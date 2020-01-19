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Сергей Звезда
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Принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских титулов. Они вернут деньги, взятые из бюджета страны на ремонт дома Материал редакции

Герцогом и герцогиней они останутся.

Меган и Гарри Getty Images
  • Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл более не смогут выступать в статусе официальных представителей королевы. Они также не смогут использовать королевские титулы, однако останутся герцогом и герцогиней Сассекскими. Гарри сохранит титул принца;
  • Гарри и Меган перестанут исполнять королевские обязанности, в том числе участвовать в мероприятиях, связанных с военными;
  • Пара не будет получать государственные средства и будет жить финансово независимо, подтвердил Букингемский дворец. Гарри и Меган среди прочего заявили о планах вернуть деньги, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт своего дома в Виндзоре. Согласно официальному отчёту, ремонт обошёлся налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов (более 3,1 миллиона долларов);
  • Королева признала, что Гарри и Меган столкнулись с «проблемами» из-за желания жить независимо. При этом Елизавета II отметила, что рада найти конструктивное решение после «многих месяцев дискуссий». Она также подчеркнула, что Гарри, Меган и их сын Арчи всегда останутся «любимыми членами её семьи»;
  • Какой Гарри и Меган получат налоговый и иммиграционный статус в Великобритании и Канаде, пока непонятно. Также не ясно, планирует ли по-прежнему американка Маркл получать британское гражданство — если да, то это намерение обяжет её проводить часть времени в Великобритании, уточняет Би-би-си;
  • Переходный период жизни Гарри и Меган на две страны уже начался. Например, семья провела в Канаде рождественские праздники, а Маркл поучаствовала в благотворительном мероприятии в Ванкувере.

#королевскаясемья #новости

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17 комментариев
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Митя Простомолотов

1

И где они возьмут 3 миллиона долларов, у них даже работы нет?
И что это блять за ремонт такой

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Алексей Селезнев

Митя
5

Королевский 

Ответить

Митя Простомолотов

Алексей
5
Ответить

Алексей Селезнев

Митя
2

Судя по новости, на язычках обявления номера Гарри и Меган 

Ответить

Алексей Шуртин

Митя
3

Сергей уже объяснял доступно

Ответить

Сергей Звезда

Митя
1

Деньги Маркл от съёмок в сериале, наследство от Дианы, какая-нибудь новая работа, публичные выступления, книги

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/391013-kak-princ-garri-i-megan-markl-zarabotayut-3-mln-kotorye-nuzhny-im-dlya

Ответить

Митя Простомолотов

Сергей
0

Интересно о чем книги..как они перестали быть членами королевской семьи и сделали ремонт в кредит за 3 ляма?

Ответить

Сергей Звезда

Митя
1

Ну вот бывшие президенты и бывшие первые леди же постоянно пишут книги, всегда найдётся о чём. «Как я стал таким офигенным, но остался простым человеком как вы», например

Ответить

Митя Простомолотов

Сергей
2

И ведь купят

Ответить

Сергей Клабуков

Митя
0

Кредит возьмут.

Ответить

Marko

Митя
0

Если я правильно помню, у её родителей внушительная интернет империя по онлайн продаже чего-то-там.

Ответить

Dima Spiridonov

1

Почему  этой истории уделяют так много внимания?

Ответить

Митя Простомолотов

Dima
2

Историческая хуйня

Ответить

Сергей Звезда

Dima
2

Уникальное для королевской семьи событие. Но тут уж, пожалуй, всё, если вдруг ещё чо не случится

Ответить

Анус Роскомнадзора

Dima
2
Ответить

коренной нарниец

0

а Медведев деньги когда вернёт?

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Marko

коренной
1

Никогда.

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