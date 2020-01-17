Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
490

Минздрав сообщил о первой в России смерти из-за аналогов снюса Материал редакции

Внештатный нарколог министерства рассказал, что некурительные никотиносодержащие смеси «вызвали очень много проблем в стране».

18 комментариев
В закладки

Минздрав зафиксировал первую в России смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об пишут РИА «Новости» со ссылкой на внештатного нарколога министерства Евгения Брюна.

Брюн не рассказал подробностей, а также не уточнил, когда именно зафиксировали смерть. Он лишь сообщил, что в стране наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путём запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово.

Евгений Брюн
внештатный нарколог Минздрава

По данным «35медиа», из-за аналогов снюса подросток погиб в Вятке. Об этом журналистам рассказал заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев. «Между тем наши коллеги из Вятки сообщили, что у них зарегистрирован первый смертельный случай. Предположительная причина отравления несовершеннолетнего — именно снюс», — пояснил он.

Некурительный бездымный табак с никотином — снюс — запретили в России с 2016 года. Но производители научились обходить запрет несколькими способами: в магазинах его продают, позиционируя как «бестабачные никотиновые смеси».

По всей России проводят рейды против снюса…
Производители научились обходить запрет на снюс, но его аналоги тоже объявили нелегальными.
tjournal.ru

#новости #регионы

Новости
Подписан
Отписаться
«МБХ медиа»: для пермских школьников из кадетского класса провели занятия по силовому разгону митингов
Один из учеников рассказал, что в этом классе «есть дошкольная полицейская подготовка».
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 136810, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jan 2020 14:39:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 136810, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/136810\/get","add":"\/comments\/136810\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/136810"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mezzo Deesa

3

Я поддерживаю снюсы и прочее некурительное говно.
Не нужно вдыхать дым и никотин от всяких мудил и мудес.

Пускай упарывают себе снюс, не надо мешать людям естественно отбираться, если это не мешает другим.

Ответить

Пининь Суньвынь

Mezzo
1

Ты просто поменял способ употребления наркотика

Ответить

Олег Батраков

2

Давно пора, эти придурки, что едят снюс  давно должны были начать подыхать!

Ответить

Goodsanta

Олег
1

Ну нормальная эволюционная лестница - сначала от курения подыхали, потом от кислоты, сейчас от куриного говна.

Ответить

exwaifu

1

запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово.

Поэтому люди пересядут на более тяжёлое и нелегальное дерьмо из-под полы. Молодцы, здорово! 

Ответить

Goodsanta

exwaifu
0

Сомневаюсь. Основной потребитель снюса в РФ, как это ни прискорбно - это молодежь с 6 класса до 1-2 курса в универе.

Я бы больше поставил на то, что школьник тупо зассыт покупать что-то тяжелее этого говна.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Goodsanta
0

и как он будет сублимировать и удовлетворять сформированную потребность?

Ответить

Человек-человек

0

Я тоже зафиксировал смерть от гомоебли в жопу, подробности рассказывать не буду

Ответить

the.nightmarez

Человек-человек
1

Ты ебал или тебя?

Ответить

Sancobot

0

Каким вообще нужно быть придурком, чтоб передознуться снюсом. От него уже после первой штуки не очень, хотя учитывая, что его в открытую раздавали на игромире, а в жизни встречаются «особенные» школьники, то не удивительно/

Ответить

Nuke Iron

Sancobot
0

Для школьника проще простого. Например, на спор въебать полбанки

Ответить

the.nightmarez

Nuke
1

На спор можно въебать пол банки нутеллы и тоже сдохнуть.

Ответить

Sancobot

the.nightmarez
0

Не, я пробовал, не вышло/

Ответить

the.nightmarez

Sancobot
0

Въеби целую или не пацан.

Ответить

Sancobot

the.nig…
0

Так дорого, но если кто проспонсирует, то готов/

Ответить

Sancobot

Nuke
0

в жизни встречаются «особенные» школьники, то не удивительно/

Подчёркивая

Ответить

Roman Sapon

0

Правильно, люди должны курить, болеть и умирать!

Ответить

Паша Красников

0

в Вятке

Давно я в новостях не видел этого слова

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Гость TJ
Гость TJ: Залина Маршенкулова
Трансляция завершена.
925
TJ
Платные аккаунты TJ Plus
Никогда такого не было, но «такого» больше и не планируется.
356
TJ
Ограничения комментирования для пользователей с очень низким рейтингом
Дополнительный инструмент модерации в руках ядра сообщества.
301
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Место в Instagram: Рынок в Таиланде, сквозь который проходит поезд
Восемь раз в день поезд проезжает в сантиметрах от продавцов, товаров и покупателей. Из-за этого навесы приходится разбирать и собирать.
34
TJ
Coub перешёл в полное владение и управление к издателю TJ – компании «Комитет»
Попробуем сделать сервис великим снова.
230
Технологии
В США за неправильную парковку ставят блокираторы на лобовые стёкла. Их научились снимать и получать бесплатный интернет
Устройства закрепляют на присоске, которая легко снимается после недолгого нагрева стекла.
79

Прямой эфир

Алексѣй Бобковъ

Минздрав сообщил о первой в…

Oleg Vorogushin

В США за неправильную парковку…

Дмитрий…

В США за неправильную парковку…

Владимир Земсков

Вслед за голубями в ковбойских…

Sancobot

Минздрав сообщил о первой в…

Сергей Ляхов

Запись в подсайте Twitter

the.nightmarez

Минздрав сообщил о первой в…

Пининь Суньвынь

Минздрав сообщил о первой в…

the.nightmarez

До слез

Dmitry Korotchik

Запись в подсайте Telegram

Пьяный Олег

На «Авито» появилось объявление…

Natalia Al

Про досуг на зоне или…

Паша Красников

Минздрав сообщил о первой в…

Goodsanta

Запись в подсайте Twitter

Sancobot

Минздрав сообщил о первой в…

Sancobot

Минздрав сообщил о первой в…

Сергей Ляхов

Когда защищаешься от Шамана

the.nightmarez

Минздрав сообщил о первой в…

Боярин

До слез

Alexei Kuksin

Запись в подсайте Twitter
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]