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Артём Мазанов
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Нарколог Минздрава заявил о первой в России смерти из-за аналогов снюса Материал редакции

Внештатный нарколог министерства рассказал, что некурительные никотиносодержащие смеси «вызвали очень много проблем в стране».

59 комментариев
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Минздрав зафиксировал первую в России смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей. Об пишут РИА «Новости» со ссылкой на внештатного нарколога министерства Евгения Брюна.

Брюн не рассказал подробностей, а также не уточнил, когда именно зафиксировали смерть. Он лишь сообщил, что в стране наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции.

Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путём запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово.

Евгений Брюн
внештатный нарколог Минздрава

По данным «35медиа», из-за аналогов снюса подросток погиб в Вятке. Об этом журналистам рассказал заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев. «Между тем наши коллеги из Вятки сообщили, что у них зарегистрирован первый смертельный случай. Предположительная причина отравления несовершеннолетнего — именно снюс», — пояснил он.

Обновлено в 16:55: В Министерстве здравоохранения Кировской области отвергли информацию «35медиа», что в их регионе зафиксировали смерть от снюса. Там уточнили, что в регионе нет даже случаев отравления этими смесями.

Некурительный бездымный табак с никотином — снюс — запретили в России с 2016 года. Но производители научились обходить запрет несколькими способами: в магазинах его продают, позиционируя как «бестабачные никотиновые смеси».

По всей России проводят рейды против снюса…
Производители научились обходить запрет на снюс, но его аналоги тоже объявили нелегальными.
tjournal.ru

#новости #регионы

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59 комментариев
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Mezzo Deesa

19

Я поддерживаю снюсы и прочее некурительное говно.
Не нужно вдыхать дым и никотин от всяких мудил и мудес.

Пускай упарывают себе снюс, не надо мешать людям естественно отбираться, если это не мешает другим.

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Пининь Суньвынь

Mezzo
6

Ты просто поменял способ употребления наркотика

Ответить

Иван Сидоров

Пининь
13

ну да, и этот способ в ущерб только ущербным, а не всем, кто невольно оказался рядом с ними

Ответить

Roman Golovin

Пининь
3

Часть про "не мешать другим" ты пропустил?

Ответить

Пининь Суньвынь

Roman
0

Это уже вопрос уважения чужого личного пространства

Ответить

Mezzo Deesa

Пининь
3

Это вопрос того, что ты не можешь признать свою ошибку.

Ответить

Чеширский

10

Минздрав сообщал о первой смерти от сигарет? А, подождите-ка, люди умирают от рака, сигареты тут не при чем.  

Ответить

DESAAD LXI

Чеширский
3

А водочка в обед так вообще для здоровья самое то 

Ответить

exwaifu

8

запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово.

Поэтому люди пересядут на более тяжёлое и нелегальное дерьмо из-под полы. Молодцы, здорово! 

Ответить

Goodsanta

exwaifu
4

Сомневаюсь. Основной потребитель снюса в РФ, как это ни прискорбно - это молодежь с 6 класса до 1-2 курса в универе.

Я бы больше поставил на то, что школьник тупо зассыт покупать что-то тяжелее этого говна.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Goodsanta
1

и как он будет сублимировать и удовлетворять сформированную потребность?

Ответить

Сергей Тогатов

Алексѣй
16

Все как и раньше. Купят сиську дешевого пива и обоссутся где-нибудь в падике. 

Ответить

Roman Miroshnichenko

Алексѣй
2

Пусть на мамку соперника из Доты сублимируют. Это не этично, зато безопасно)

Ответить

exwaifu

Goodsanta
3

Гэгнул. Они просто сиги тогда купят.

Это не было и не будет проблемой. Ашот в ларьке всем продаст.

Ответить

Роман Белоус

exwaifu
0

ты когда ларёк в последний раз видел?

Ответить

exwaifu

Роман
3

Каждый день вижу. Да и не ларьки есть, куча. Хач магазы обычные. Там и ночью алко купить можно, и детям сиги продают. Я тебе в Питере найду у метро таких много.

Ответить

Роман Белоус

exwaifu
1

Ладно, я просто по своему мухосранску сужу. У нас ларьков нет вообще. Они у нас дико запрещены

Ответить

Алексѣй Бобковъ

exwaifu
1

alkomap.ru

Ответить

DESAAD LXI

Goodsanta
2

Я хочу тебе напомнить, что школьники до сих пор умирают от того что нюхают зажигалки и аерозоль. Причем стабильно, вне зависимости от пола раз в месяц или в неделю находится любитель пыхнуть.

А ты говоришь , что школьники зассут.

