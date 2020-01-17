Один из учеников рассказал, что в этом классе «есть дошкольная полицейская подготовка».

В закладки

В пермской школе № 105 учеников кадетского класса обучают силовому разгону митингов. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на очевидца и ученика школы.

Местный житель рассказал изданию, что видел, как дети «отрабатывали приёмы с дубинками и щитами». В мэрии города пообещали «Урал. МБХ медиа» позже прокомментировать эту информацию.

Они имитировали нападание, одна группа набрасывалась, а другая защищалась с щитами, и наоборот. Это какой-то кадетский или полицейский класс в обычной школе. очевидец

Один из школьников подтвердил журналистам проведение таких занятий. Он пояснил, что в школе есть класс, который проходит специальную полицейскую подготовку.