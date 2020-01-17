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Внештатный нарколог министерства рассказал, что некурительные никотиносодержащие смеси «вызвали очень много проблем в стране».
Минздрав зафиксировал первую в России смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об пишут РИА «Новости» со ссылкой на внештатного нарколога министерства Евгения Брюна.
Брюн не рассказал подробностей, а также не уточнил, когда именно зафиксировали смерть. Он лишь сообщил, что в стране наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
По данным «35медиа», из-за аналогов снюса подросток погиб в Вятке. Об этом журналистам рассказал заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев. «Между тем наши коллеги из Вятки сообщили, что у них зарегистрирован первый смертельный случай. Предположительная причина отравления несовершеннолетнего — именно снюс», — пояснил он.
Некурительный бездымный табак с никотином — снюс — запретили в России с 2016 года. Но производители научились обходить запрет несколькими способами: в магазинах его продают, позиционируя как «бестабачные никотиновые смеси».
Я поддерживаю снюсы и прочее некурительное говно.
Не нужно вдыхать дым и никотин от всяких мудил и мудес.
Пускай упарывают себе снюс, не надо мешать людям естественно отбираться, если это не мешает другим.
Давно пора, эти придурки, что едят снюс давно должны были начать подыхать!
запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово.
Поэтому люди пересядут на более тяжёлое и нелегальное дерьмо из-под полы. Молодцы, здорово!
и как он будет сублимировать и удовлетворять сформированную потребность?
Я тоже зафиксировал смерть от гомоебли в жопу, подробности рассказывать не буду
Каким вообще нужно быть придурком, чтоб передознуться снюсом. От него уже после первой штуки не очень, хотя учитывая, что его в открытую раздавали на игромире, а в жизни встречаются «особенные» школьники, то не удивительно/
На спор можно въебать пол банки нутеллы и тоже сдохнуть.
Не, я пробовал, не вышло/
Въеби целую или не пацан.