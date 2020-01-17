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Дамир Камалетдинов
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The Bell опубликовал возможную стенограмму допроса Павла Дурова властями США Материал редакции

Судя по записям, юристы два дня подряд пытались узнать, как тратит деньги Telegram и что из себя представляет.

19 комментариев
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7 и 8 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) должна была провести в Дубае допрос Павла Дурова, однако о его результатах до суда не сообщали. The Bell обнаружил возможную стенограмму встречи, из которой следует, что глава Telegram два дня рассказывал юристам регулятора, сколько денег требует мессенджер, как устроена его работа и зачем нужно было проводить ICO.

Допрос проводил юрист КЦБ Джордж Тернейро, встречи длились с 11:20 утра до 10 вечера в первый день и с 10 утра до 5 часов вечера — во второй, с короткими перерывами на перекус. Разговор записывали на видео, однако из бумажной версии часть показаний оказалась вырезана — возможно, ради конфиденциальности.

Судя по документам, главное, что хотели узнать власти США: на какие деньги Дуров создал Telegram и на что компания тратит средства. Как отметили на The Bell, в разной форме вопросы об этом задавали множество раз.

Юристы также пытались выяснить, почему Дурову понадобились именно 1,7 миллиарда долларов и найти доказательства, что команда TON осознавала статус токенов как ценных бумаг, а не просто криптовалюты. В ответ Дуров повторял, что Gram не ценная бумага, а цифровая валюта, а большое число инвесторов он привлёк из-за необходимости в покупке оборудования для обеспечения устойчивости блокчейн-платформы.

Кроме того, по словам главы Telegram, необходимо было набрать не менее двух десятков инвесторов, чтобы часть из них выступила валидаторами — участниками сети, которые подтверждают транзакции.

Комиссия по ценным бумагам США подала на Telegram в суд в конце октября 2019 года. Ведомство заявило, что компания привлекла 1,7 миллиарда долларов, нарушив закон о ценных бумагах из-за того, что не прошла должную регуляцию. В Telegram настаивали, что токены для ICO — это не ценные бумаги, а цифровая валюта.

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17 января КЦБ опубликовала данные, что Telegram продолжала ICO после официальных сроков его окончания. Кроме того, регулятор утверждает, что сотрудники компании даже во внутренней переписке называли токены ценными бумагами. Обе стороны попросили суд ускорить рассмотрение процесса.

Что ещё можно узнать из стенограммы

TJ также изучил стенограмму. Как оказалось, помимо прочего из неё можно узнать суммы трат на мессенджер, а также другие детали его работы.

Судя по записям, Дуров финансировал Telegram из личных средств от продажи «ВКонтакте». В разговоре с КЦБ он пояснил, что не разделяет личные траты и траты на Telegram, поэтому затруднился назвать, как долго он финансировал компанию лично. По словам Дурова, он зачастую оплачивал поездки, аренду и другие расходы с собственных счетов.

Похоже, что КЦБ всё-таки получила документы о расходах компании до допроса Дурова. Глава Telegram комментировал траты и рассказал, что в отличие от других интернет-сервисов, его мессенджер не использует и не полагается на помощь облачных платформ вроде Amazon Web Services. Вместо этого компания сама владеет нужными ей серверами и оборудованием — и платит за это провайдерам. На статью закупки оборудования ежегодно уходит около 40% всех расходов.

#дуров #telegram #новости

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19 комментариев
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Сергей Рязанцев

5

А почему у всех криптовалюта, а у Дурова - ценные бумаги? Кто может пояснить? Нужен лонгрид.

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Mircurt

Сергей
2

Из того, что я понимаю он создает аналог Visa и Mastercard на технологии блокчейн с более быстрыми и безопасными транзакциями.  Майнинг в системе  отсутствует как таковой 

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Ded Pihto

Mircurt
0

Как можно быстрее чем виза у которой отправка просто обращением к серверу делается? А безопасность какая? Фрод который нельзя отменить?

Ответить

Mircurt

Ded
2

Дед, я не специалист, просто цитирую вики

 

Ответить

Ded Pihto

Mircurt
0

Так ты формулируй тогда нормально, ато у тебя вышло что у него транзакции быстрее чем у визы

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Сергей Рязанцев

Mircurt
0

Охуенно, если так

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Сергей Рязанцев

Mircurt
0

Т.е. аккаунт в телеге выступает в роли банковской карты?

Ответить

Ded Pihto

Сергей
0

У кого у всех? Сколько ещё есть централизованных пузырей называющих себя криптовалютой?

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Максим Чистов

Ded
0

Как минимум Риппл

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Yuriy Kovalets

2

Может наконец-то стену вернет.

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Дитковский

0

Пизда Пашеньке

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Goodsanta

Дитковский
–2

Ему вроде не раз говорили, что не надо в рынок криптовалюты с такой стороны влезать. Посмотрим теперь че будет.

Ответить

Alexander Pankov

Goodsanta
0

Мамкиным комментаторам точно виднее.

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dmzkrsk

0

- Голову мне не дури, я 50 лет назад телеграммы отправляла уже, когда тебя ещё и в проекте не было.

Ответить

Ded Pihto

0

Майор фсб дуров никогда не был так близок к провалу

Ответить

Marko

0

Непонятно.

В результате от него отъебались? Или будут ещё допросы? Вердикт какой-то есть по общей ситуации?

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Ruslan Sviridov

Marko
0
Ответить

Дамир Камалетдинов

Marko
0

Будет суд скоро 

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Marko

Дамир
0

Из прошлой новости больше всего надеялся на какие-то договорённости, чем на суд. 😓

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