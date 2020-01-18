Откатили от трапа, началась проверка систем, и какой-то узел прямо под крыльями издавал звуки, как будто заводишь двигатель в авто, а он не заводится. Было попыток раз 10, после чего произошёл хлопок.

Так как я сидел со стороны правого двигателя, увидел вспышку. Паники не было, но и каких-то объявлений минут пять не звучало. Двигатель прекратил горение сам, пожарные машины стояли в стороне, к самолёту не подъезжали. Затем отбуксировали к рукаву и покинули самолёт.