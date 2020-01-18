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Обычно выплаты к 9 мая составляют по 10 тысяч рублей.
К 9 мая, когда в России отпразднуют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), каждый ветеран получит по 75 тысяч рублей. Каждый труженик тыла — по 50 тысяч рублей. Об этом заявил Владимир Путин, передают РИА «Новости» и «Интерфакс».
На встрече в честь Дня прорыва блокады Ленинграда Путин напомнил, что обычно единовременные выплаты намного скромнее: ветеранам выдают по 10 тысяч рублей, труженикам тыла — по 5 тысяч рублей.
Тема грядущего 75-летия Победы стала одной из тем новогоднего обращения Путина. Тогда он отдельно отметил «героическое, несгибаемое поколение победителей» и поздравил «фронтовиков и тружеников тыла» с праздником.
Последний раз в России называли официальное число оставшихся в живых ветеранов в мае 2019 года. По данным министерства труда и соцзащиты, в стране на тот момент проживало:
Через 100 лет Путин выплатит ветеранам 175 тыщ. Потому что Путин еще будет, а ветеранов — нет.
По целой тысячи за год!
Это 83 рубля в месяц!
С лихвой хватит на TJ Plus
Теперь найдется какой-нибудь алкаш Виталик который проломет череп ветерану с нижнего этажа и заберет выплату
Алкаш Виталик оплодотворяет Машку из соседнего подъезда со среды ещё, не?
Потому что даже алкаш Виталик понимает, что 466 тысяч больше чем 75
Второй заход даст 617, напомню.
Еще пару лет и можно будет и по миллиону выплачивать. Сколько там реальных ветеранов осталось? Даже если брать отсчёт от 15 летних, то им уже по 90 лет должно быть.
в ветеранам тж что-то полагается?
Пусть плотит. А то 10 тыщ. 10.000 на ВГТРК нужно заносить, когда тебя на работу устраивают.