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Один из учеников рассказал, что в этом классе «есть дошкольная полицейская подготовка».
В пермской школе № 105 учеников кадетского класса обучают силовому разгону митингов. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на очевидца и ученика школы.
Местный житель рассказал изданию, что видел, как дети «отрабатывали приёмы с дубинками и щитами». В мэрии города пообещали «Урал. МБХ медиа» позже прокомментировать эту информацию.
Один из школьников подтвердил журналистам проведение таких занятий. Он пояснил, что в школе есть класс, который проходит специальную полицейскую подготовку.
в этом классе «есть дошкольная полицейская подготовка»
Что бы тупели с молодости
Чтобы после окончания школы уже умели мастерски подбрасывать наркоту, выявлять революционеров и сажать всех на бутылку. Не удивлюсь если для них ЕГЭ по данным дисциплинам введут.
На самом деле это площадки по подготовке революции.
Гражданская война диванных воинов и с siloviki которые посадят их всех на бутылки за 5 минут? Ух ты.
Причем учитывая разброд и шатание диванных воинов между собой (комми, либерахи, сводный полк зигометов имени Погрома (причем в каждой из этих групп свои срачи)? Ух ты два раза.
Прежде чем ухать, взгляните повнимательнее на кейс 1917 года и неебическое многообразие политических партий и разброд внутри них, когда ни социалисты, ни монархисты, ни либералы не могли даже между собой договориться. В современной России это происходит и на уровне обывателей, причём всё более остро — отсюда и появились слова, что вы употребляете: кремлеботы, либерахи, хомячьё и прочая шабла-ёбла.
Про диванных военов тупо наброс. Крестьяне и рабочие тоже до поры до времени смотрелись совершенно аполитичной и инертной массой. Вряд ли вам удастся усидеть на диване, если вдруг начнётся бурление говен — придётся выбирать.
Всё это уже было и будет снова, раз уж в России так любят постоянно прыгать на грабли.
Прежде чем ухать, взгляните повнимательнее на кейс 1917 года и неебическое многообразие политических партий и разброд внутри них, когда ни социалисты, ни монархисты, ни либералы не могли даже между собой договориться. В современной России это происходит и на уровне обывателей, причём всё более остро — отсюда и появились слова, что вы употребляете: кремлеботы, либерахи, хомячьё и прочая шабла-ёбла.
Рекомендую посмотреть внимательнее что произошло в Феврале 1917 года (не говоря уже про 1905), понять что ты спорол полнейшую дичь.
Про диванных военов тупо наброс. Крестьяне и рабочие тоже до поры до времени смотрелись совершенно аполитичной и инертной массой. Вряд ли вам удастся усидеть на диване, если вдруг начнётся бурление говен — придётся выбирать.
Что блядь? Ну вот зачем пороть херь, если ты представления не имеешь о чем говорить?
Почему же, достаточно пару тысяч человек с разных сторон
Пара тысяч двианных воинов сходят на митинг, когда декоммунизация будет идти в одной, сука, колонне с КПРФ, их набутылят. Иииии все. С 2010 года нихуя не меняется.
1,5 тыс? Даже футбольные фанаты в большем количестве сидят на трибуне, а их полиция и там способна отшпынять. Если ты сравниваешь с "крещатиком" 2014, то там полиция не раскидала эту богодельню только из-за "не было приказа".
челики в форме ссущиеся в штаны от пластиковых стаканчиков способны кого то побить без численно преимущества?
шутки смешнее на этой неделе я еще не слышал :D
«есть дошкольная полицейская подготовка».
Наверно внеклассная, не шестилетних же они тренируют
дошкольная полицейская подготовка
Что это такое блять?