ
0

Ну и ну

Ответить

ouxen

DoubleDors
0

А что свежо и приятно

Ответить

Станислав Ильин

DoubleDors
0

Это как с кхалиси было. Пока забавно.

Ответить

Kyler

Станисл…
0

Всё так

Ответить

Yaroslav Brandtner

DoubleDors
1

Не заебала и заебала

Ответить

Mezzo Deesa

DoubleDors
0

Да пока рано.

Ответить

dmzkrsk

DoubleDors
–1

Ну заебала и заебала

Ответить

Konstantin Tsevelev

Нейро
1

иногда ТЖ напоминает мне двач, придумают одну хуйню и пихают ее везде, в любом треде, при любой теме

Ответить

Андрей Тодоровский

Konstantin
1

Это бот

Ответить

Konstantin Tsevelev

Андрей
2

да я понимаю. Факт ведь, что это дерьмо под каждой новостью

Ответить

Боярин

Нейро
0

Пора в бан в тебя

Ответить

MiLLer

Нейро
0

Поясните за этот мем плз

Ответить

Боярин

MiLLer
0

Когда упал украинский самолет в Тегеране, Лебедев сказал: ну упал и упал

Ответить

Roma Dmitriev

Боярин
0

да он много про что так говорит, в каждом выпуске это есть

Ответить

Боярин

Roma
0

Возможно, но я его не смотрю, не интересно и от телеги его отказался

Ответить

Сергей Сайганов

Нейро
0

Да шо это за мем такой??

Ответить

Роман Масленников

Нейро
–1

Хорошо, что не умерло. 

Ответить

Сергей Звезда

10
Ответить

Ekkie

Сергей
0

Там должен ходить маленький плешивый человечек и рассаживать их аккуратно по местам)

Ответить

Курбангалы Алибердыев

6

Был:

Стал: 
можно и наугад, разницы всё равно не будет

Ответить

Ekkie

Курбангалы
0

Не понимаю радости некоторых людей. Типа "урааа, пидора сняли!", словно его наказали и с позором уволили. Просто стульями все поменяются и всё, сядет другой пидор, старому тоже работу найдут. Этих болванчиков можно тасовать хоть до без конечности, один чёрт они ничего не решают в глобальном смысле. 

Ответить

Илья Барышников

3

Сценарные работы нового министра культуры

Ответить

Александра Хотимченко

Илья
2

Ну собсна 

Ответить

Илья Барышников

Александра
1

Там уже Медуза запилила биографию

https://meduza.io/feature/2020/01/21/putevoditel-po-novomu-pravitelstvu-rossii

 В 2015 году Любимова стала советником в департаменте кинематографии Минкультуры, а в 2016 году возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». 18 января 2018 года Владимир Мединский назначил ее и. о. руководителя департамента кинематографии Министерства культуры, подчеркнув, что новый руководитель департамента «плоть от плоти из отрасли».

В этой должности Любимова запомнилась в том числе отзывом прокатного удостоверения «Смерти Сталина» в 2018 году . При ней же обсуждалась инициатива ограничить показ одного иностранного фильма долей в 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня — к концу 2019 года эта идея в чуть видоизмененном виде превратилась в законопроект. Звучали претензии и к неразборчивой жесткости, с которой департамент Любимовой ужесточил контроль за господдержкой кинематографии.

Ответить

Александра Хотимченко

Илья
0

Посмотрим конечно, но я надеюсь на жадность прокатчиков 

Ответить

Dev

Александра
0

Все к тому идёт

Ответить

Александра Хотимченко

Dev
0

Вообще ни разу не удивлюсь. Хотя я думаю прокатчики ее натянут. Все таки деньги то терять не захочется 

Ответить

Роман Масленников

3

Так, и где все? Онлайн трансляция? Ставки делать можно?

Ответить

ouxen

Роман
0

Ставки на спорт

Ответить

Ekkie

2

Правительство России объявило новый состав. Полный список — кто ушёл и кто пришёл. 

Ну так и? Где этот полный список кто кем стал? Везде пробелы одни. Они все стали ничем?

Ответить

Vitaliy Morgun

Ekkie
2

Они и были ничем

Ответить

Kir Kirsky

Vitaliy
1

Кто был ничем, тот останется ничем. Социальный лифт сломан и обоссан.

