Внештатный нарколог министерства рассказал, что некурительные никотиносодержащие смеси «вызвали очень много проблем в стране».

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Минздрав зафиксировал первую в России смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об пишут РИА «Новости» со ссылкой на внештатного нарколога министерства Евгения Брюна.

Брюн не рассказал подробностей, а также не уточнил, когда именно зафиксировали смерть. Он лишь сообщил, что в стране наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путём запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово. Евгений Брюн

внештатный нарколог Минздрава

По данным «35медиа», из-за аналогов снюса подросток погиб в Вятке. Об этом журналистам рассказал заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев. «Между тем наши коллеги из Вятки сообщили, что у них зарегистрирован первый смертельный случай. Предположительная причина отравления несовершеннолетнего — именно снюс», — пояснил он.