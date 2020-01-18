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Сергей Звезда
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В аэропорту Новосибирска перед вылетом загорелся двигатель у самолёта. Эвакуировали более 200 пассажиров Материал редакции

Потерпевших отправили во Вьетнам на резервном рейсе.

3 комментария
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В аэропорту Толмачёво загорелся двигатель у самолёта A321 перед вылетом во вьетнамский город-курорт Камрань. Всех пассажиров, 208 человек, эвакуировали – никто их них не пострадал. Первым об этом сообщили «Интерфакс» и ТАСС.

Самолёт авиакомпании S7 (5783) должен был вылететь в 0:05 и приземлиться в 7:50, а через два часа начать обратный рейс в Новосибирск. При запуске двигателя топливо воспламенилось, после чего экипаж применил систему пожаротушения и эвакуировал всех пассажиров.

Откатили от трапа, началась проверка систем, и какой-то узел прямо под крыльями издавал звуки, как будто заводишь двигатель в авто, а он не заводится. Было попыток раз 10, после чего произошёл хлопок.

Так как я сидел со стороны правого двигателя, увидел вспышку. Паники не было, но и каких-то объявлений минут пять не звучало. Двигатель прекратил горение сам, пожарные машины стояли в стороне, к самолёту не подъезжали. Затем отбуксировали к рукаву и покинули самолёт.

один из пассажиров рейса Новосибирск-Камрань
в интервью NGS

В соцсетях появились видео от пассажиров, на котором виден загоревшийся двигатель.

Авиакомпания предоставила пассажирам гостиницу и питание. Резервный борт, согласно онлайн-табло, уже благополучно вылетел. Задержка в итоге составила почти 12 часов.

Транспортная прокуратура Новосибирска подтвердила данные о воспламенении двигателя и начала проверку. Её цель — выяснить, как соблюдались законы о безопасности полётов и права потребителей. Следственный комитет уточнил, что после того, как скопившееся топливо в выхлопной системе силовой установки загорелось, сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. В S7 отправили самолёт на оперативное техническое обслуживание.

Лайнер VQ-BGR выпустили в 2018 году: он совершил первый коммерческий рейс 18 декабря, следует из данных на сайте airfleets.net. Всё это время он находился в собственности S7.

#новости #происшествия #авиация

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3 комментария
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exwaifu

2

Потерпевших отправили во Вьетнам

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Прекрасен, как Иисус

0

При запуске двигателя у взлётно-посадочной полосы

У взлетно-посадочной полосы двигатели не запускают, это делают на стоянке и задолго до приближения к впп.

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Мошиндейр Омаев

0

Круто наверное лететь дохрена часов с лающей псиной.

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