Ответить

Ekkie

Vitaliy
0

Да всё уже. Обретают плоть потихоньку.  

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Ekkie
0

Ждём же, они походу по одному как боксёры выходят

Ответить

Ekkie

Курбангалы
0

А пиздиться будут? Или они только выходят так?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Ekkie
0

Пиздятся в думе, здесь всё чинно, блахородно

Ответить

Ekkie

Курбангалы
0

Вахтёра боятся просто.

Ответить

Артур Сакаев

1

Ну стали и стали 

Ответить

Kyler

Артур
2

Опоздал

Ответить

Артур Логвинов

2

Министр культуры

Был: Владимир Мединский

Стала: Ольга Любимова

Ну наконец-то. А куда еретика этого засунут? К Соколову в СИЗО?

Ответить

Dev

Артур
0

Самый интересный вопрос

Ответить

Артур Логвинов

Dev
0

Да скорее всего туда же, к Володе в совет этот. Он же пообещал к майским "месть фашистам" вместо Мстителей.

Ответить

Dev

Артур
0

сук

Ответить

Словесный Интервент

0

Мединский аут, Мстители победили!!! 

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Словесный
2

Скорее "Защитники"

Ответить

Словесный Интервент

Курбангалы
0

Почему? Мединский фильмы Марвел двигал в прокате, ради отечесвенного кино и критиковал комиксы за факт их существования.

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Словесный
0

Новая совсем не фанат комиксов и Мстителей

Ответить

Словесный Интервент

Курбангалы
0

А обязательно быть фанатом комиксов, чтобы невмешиваться в расписание выхода фильмов в прокате?

Ответить

Курбангалы

Словесн…
0

Там ниже написано, какой она спец в этом

Ответить

Словесный

Курбанг…
0

В переносе дат выходы фильмов в прокат?

Ответить

Курбангалы

Словесн…
0

Да, в том числе

Ответить

Jenny Smith

0

о, Мединский допизделся. а с другой стороны - кто такая эта Любимова?

Ответить

Kyler

Jenny
1

Так и Мединского никто не знал, пока он министром не стал

Ответить

сироп от щекотки

Jenny
0

https://www.youtube.com/watch?v=_7mRNhmrKPM

Ответить

Александра Хотимченко

сироп
0

Чет мне подсказывает что она вообще зарубежное кино запретит 

Ответить

Ekkie

Jenny
0

Я на одно надеюсь что она не будет настолько тупой, необразованной, отсталой хуйнёй, как я её предшественник. На какие-то положительные изменения в нашей "культуре" в любом случае не рассчитываю.

Ответить

Nikita Zubkov

Ekkie
0

 как я её предшественник

Владимир Ростиславович?

Ответить

Ekkie

Nikita
0

Ну кто же ещё. 

Ответить

Alexei Kuksin

0

Просвещение - Кравцов. Сука, теперь еще больше утонем в проверочных работах и отчетности.

Ответить

Илья Барышников

Alexei
1

утонити

Ответить

Kyler

Alexei
0

Кто о чем, а вшивый о бане

Ответить

Times Roman

0

🤔

Ответить

Kyler

Times
0

Совпадение? Не думаю

Ответить

Times Roman

0

Там много вакантных мест. Можно я кем-нибудь стану?

Ответить

Максим Золотарёв

0

Максим Орешкин... Зыыы😁😁😁

Ответить

God Damn

0

Новость такого характера не так интересна как прошлый пуш 😕

Ответить

Roma Dmitriev

0

хуй знает кто все эти люди

Ответить

Дамир Камалетдинов

0

Наконец-то кровати переставили

Ответить

Александра Хотимченко

0

О, Васильеву и Скворцову выкинули) какая радость 

Ответить

Александра Хотимченко

Александра
0

-

Ответить

Max Berezin

0

Это конечно все замечательно. Наверное. А куда дели "It's my heart"?

Ответить

Эдуард Гладышев

0
Ответить

Волчаркин

0

О, теперь квартира нашего Губера за 200 лямов в Мск не будет простаивать зря. Ну чо, успехов попилить не только на фонтанах и набережной. 

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Одни птичий фамилии :)

Ответить
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