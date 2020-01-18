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Потерпевших отправили во Вьетнам на резервном рейсе.
В аэропорту Толмачёво загорелся двигатель у самолёта A321 перед вылетом во вьетнамский город-курорт Камрань. Всех пассажиров, 208 человек, эвакуировали – никто их них не пострадал. Первым об этом сообщили «Интерфакс» и ТАСС.
Самолёт авиакомпании S7 (5783) должен был вылететь в 0:05 и приземлиться в 7:50, а через два часа начать обратный рейс в Новосибирск. При запуске двигателя топливо воспламенилось, после чего экипаж применил систему пожаротушения и эвакуировал всех пассажиров.
В соцсетях появились видео от пассажиров, на котором виден загоревшийся двигатель.
Авиакомпания предоставила пассажирам гостиницу и питание. Резервный борт, согласно онлайн-табло, уже благополучно вылетел. Задержка в итоге составила почти 12 часов.
Транспортная прокуратура Новосибирска подтвердила данные о воспламенении двигателя и начала проверку. Её цель — выяснить, как соблюдались законы о безопасности полётов и права потребителей. Следственный комитет уточнил, что после того, как скопившееся топливо в выхлопной системе силовой установки загорелось, сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. В S7 отправили самолёт на оперативное техническое обслуживание.
Лайнер VQ-BGR выпустили в 2018 году: он совершил первый коммерческий рейс 18 декабря, следует из данных на сайте airfleets.net. Всё это время он находился в собственности S7.
При запуске двигателя у взлётно-посадочной полосы
У взлетно-посадочной полосы двигатели не запускают, это делают на стоянке и задолго до приближения к впп.