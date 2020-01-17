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Внештатный нарколог министерства рассказал, что некурительные никотиносодержащие смеси «вызвали очень много проблем в стране».
Минздрав зафиксировал первую в России смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об пишут РИА «Новости» со ссылкой на внештатного нарколога министерства Евгения Брюна.
Брюн не рассказал подробностей, а также не уточнил, когда именно зафиксировали смерть. Он лишь сообщил, что в стране наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.
По данным «35медиа», из-за аналогов снюса подросток погиб в Вятке. Об этом журналистам рассказал заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев. «Между тем наши коллеги из Вятки сообщили, что у них зарегистрирован первый смертельный случай. Предположительная причина отравления несовершеннолетнего — именно снюс», — пояснил он.
Обновлено в 16:55: В Министерстве здравоохранения Кировской области отвергли информацию «35медиа», что в их регионе зафиксировали смерть от снюса. Там уточнили, что в регионе нет даже случаев отравления этими смесями.
Некурительный бездымный табак с никотином — снюс — запретили в России с 2016 года. Но производители научились обходить запрет несколькими способами: в магазинах его продают, позиционируя как «бестабачные никотиновые смеси».
Я поддерживаю снюсы и прочее некурительное говно.
Не нужно вдыхать дым и никотин от всяких мудил и мудес.
Пускай упарывают себе снюс, не надо мешать людям естественно отбираться, если это не мешает другим.
Ты просто поменял способ употребления наркотика
ну да, и этот способ в ущерб только ущербным, а не всем, кто невольно оказался рядом с ними
Часть про "не мешать другим" ты пропустил?
Это уже вопрос уважения чужого личного пространства
Минздрав сообщал о первой смерти от сигарет? А, подождите-ка, люди умирают от рака, сигареты тут не при чем.
запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово.
Поэтому люди пересядут на более тяжёлое и нелегальное дерьмо из-под полы. Молодцы, здорово!
и как он будет сублимировать и удовлетворять сформированную потребность?
Все как и раньше. Купят сиську дешевого пива и обоссутся где-нибудь в падике.
Пусть на мамку соперника из Доты сублимируют. Это не этично, зато безопасно)
ты когда ларёк в последний раз видел?
Ладно, я просто по своему мухосранску сужу. У нас ларьков нет вообще. Они у нас дико запрещены
Я хочу тебе напомнить, что школьники до сих пор умирают от того что нюхают зажигалки и аерозоль. Причем стабильно, вне зависимости от пола раз в месяц или в неделю находится любитель пыхнуть.
А ты говоришь , что школьники зассут.
Давно пора, эти придурки, что едят снюс давно должны были начать подыхать!
от кислоты никто не подыхал, не выдумывай!
а что там с солями и миксами уже не модно?
вне закона и карают. А здесь легально было. И лавочку прикрыли.
Я тоже зафиксировал смерть от гомоебли в жопу, подробности рассказывать не буду
Ты ебал или тебя?
Каким вообще нужно быть придурком, чтоб передознуться снюсом. От него уже после первой штуки не очень, хотя учитывая, что его в открытую раздавали на игромире, а в жизни встречаются «особенные» школьники, то не удивительно/
На спор можно въебать пол банки нутеллы и тоже сдохнуть.
Не, я пробовал, не вышло/
Въеби целую или не пацан.
Чувак, я всё понимаю, халява там, но есть банки на 600 но грамм... у тебя поджелудочная привет скажет.
Только разве что если ты снимешь, как ты её упарываешь в одно рыло. Главное, чтобы на меня потом не повесили доведение до суецида.
Я бы сам завалил одного тупого малокососа, будь я в совете директоров Филип Миррис или посредником Бритиш-Американ Табакко.
Милионные убытки из за этих отморов. Хотя с вэйперами дольше воевали, а тут счелк и готов.
в Вятке
Давно я в новостях не видел этого слова
хорошо что его хоть не через анус принимают, не то в россии повально все бы на нём сидели
Неделю назад узнала о существовании снюса. Сейчас о том, что у него есть аналоги. Дальше что? Газ? 3D проекция?