Ответить

Sancobot

DESAAD
1

школьники до сих пор умирают от того что нюхают зажигалки и аерозоль

Щиит, вот тут я попал конечно/

Ответить

Goodsanta

DESAAD
0

Зассут покупать тяжелые наркотики. А индивидуумы, нюхающие все подряд - логичный исход естественного отбора.

Ответить

DESAAD LXI

Goodsanta
2

То есть школьник зассыт сделать пару кликов в сети?) 

Ответить

Kyler

5

Ну это естественный отбор, так что всё в норме

Ответить

Олег Батраков

2

Давно пора, эти придурки, что едят снюс  давно должны были начать подыхать!

Ответить

Goodsanta

Олег
3

Ну нормальная эволюционная лестница - сначала от курения подыхали, потом от кислоты, сейчас от куриного говна.

Ответить

Пининь Суньвынь

Goodsanta
3

от кислоты никто не подыхал, не выдумывай!

Ответить

Kyler

Пининь
0

Согласен, кислота не влияет на организм, если только на психику

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Goodsanta
2

а что там с солями и миксами уже не модно?

Ответить

Дмитрий Рождественский

Алексѣй
0

вне закона и карают. А здесь легально было. И лавочку прикрыли.

Ответить

Твиттерский Жук

2

Чо-то похоже на то, что виновато долбоебство, а не хуюс

Ответить

Человек-человек

1

Я тоже зафиксировал смерть от гомоебли в жопу, подробности рассказывать не буду

Ответить

the.nightmarez

Человек-человек
3

Ты ебал или тебя?

Ответить

Kyler

the.nightmarez
1

Я сосал, меня ебали

Ответить

Sancobot

1

Каким вообще нужно быть придурком, чтоб передознуться снюсом. От него уже после первой штуки не очень, хотя учитывая, что его в открытую раздавали на игромире, а в жизни встречаются «особенные» школьники, то не удивительно/

Ответить

Nuke Iron

Sancobot
0

Для школьника проще простого. Например, на спор въебать полбанки

Ответить

the.nightmarez

Nuke
5

На спор можно въебать пол банки нутеллы и тоже сдохнуть.

Ответить

Sancobot

the.nightmarez
0

Не, я пробовал, не вышло/

Ответить

the.nightmarez

Sancobot
0

Въеби целую или не пацан.

Ответить

Sancobot

the.nig…
3

Так дорого, но если кто проспонсирует, то готов/

Ответить

exwaifu

Sancobot
1

Мой пездюк

Ответить

Sancobot

exwaifu
1

Во имя аниме революции/

Ответить

the.nightmarez

Sancobot
0

Чувак, я всё понимаю, халява там, но есть банки на 600 но грамм... у тебя поджелудочная привет скажет.

Ответить

Sancobot

the.nig…
2

Во-первых, Объём мы ещё не обговаривали

во-вторых, не надо судить меня за мой рацион 
в третьих, что ты мне сделаешь, я в другом городе/ 

Ответить

exwaifu

the.nig…
0

Ты недооцениваешь халяву.

Ответить

the.nightmarez

Sancobot
0

Только разве что если ты снимешь, как ты её упарываешь в одно рыло. Главное, чтобы на меня потом не повесили доведение до суецида.

Ответить

Sancobot

the.nig…
1

Готов на камеру заявить, что беру полную ответственность на себя. С чаем зайдёт на отлично/

Ответить

Sancobot

Nuke
0

в жизни встречаются «особенные» школьники, то не удивительно/

Подчёркивая

Ответить

Nuke Iron

Sancobot
0

Да они все особенные

Ответить

Roman Sapon

1

Правильно, люди должны курить, болеть и умирать!

Ответить

Хан Теодор V

1

Я бы сам завалил одного тупого малокососа, будь я в совете директоров Филип Миррис или посредником Бритиш-Американ Табакко.

Милионные убытки из за этих отморов. Хотя с вэйперами дольше воевали, а тут счелк и готов. 

Ответить

Паша Красников

0

в Вятке

Давно я в новостях не видел этого слова

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Паша
1

автомат!

Ответить

Bad Bear

Паша
0

Как лысый ушел из КВН в браззерс так и перестал слышать

Ответить

Александр Александров

0

хорошо что его хоть не через анус принимают, не то в россии повально все бы на нём сидели

Ответить

the.nightmarez

Александр
0

Не подсказывай.

Ответить

Гаиль Налиев

0

табачное лобби ликует, народ опять будет курить их дерьмо

Ответить

Дарья Сазанова

0

Неделю назад узнала о существовании снюса. Сейчас о том, что у него есть аналоги. Дальше что? Газ? 3D проекция?

Ответить

Лев Шутов

0

Я прочел "смерти из за налогов" сначала

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Михаил Левит

0

Да где купить этот ваш снюс?

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