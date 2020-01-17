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Артём Мазанов
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«МБХ медиа»: для пермских школьников из кадетского класса провели занятия по силовому разгону митингов Материал редакции

Один из учеников рассказал, что в этом классе «есть дошкольная полицейская подготовка».

19 комментариев
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МБХ Медиа @MBKhMedia
Бить протестующих могут научить уже в школе

https://mbk-news.appspot.com/news/uchenikov-razgon/ https://t.co/hYzzBK90vz

В пермской школе № 105 учеников кадетского класса обучают силовому разгону митингов. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на очевидца и ученика школы.

Местный житель рассказал изданию, что видел, как дети «отрабатывали приёмы с дубинками и щитами». В мэрии города пообещали «Урал. МБХ медиа» позже прокомментировать эту информацию.

Они имитировали нападание, одна группа набрасывалась, а другая защищалась с щитами, и наоборот. Это какой-то кадетский или полицейский класс в обычной школе.

очевидец

Один из школьников подтвердил журналистам проведение таких занятий. Он пояснил, что в школе есть класс, который проходит специальную полицейскую подготовку.

Они этим занимаются когда сухо на улице, весной или осенью. Бывает занимаются на школьной площадке, с автоматами, их ещё обучают бросать гранаты.

ученик пермской школы № 105

#новости #регионы

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19 комментариев
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Danil Shch

12

Сразу показывают, что бы владеть бизнесом надо быть силовиком

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George Weiller

6

в этом классе «есть дошкольная полицейская подготовка»

Что бы тупели с молодости

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Roman Miroshnichenko

George
9

Чтобы после окончания школы уже умели мастерски подбрасывать наркоту, выявлять революционеров и сажать всех на бутылку. Не удивлюсь если для них ЕГЭ по данным дисциплинам введут.

Ответить

exwaifu

1

На самом деле это площадки по подготовке революции.

Ответить

Poe Ghost

exwaifu
5

Гражданская война выглядит более вероятным событием в современной России.

Ответить

Евгений Абрамовских

Poe
4

Гражданская война диванных воинов и с siloviki которые посадят их всех на бутылки за 5 минут? Ух ты.

 
Причем учитывая разброд и шатание диванных воинов между собой (комми, либерахи, сводный полк зигометов имени Погрома (причем в каждой из этих групп свои срачи)? Ух ты два раза.   

Ответить

Poe Ghost

Евгений
1

Прежде чем ухать, взгляните повнимательнее на кейс 1917 года и неебическое многообразие политических партий и разброд внутри них, когда ни социалисты, ни монархисты, ни либералы не могли даже между собой договориться. В современной России это происходит и на уровне обывателей, причём всё более остро — отсюда и появились слова, что вы употребляете: кремлеботы, либерахи, хомячьё и прочая шабла-ёбла.

Про диванных военов тупо наброс. Крестьяне и рабочие тоже до поры до времени смотрелись совершенно аполитичной и инертной массой. Вряд ли вам удастся усидеть на диване, если вдруг начнётся бурление говен — придётся выбирать.

Всё это уже было и будет снова, раз уж в России так любят постоянно прыгать на грабли.

Ответить

Евгений Абрамовских

Poe
0

Прежде чем ухать, взгляните повнимательнее на кейс 1917 года и неебическое многообразие политических партий и разброд внутри них, когда ни социалисты, ни монархисты, ни либералы не могли даже между собой договориться. В современной России это происходит и на уровне обывателей, причём всё более остро — отсюда и появились слова, что вы употребляете: кремлеботы, либерахи, хомячьё и прочая шабла-ёбла.

Рекомендую посмотреть внимательнее что произошло в Феврале 1917  года (не говоря уже про 1905), понять что ты спорол полнейшую дичь. 
Про диванных военов тупо наброс. Крестьяне и рабочие тоже до поры до времени смотрелись совершенно аполитичной и инертной массой. Вряд ли вам удастся усидеть на диване, если вдруг начнётся бурление говен — придётся выбирать. 

Что блядь? Ну вот зачем пороть херь, если ты представления не имеешь о чем говорить? 

Ответить

Alexander Balan

Евгений
–2

Почему же, достаточно пару тысяч человек с разных сторон

Ответить

Евгений Абрамовских

Alexander
2

Пара тысяч двианных воинов сходят на митинг, когда декоммунизация будет идти в одной, сука, колонне с КПРФ, их набутылят. Иииии все. С 2010 года нихуя не меняется. 

Ответить

Глеб Орлов

Alexander
1

1,5 тыс? Даже футбольные фанаты в большем количестве сидят на трибуне, а их полиция и там способна отшпынять. Если ты сравниваешь с "крещатиком" 2014, то там полиция не раскидала эту богодельню только из-за "не было приказа".

Ответить

Nikolay Doo

Глеб
–2

челики в форме ссущиеся в штаны от пластиковых стаканчиков способны кого то побить без численно преимущества? 

шутки смешнее на этой неделе я еще не слышал :D

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Poe
0

😂😂🤣 не война а опездюливание хипстоты в загонах

Ответить

Yaroslav Maltsev

exwaifu
1

Боевики Навального

Ответить

Алексѣй Бобковъ

exwaifu
0

технологической

Ответить

Yaroslav Maltsev

2

«есть дошкольная полицейская подготовка».

Наверно внеклассная, не шестилетних же они тренируют

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Очаг Девиации

1

дошкольная полицейская подготовка

Что это такое блять?

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hyposlasher

Очаг
1
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Василий Суслов

0
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