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Сергей Звезда
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Путин пообещал выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы Материал редакции

Обычно выплаты к 9 мая составляют по 10 тысяч рублей.

19 комментариев
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К 9 мая, когда в России отпразднуют 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), каждый ветеран получит по 75 тысяч рублей. Каждый труженик тыла — по 50 тысяч рублей. Об этом заявил Владимир Путин, передают РИА «Новости» и «Интерфакс».

На встрече в честь Дня прорыва блокады Ленинграда Путин напомнил, что обычно единовременные выплаты намного скромнее: ветеранам выдают по 10 тысяч рублей, труженикам тыла — по 5 тысяч рублей.

У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой.

Владимир Путин
цитата по РИА «Новости»

Тема грядущего 75-летия Победы стала одной из тем новогоднего обращения Путина. Тогда он отдельно отметил «героическое, несгибаемое поколение победителей» и поздравил «фронтовиков и тружеников тыла» с праздником.

Последний раз в России называли официальное число оставшихся в живых ветеранов в мае 2019 года. По данным министерства труда и соцзащиты, в стране на тот момент проживало:

  • 75 495 инвалидов и участников ВОВ, а также лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период войны;
  • 726 626 труженика тыла;
  • 96 323 человека, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • 103 715 бывших несовершеннолетних узников фашизма;
  • 240 352 вдовы инвалидов и участников войны.

#новости #путин #деньпобеды

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19 комментариев
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Anton Kharytonov

10

Через 100 лет Путин выплатит ветеранам 175 тыщ. Потому что Путин еще будет, а ветеранов — нет.

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Илья Тимофеев

2

По целой тысячи за год!

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Виолетта Макаревич

Илья
4

Это 83 рубля в месяц!

Ответить

Илья Тимофеев

Виолетта
11

С лихвой хватит на TJ Plus

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Илья
4
Ответить

Илья Тимофеев

Алексѣй
1

в голос!!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

3
Ответить

Дитковский

1

Теперь найдется какой-нибудь алкаш Виталик который проломет череп ветерану с нижнего этажа и заберет выплату

Ответить

Иван Семёныч

Дитковский
0

Алкаш Виталик оплодотворяет Машку из соседнего подъезда со среды ещё, не?

Ответить

Сергей Рязанцев

Иван
2

Потому что даже алкаш Виталик понимает, что 466 тысяч больше чем 75

Ответить

Илья Тимофеев

Сергей
0

Второй заход даст 617, напомню.

Ответить

Сергей Рязанцев

Илья
1

Виталик полон оптимизма и веры в завтрашний день

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
0

Конечно, смекалочку не пропьёшь

Ответить

Andre Macareno

Дитковский
0

Виталикам сейчас обидно было

Ответить

Jack Art

1

Еще пару лет и можно будет и по миллиону выплачивать. Сколько там реальных ветеранов осталось? Даже если брать отсчёт от 15 летних, то им уже по 90 лет должно быть. 

Ответить

Владимир Дыркин

0

в ветеранам тж что-то полагается? 

Ответить

Сергей Рязанцев

Владимир
1

как всегда за щеку

Ответить

dmzkrsk

0

У Медведева пенсию забрал что-ли?

Ответить

Александра Хотимченко

0

Ну просто закидывает деньгами. 

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Ольга Семенова

0

Пусть плотит. А то 10 тыщ. 10.000 на ВГТРК нужно заносить, когда тебя на работу устраивают. 

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