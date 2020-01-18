Обычно выплаты к 9 мая составляют по 10 тысяч рублей.

В закладки

К 9 мая, когда в России отпразднуют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), каждый ветеран получит по 75 тысяч рублей. Каждый труженик тыла — по 50 тысяч рублей. Об этом заявил Владимир Путин, передают РИА «Новости» и «Интерфакс».

На встрече в честь Дня прорыва блокады Ленинграда Путин напомнил, что обычно единовременные выплаты намного скромнее: ветеранам выдают по 10 тысяч рублей, труженикам тыла — по 5 тысяч рублей.

У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой. Владимир Путин цитата по РИА «Новости»

Тема грядущего 75-летия Победы стала одной из тем новогоднего обращения Путина. Тогда он отдельно отметил «героическое, несгибаемое поколение победителей» и поздравил «фронтовиков и тружеников тыла» с праздником.

Последний раз в России называли официальное число оставшихся в живых ветеранов в мае 2019 года. По данным министерства труда и соцзащиты, в стране на тот момент проживало:

75 495 инвалидов и участников ВОВ, а также лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период войны;

726 626 труженика тыла;

96 323 человека, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;



103 715 бывших несовершеннолетних узников фашизма;



240 352 вдовы инвалидов и участников войны.

