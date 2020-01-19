Принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских титулов. Они вернут деньги, взятые из бюджета страны на ремонт дома
Материал редакции
Герцогом и герцогиней они останутся.
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл более не смогут выступать в статусе официальных представителей королевы. Они также не смогут использовать королевские титулы, однако останутся герцогом и герцогиней Сассекскими. Гарри сохранит титул принца;
Гарри и Меган перестанут исполнять королевские обязанности, в том числе участвовать в мероприятиях, связанных с военными;
Пара не будет получать государственные средства и будет жить финансово независимо, подтвердил Букингемский дворец. Гарри и Меган среди прочего заявили о планах вернуть деньги, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт своего дома в Виндзоре. Согласно официальному отчёту, ремонт обошёлся налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов (более 3,1 миллиона долларов);
Королева признала, что Гарри и Меган столкнулись с «проблемами» из-за желания жить независимо. При этом Елизавета II отметила, что рада найти конструктивное решение после «многих месяцев дискуссий». Она также подчеркнула, что Гарри, Меган и их сын Арчи всегда останутся «любимыми членами её семьи»;
Какой Гарри и Меган получат налоговый и иммиграционный статус в Великобритании и Канаде, пока непонятно. Также не ясно, планирует ли по-прежнему американка Маркл получать британское гражданство — если да, то это намерение обяжет её проводить часть времени в Великобритании, уточняет Би-би-си;
Переходный период жизни Гарри и Меган на две страны уже начался. Например, семья провела в Канаде рождественские праздники, а Маркл поучаствовала в благотворительном мероприятии в Ванкувере.
Митя Простомолотов
И где они возьмут 3 миллиона долларов, у них даже работы нет?
И что это блять за ремонт такой
Алексей СелезневМитя
Королевский
Митя ПростомолотовАлексей
Алексей СелезневМитя
Судя по новости, на язычках обявления номера Гарри и Меган
Алексей ШуртинМитя
Сергей уже объяснял доступно
Сергей ЗвездаМитя
Деньги Маркл от съёмок в сериале, наследство от Дианы, какая-нибудь новая работа, публичные выступления, книги
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/391013-kak-princ-garri-i-megan-markl-zarabotayut-3-mln-kotorye-nuzhny-im-dlya
Митя ПростомолотовСергей
Интересно о чем книги..как они перестали быть членами королевской семьи и сделали ремонт в кредит за 3 ляма?
Сергей ЗвездаМитя
Ну вот бывшие президенты и бывшие первые леди же постоянно пишут книги, всегда найдётся о чём. «Как я стал таким офигенным, но остался простым человеком как вы», например
Митя ПростомолотовСергей
И ведь купят
Сергей КлабуковМитя
Кредит возьмут.
MarkoМитя
Если я правильно помню, у её родителей внушительная интернет империя по онлайн продаже чего-то-там.
Dima Spiridonov
Почему этой истории уделяют так много внимания?
Митя ПростомолотовDima
Историческая хуйня
Сергей ЗвездаDima
Уникальное для королевской семьи событие. Но тут уж, пожалуй, всё, если вдруг ещё чо не случится
Анус РоскомнадзораDima
коренной нарниец
а Медведев деньги когда вернёт?
Markoкоренной
Никогда.